В недавнем сообщении губернатора Саратовской области Романа Бусаргина было объявлено, что проект по сборке китайских электромобилей FAW приостановлен. Причиной приостановки губернатор назвал проблемы с инвестором проекта. На энгельсском предприятии планировалось производить электрические компактвэны марки Alfarus.
Государство планировало оказать поддержку проекту, но из-за проблем, возникших с финансированием и логистикой инвестора, проект был приостановлен.
По словам Бусаргина, производство было остановлено из-за проблем, возникших у инвестора с финансированием и логистикой. Основным партнером по проекту была компания "АльфаТех", которая намеревалась начать сборку электрических компактвэнов FAW Bestune NAT в Энгельсе. Проект получил поддержку государства, и в Саратовской области уже началась подготовка к производству.
Несмотря на приостановку проекта, региональные власти не отказались от него полностью. Они планируют возобновить производство, если инвестор сможет преодолеть финансовые и логистические проблемы, с которыми он сейчас сталкивается.
Государство уже подготовило площадку в Саратовской области, а для бренда "Альфарус" уже разработаны меры государственной поддержки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Артисты, осудившие СВО, сталкиваются с отменой концертов в России.