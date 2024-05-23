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ИИ будет обучаться на базе новостного контента

1:07
Эврика » Изобретения

Американская компания News Corp. заключила соглашение с OpenAI. В рамках этого соглашения OpenAI получит доступ к новостному контенту, созданному медиакомпанией News Corp. Это позволит разработчику чат-бота GPT использовать эти материалы для обучения своих ИИ-моделей.

ИИ будет обучаться на базе новостного контента
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

OpenAI сможет использовать как текущие, так и архивные публикации различных изданий, принадлежащих News Corp. Среди них — американские газеты The Wall Street Journal, Barron’s и New York Post, а также британские The Times и The Sun.

Условия соглашения не разглашаются, однако, по информации от источников, News Corp. получит более 250 миллионов долларов в течение пяти лет. Эта сумма будет включать как денежные выплаты, так и компенсацию расходов на использование технологий OpenAI.

В апреле этого года о подобном соглашении с OpenAI объявила газета Financial Times.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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