Приостановка производства китайских электромобилей в России

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В недавнем сообщении губернатора Саратовской области Романа Бусаргина было объявлено, что проект по сборке китайских электромобилей FAW приостановлен. Причиной приостановки губернатор назвал проблемы с инвестором проекта. На энгельсском предприятии планировалось производить электрические компактвэны марки Alfarus.

Государство планировало оказать поддержку проекту, но из-за проблем, возникших с финансированием и логистикой инвестора, проект был приостановлен.

Причины приостановки

По словам Бусаргина, производство было остановлено из-за проблем, возникших у инвестора с финансированием и логистикой. Основным партнером по проекту была компания "АльфаТех", которая намеревалась начать сборку электрических компактвэнов FAW Bestune NAT в Энгельсе. Проект получил поддержку государства, и в Саратовской области уже началась подготовка к производству.

Планы на будущее

Несмотря на приостановку проекта, региональные власти не отказались от него полностью. Они планируют возобновить производство, если инвестор сможет преодолеть финансовые и логистические проблемы, с которыми он сейчас сталкивается.

Государство уже подготовило площадку в Саратовской области, а для бренда "Альфарус" уже разработаны меры государственной поддержки.

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