На ПМЭФ-2024 премьер-министр Донецкой народной республики Евгений Солнцев сообщил о том, что в ближайшее время в регионе будет налажено производство комплектующих для тракторов "Кировец" совместно с Петербургским тракторным заводом. Соглашения о партнерстве уже подписаны.
В свое время "Кировцы" совершили революцию в крупномасштабном земледелии. Это особенно было актуально в регионах с зерносеятельным потенциалом.
В 60-е годы "Кировцы" занимали первые места на различных сельскохозяйственных выставках, организованных в Германии, Франции. Их признали самыми мощными тракторами мира. В 90-е годы в России на эти трактора приходилось около 40% выполненных сельскохозяйственных работ.
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