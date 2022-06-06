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Автор Ирина Гусакова

Астролог о токсичных знаках зодиака: "Скорпионы любят унижать людей, а Овны не терпят конкуренции"

Гороскоп

Вы когда-нибудь общались с кем-то, кто принижает или использует вас? Если это так, то, скорее всего, вы имеете дело с токсичным человеком. Эгоцентризм, манипулирование, негативизм и властность — вот лишь несколько отличительных черт токсичных людей. И своими действиями они могут заставлять окружающих чувствовать себя незначительными. Астролог Лорен Эш назвала шесть знаков зодиака, склонных к такому поведению.

Критика общества

Самые токсичные знаки зодиака

Скорпион

Скорпионы имеют плохую репутацию, поскольку они склонны осуждать людей, а также они довольно холодны.

Управляемый Марсом — планетой агрессии — этот водный знак не боится быть неприятным.

Скорпионы смотрят на жизнь с типичным для них цинизмом. Они могут часто жаловаться, портить настроение другим и унижать близких, заражая своим пессимизмом. Однако Скорпионам мало видеть негатив в ситуации. Они могут искать изъяны в планах или идеях другого человека, пытаясь спровоцировать его на спор.

Водолей

Водолеи известны как бунтари, а это значит, что они не боятся взъерошить перья. Управляемые Ураном, Водолеи не беспокоятся о том, чтобы произвести впечатление на окружающих. Кажется, они находят радость в том, чтобы спровоцировать кого-то и одержать верх. Они любят говорить за других, ставить людей на место и быть воинственными. Водолеи знают, что они умны, и сделают все, что в их силах, чтобы убедиться, что вы тоже это знаете.

Козерог

Решительные и практичные Козероги — трудолюбивый знак зодиака. Однако они столь же упрямы и эмоционально холодны, когда что-то идет не по плану. Этот амбициозный знак не боится подчеркнуть свою значимость в глазах противника. Они могут быть жестокими и ранят словами, если почувствуют вызов. Так что если вы что-то делаете не так, Козероги дадут вам знать.

У них слишком раздутое чувство превосходства, поэтому они не способны признать свою неправоту.

Рак

Раки известны своей чувствительностью и эмоциональностью. Из них выходят прекрасные друзья, если вы на их стороне. Однако у Раков есть и более темная сторона, которую они скрывают. При появлении проблем Раки становятся капризными, злыми и пассивно-агрессивными. Общей чертой Раков является склонность изображать из себя жертву при любом удобном случае.

Овен

Смелые, дерзкие и умеющие веселиться Овны не терпят конкуренции. Они гордятся тем, что лучшие во всем. Управляемый Марсом, этот дерзкий огненный знак может быть быстр на резкие слова, но не спешит извиниться за оскорбление. Они ждут постоянного обожания от друзей, любовников и членов семьи. Им не привыкать хвастаться и обсуждать других. Независимо от того, в какой ситуации они находятся, Овны хотят, чтобы все внимание было приковано к ним. И если они когда-нибудь почувствуют неуверенность в своем положении в социальной группе, они сделают все возможное, чтобы баланс сил сместился в их пользу.

Стрелец

Хотя у Стрельцов много обаяния, они, как известно, ненадежные друзья. Не ждите, что они помогут вам переехать или отпраздновать важное событие в жизни: Стрельцы очень эгоистичны и не захотят тратить свое время. Они появляются на горизонте только тогда, когда это входит в их график.

Стрельцы не любят, когда другие оказываются в центре внимания. Они тут же стремятся доказать, что они интереснее, талантливее и круче окружающих.

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Темы астрология
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