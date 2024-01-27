При остановке водителя инспекторы ГИБДД обязаны соблюдать законодательные нормы и предоставить водителю ясную информацию о причинах остановки.
Имея законное право остановки для проверки документов, инспекторы могут использовать громкоговоритель, световые и звуковые сигналы для привлечения внимания водителя.
Водитель вправе запросить у инспектора предъявление служебного удостоверения и должен предоставить необходимые документы. Инспектор ГИБДД обязан вести беседу с водителем, избегая моральных наставлений, и в случае конфликта пояснить процедуру оспаривания его действий.
Водитель также имеет право запросить бланк для выражения своей точки зрения на происходящее и узнать телефон дежурной части для обращения и выражения замечаний.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.