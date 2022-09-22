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Автор Ирина Гусакова

Астрологи: Водолей, Лев, Рыбы и ещё три знака зодиака - лучшие владельцы собак

Гороскоп

Когда-то Генрих Гейне написал: "чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки". Собаки являются надёжными спутниками человека вот уже около 15 тысяч лет, и неудивительно, что некоторые люди души не чают в своих питомцах. Некоторые без собак просто жить не могут, считая их членами семьи. Астрологи уверены, что без влиянии звёзд тут не обошлось.

Астрологи: Водолей, Лев, Рыбы и ещё три знака зодиака - лучшие владельцы собак

Какие знаки зодиака — идеальные хозяева для собак

  • Водолей

"Единственная цель Водолея — спасти всех в мире, — отмечает астролог Инбаал Хонигман. — Люди, домашние животные — они любят всех".

Астролог Шарлотта Кирстен соглашается, хотя и отмечает, что Водолей может быть не таким практичным, как другие знаки.

"Управляемые разрушительным Ураном, Водолеи, скорее всего, организуют заповедники дикой природы и благотворительные фонды для животных. Они предпочитают мыслить масштабно, и решение проблем бездомных животных отвечает их врождённым ценностям гуманизма". Они не будут покупать собаку, а скорее возьмут её из приюта.

  • Лев

Общительная личность Льва не ограничивается человеческим взаимодействием. "Верные, игривые и очень ласковые, эти милые Львы относятся к домашним животным как к членам своей семьи, — говорит Кирстен. — Управляемые Солнцем, Львы быстро берут на себя уход за домашним животным".

Кирстен добавляет, что Львы "любят домашних животных, которые имеют игривый характер". Поэтому Льва вы скорее увидите с энергичным золотистым ретривером или спаниелем.

  • Близнецы

Этот знак не любит ничего, кроме общения и веселья, и собака в качестве домашнего питомца - еще один способ удовлетворить это желание. Астролог Тара Беннет добавляет, что способность Близнецов к адаптации также делает их идеальными хозяевами.

  • Рыбы

Милые и заботливые Рыбы любят приходить на помощь, поэтому этот знак, скорее всего, приютит бездомную собаку, говорит Барретта. Рыбами правит Нептун, планета вдохновения и мечтаний, этот интуитивный знак всегда догадается, в чём нуждается его питомец.

Кирстен говорит, что они также приложат все усилия, чтобы облегчить жизнь своим питомцам. Настоящие творцы в душе, они всегда вовлечены в процесс.

  • Телец

Тельцы — известные домоседы, а это значит, что их питомцам будет уделено много внимания. Хотя им нравится чистота и аккуратность, они всё же включают в свою жизнь детей и животных. Если их собака сделает лужу на ковре, то они не будут убиваться, а скорее поменяют ковер. Хонигман приводит покойную королеву Елизавету II в качестве примера. Она была Тельцом и всегда держала собак, даже во дворце.

Кирстен также отмечает, что этот "трудолюбивый и прагматичный знак точно знает, что нужно, чтобы стать ответственным хозяином собаки". Телец предварительно всё узнает о породе, которую хочет приобрести, также он не будет подходить непрактично и никогда не возьмет дога, если живет в однокомнатной квартире. Телец осознает, насколько большой ответственностью является наличие домашнего животного, поэтому, как только новая собака появляется в доме, она навсегда становится частью семьи.

  • Рак

Сверхчувствительные по своей природе Раки буквально осыпают своих питомцев любовью и обожанием, отмечает Кирстен. Также Рак вполне может взять себе собаку, с которой никто другой не может справиться. Забота о близких -  в крови у Раков, поэтому домашний питомец не будет в чём либо нуждаться, у собаки будет и лучшая подстилка, и качественная еда, и регулярные осмотры у ветеринара.  

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Темы собака астрология
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