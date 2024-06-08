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На промышленных площадках ДНР будут выпускаться комплектующие для "Кировца"

В ДНР запустят производство комплектующих для тракторов "Кировец"

0:53
Экономика

На ПМЭФ-2024 премьер-министр Донецкой народной республики Евгений Солнцев сообщил о том, что в ближайшее время в регионе будет налажено производство комплектующих для тракторов "Кировец" совместно с Петербургским тракторным заводом. Соглашения о партнерстве уже подписаны. 

В ДНР запустят производство комплектующих для тракторов "Кировец"
Фото: freepik.com by grmarc is licensed under public domain

В свое время "Кировцы" совершили революцию в крупномасштабном земледелии. Это особенно было актуально в регионах с зерносеятельным потенциалом.

В 60-е годы "Кировцы" занимали первые места на различных сельскохозяйственных выставках, организованных в Германии, Франции. Их признали самыми мощными тракторами мира. В 90-е годы в России на эти трактора приходилось около 40% выполненных сельскохозяйственных работ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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