Таинственные шары сбросили на Землю из космоса?

Время от времени в разных концах света находят шарообразные предметы непонятного происхождения. Одни считают их наследием древних цивилизаций, другие связывают странные находки с визитами на нашу планету представителей внеземного разума. И не без оснований.

Несколько десятков каменных шаров идеально круглой формы были обнаружены в конце 1940-х гг. в Пальмаре (республика Коста-Рика, Центральная Америка). Диаметр их составлял от 10 см у самых маленьких до 3 м и выше. Когда провели аэрофотосъемку, выяснилось, что эти каменные образования расположены не в случайном, а геометрическом порядке. Следовательно, говорить об их естественном происхождении не приходится. Анализ показал, что им всего около 500 лет.

Исследователи спорят о назначении коста-риканских шаров. По мнению специалистов, они могли как представлять из себя декоративные или религиозные памятники индейской культуры, так и служить инструментами для каких-то работ. Выдвигались и вовсе невероятные гипотезы — мол, это не что иное, как… индейские деньги! Или же — приспособления для какой-то игры.

Разумеется, свое собственное объяснение нашлось у уфологов. Последние утверждают, что шары из Коста-Рики, скорее всего, символизируют карту звездного неба. Некоторые из них подняты на постаменты — возможно, это крупные звезды или обитаемые планеты. Но астрономически "карта" не совпадает с нашей звездной системой. Отсюда возникла и гипотеза о пришельцах, посетивших эти места и оставивших землянам в наследство каменную модель своего мира…

Круглые, правильной формы валуны встречаются и в других местах. Их находили в песках Казахстана, в пределах известной аномальной зоны неподалеку от Жирновска (Волгоградская область).

М.П. Корецкий из Владивостока подобрал загадочный сувенир в знаменитой якутской Долине Смерти на берегу реки Вилюй. Каменная полусфера диаметром около 6 см была черной и очень гладкой, как бы отполированной. Впоследствии оказалось, что камешек прекрасно режет стекло… После ареста в 1937 г. деда Корецкого находка бесследно исчезла.

А вот свинцовые шарики в районе поселка Дальнегорск (Приморский край) появились определенно не случайно. 29 января 1985 г. там произошел предполагаемый взрыв НЛО. Местные жители наблюдали полет в небе большого светящегося шара, оставляющего за собой шлейф. Он ударился о землю, и на месте столкновения вспыхнул пожар. Туда направили экспедицию, которая обнаружила небольшой покрытый пеплом участок с почерневшими обломками дерева и горных пород. Кроме того, на Земле валялись оплавленные металлические шарики диаметром примерно 1 см, частицы черного стекловидного вещества и странные чешуйки в виде сеточки.

Образцы передали для исследований в научную лабораторию. Ученые пришли к выводу, что свинец, из которого состоят шарики, имеет земное происхождение. В то же время выяснилось, что чешуйки-сеточки состоят из волокон, в которые вплетены… тончайшие золотые нити! За консультацией обратились к доктору химических наук В. Высоцкому, заявившему, что "чешуйки", несомненно, представляют собой образчик высокой технологии, доселе неизвестной на Земле!