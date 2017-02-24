Телефон взорвался в руках волгоградского школьника

В одной из школ Волгограда произошел опасный инцидент. В руках одиннадцатилетнего мальчика взорвался мобильный телефон. Очевидцы сообщают, что школьник упоминал о том, что карман, в котором лежало устройство, начал нагреваться.

Когда ребенок взял телефон в руки он взорвался и начал гореть. Мальчик был доставлен в в больницу Волгограда с ожогами кистей. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как iPhone сгорел и расплавился пока его хозяйка спала.

Жительница американского штата Аризона выложили в Twitter видео, на котором загорается и плавится ее iPhone 7 Plus. Как рассказала девушка, после этого телефон взорвался.

По словам американки, инцидент произошел на следующий день после того, как она отнесла телефон в магазин Apple, так как он не включался, передает Mashable.

"Утром, пока я спала, телефон находился на зарядке рядом с моей головой. (…) Мой парень пошел в уборную, краем глаза увидел, что телефон дымится и услышал визгливый звук. Когда он взял его, телефон уже загорелся. Он быстро схватил его и бросил в ванной. Как только это было сделано, произошел взрыв, а дым усилился", — сообщила девушка.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", в декабре прошлого года iPhone 6S взорвался после подзарядки. Возможной причиной возгорания мог стать аккумулятор — недавно Apple признала наличие в одной из первых партий телефонов бракованных деталей.

По словам владельца, "яблочный" девайс охватило пламенем сразу после отключения от зарядного устройства. Как только мужчина вытащил провод, из смартфона повалил густой дым, а затем телефон почти моментально загорелся.

А в Австралии беременная женщина получила ожог из-за перегрева своего iPhone 7. Женщина поставила смартфон на зарядку и уснула рядом с ним, а проснулась от сильной боли в руке. Во время зарядки подключенное к сети устройство сильно перегрелось.