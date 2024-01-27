МВД рассказало, какие обязанности инспектора, о которых умалчивает ГИБДД

Обязанности инспекторов ГИБДД при остановке водителя: ключевые моменты и права автомобилистов

0:46 Your browser does not support the audio element. Авто

При остановке водителя инспекторы ГИБДД обязаны соблюдать законодательные нормы и предоставить водителю ясную информацию о причинах остановки.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Имея законное право остановки для проверки документов, инспекторы могут использовать громкоговоритель, световые и звуковые сигналы для привлечения внимания водителя.

Водитель вправе запросить у инспектора предъявление служебного удостоверения и должен предоставить необходимые документы. Инспектор ГИБДД обязан вести беседу с водителем, избегая моральных наставлений, и в случае конфликта пояснить процедуру оспаривания его действий.

Водитель также имеет право запросить бланк для выражения своей точки зрения на происходящее и узнать телефон дежурной части для обращения и выражения замечаний.