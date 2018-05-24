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Автор Соломон Соловьев

Знак зодиака 24 мая: знаменитые Близнецы

Гороскоп

О способностях, живом уме, остром языке и скрытности рожденных 24 мая под знаком зодиака Близнецы рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Люди, которые по жизни много и часто общаются с представителями знака Близнецов, осведомлены об их способностях в абсолютно разных областях. Иногда Близнецы, действительно, являются чрезвычайно способными, иногда умело создают видимость несуществующих талантов и возможностей. Но с рожденными 24 мая особая история. Я бы назвал этих Близнецов — "люди-микроскопы".

Именно 24 мая появились на свет те, кто в отличие от большинства представителей своего знака буквально рассматривает окружающий мир с помощью увеличительного стекла.

Михаил Шолохов

Михаил Шолохов
Михаил Шолохов

Из шести русскоязычных писателей и поэтов, получивших Нобелевскую премию по литературе в разные годы, трое родились под знаком Близнецов. И двое из них сегодня. Такая вот Формула небес.

"За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время", — так звучала формулировка при вручении Нобелевской премии писателю Михаилу Шолохову за его роман-эпопею "Тихий Дон". Шолохов был единственным советским писателем, который получил Нобелевскую премию с одобрения действующей власти. Его называли "любимцем Сталина", хотя Шолохов — один из немногих, кто не боялся говорить вождю правду.

Вокруг имени Шолохова периодически всплывала проблема авторства его произведений. После выхода в свет его романа "Тихий Дон" возник вопрос: как такой молодой писатель за такой краткий период смог создать столь объемное произведение. Была создана комиссия, которая, изучив рукопись писателя, подтвердила его авторство.

В действительности, вопросы о скорости, с которой представители знака Близнецов пишут картины, романы музыку, стихи или просто решают сложнейшие задачи, возникают регулярно. Но это, конечно же, больше вопрос не к людям, а к быстрой и четкой планете Меркурий, которая управляет Близнецами, покровительствует им и позволяет им творить чуть быстрее остальных знаков Зодиака.

Рожденные 24 мая, кажется, имеют собственную точку зрения по любому вопросу.

Однако их главный интерес лежит в сфере общественного устройства, и в своих высказываниях на эту тему они могут предстать как мягкими критиками, так и откровенными бунтарями. Обладающие живым умом и острым языком, рожденные 24 мая редко оставляют окружающих в неведении относительно личных воззрений по тому или иному предмету обсуждения.

Иосиф Бродский

Иосиф Бродский
Иосиф Бродский

"Философия государства, его этика, не говоря уже о его эстетике, — всегда "вчера"; язык, литература — всегда "сегодня" и часто — особенно в случае ортодоксальности той или иной системы — даже и "завтра", — так говорил поэт Иосиф Бродский в своей знаменитой речи в 1987 году, получая Нобелевскую премию по литературе.

Рожденный 24 мая поэт, возможно, стал первым из мастеров русской поэзии, кто после своего односозвездника-Близнеца Александра Пушкина сумел расширить возможности русского поэтического языка. Художественный мир Бродского универсален. В его стилистике усматривают влияние барокко, неоклассицизма, акмеизма, английской метафизической поэзии, андеграунда, постмодернизма.

Само существование личности поэта стало воплощением интеллектуального и нравственного противостояния лжи и культурной деградации. Бродский стал некой нарицательной фигурой независимого художника, сопротивляющегося общепринятому лицемерию и насилию — и на родине, и вне ее.

Близнецам, рожденным 24 мая, всегда есть что сказать по поводу общественных устоев.

Тем более, что зачастую они оказываются в центре общественного внимания, но при этом Близнецы предпочитают разумную сдержанность.

Боб Дилан

Боб Дилан
Боб Дилан

"Ты умрешь. Ты будешь лежать мертвым. Может, через 20 лет, может, прямо завтра, может, когда угодно. И я тоже умру. Я хочу сказать, все мы уйдем. А мир продолжит вращаться без нас. И с осознанием этого ты делаешь свою работу. А насколько воспринимать себя всерьез — решать тебе самому", — вот так сдержанно и спокойно размышляет американский автор-исполнитель песен Боб Дилан.

Дилан — абсолютно культовая фигура в рок-музыке на протяжении пяти десятилетий. Многие его песни стали гимнами движения за гражданские права и антивоенного движения в США.

Рожденные 24 мая Близнецы буквально коллекционируют Нобелевские премии. "За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции", — так звучала формулировка, с которой уже Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе. Дилан стал первым рок-музыкантом в истории, получившим Нобелевскую премию, и третьим обладателем этой премии среди рожденных 24 мая.

Кстати, на вручение премии Дилан не поехал и причины отказа приехать не озвучил. Личная жизнь Близнецов — всегда тайна за семью печатями.

Попытки кого бы то ни было проникнуть в тайны их личной жизни люди, чей день рождения — 24 мая, обычно встречают с негодованием.

Суть состоит в том, что рожденные сегодня говорят только тогда, когда хотят этого, и только то, что хотят сказать. Как правило, они производят впечатление открытых и доступных людей, но это предположение может оказаться ошибочным. Для некоторых из них общение — это не диалог. Они рассматривают его как способ донести миру собственные мысли и идеи. Друзья и близкие порой обречены выслушивать не только громогласные заявления, но и безжалостную критику и даже сарказм — излюбленные средства самовыражения тех, кто родился в этот день.

Королева Виктория

Сколько критики и сарказма выслушало в свой адрес за 63 года семь месяцев и два дня ближнее и дальнее окружение королевы Виктории, думаю, никому подсчитать не удавалось, но до 64-летия правления Елизаветы Второй рожденная сегодня Виктория была самым долгоправящим монархом в истории.

Викторианская эпоха стала периодом промышленного, культурного, политического, научного и военного развития Великобритании и временем наибольшего расцвета Британской империи. Для народа королева Виктория стала национальной иконой и считалась человеком строгой морали. О своей ответственности за людей она говорила со свойственной ей одной мудростью: "Важно не то, что люди думают обо мне, а то, что я думаю о них".

Гораздо чаще люди, чей день рождения — 24 мая, солидаризируются с простыми людьми, а не с привилегированным классом.

Борцы по природе своей, они чувствуют себя в схватке, как рыбы в воде. К сожалению, им иногда недостает объективности. Поэтому они выбирают себе союзников в среде достойных поддержки политических деятелей.

Они блестяще владеют техникой речи и умеют завоевать симпатии аудитории. Их вдумчивое, философское отношение к происходящему неизменно привлекает окружающих. Они живут в мире идей и чаще всего идей глобального масштаба, однако, если это необходимо, сконцентрироваться на самой злободневной проблеме не составит для них особого труда.

Даниель Фаренгейт

Злободневную проблему для человечества: измерить температуру и давление, — поставил перед собой однажды рожденный 24 мая немецкий физик Даниель Фаренгейт. Близнец решил — Близнец сделал. Он изобрел термометр и барометр. Для термометра вначале ученый использовал спирт, но затем заменил спирт на ртуть, чем достиг гораздо большей точности измерений.

Единица измерения температуры градус Фаренгейта была названа в его честь. Так как все эти открытия ученый-Близнец сделал уже в начале XVIII века, за два века до первой Нобелевской премии, премию ему не вручили. Но, думаю, за такого уровня открытие ее смело можно вручать, а Фаренгейта считать еще одним символическим Нобелевским лауреатом дня сегодняшнего.

"Ставишь себе невозможную цель и развлекаешься этим, если можешь. Ведь такое занятие интересно само по себе, поскольку изначально перед тобой заведомо невыполнимая задача, а что может быть увлекательней, чем невозможное", — в этой фразе был личный императив великого поэта Иосифа Бродского.

И в этом же Формула небес многих рожденных сегодня Близнецов.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 24 мая

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

  • Январь: 1, 3, 7, 12, 26
  • Февраль: 2, 3, 24, 27
  • Март: 3, 6, 9, 16, 26
  • Апрель: 4, 9, 20, 25, 28
  • Май: 13, 17, 19, 30
  • Июнь: 7, 12, 14, 17, 28
  • Июль: 5, 13, 14, 22, 30
  • Август: 15, 21, 24
  • Сентябрь: 6, 7, 11, 14, 18, 20
  • Октябрь: 6, 7, 15, 16, 27
  • Ноябрь: 3, 8, 17, 25
  • Декабрь: 4, 14, 25, 31

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы гороскоп боб дилан астрология день рождения михаил шолохов иосиф бродский королева виктория даниель фаренгейт
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