Знак зодиака 24 мая: знаменитые Близнецы

О способностях, живом уме, остром языке и скрытности рожденных 24 мая под знаком зодиака Близнецы рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Люди, которые по жизни много и часто общаются с представителями знака Близнецов, осведомлены об их способностях в абсолютно разных областях. Иногда Близнецы, действительно, являются чрезвычайно способными, иногда умело создают видимость несуществующих талантов и возможностей. Но с рожденными 24 мая особая история. Я бы назвал этих Близнецов — "люди-микроскопы".

Именно 24 мая появились на свет те, кто в отличие от большинства представителей своего знака буквально рассматривает окружающий мир с помощью увеличительного стекла.

Михаил Шолохов

Михаил Шолохов

Из шести русскоязычных писателей и поэтов, получивших Нобелевскую премию по литературе в разные годы, трое родились под знаком Близнецов. И двое из них сегодня. Такая вот Формула небес.

"За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время", — так звучала формулировка при вручении Нобелевской премии писателю Михаилу Шолохову за его роман-эпопею "Тихий Дон". Шолохов был единственным советским писателем, который получил Нобелевскую премию с одобрения действующей власти. Его называли "любимцем Сталина", хотя Шолохов — один из немногих, кто не боялся говорить вождю правду.

Вокруг имени Шолохова периодически всплывала проблема авторства его произведений. После выхода в свет его романа "Тихий Дон" возник вопрос: как такой молодой писатель за такой краткий период смог создать столь объемное произведение. Была создана комиссия, которая, изучив рукопись писателя, подтвердила его авторство.

В действительности, вопросы о скорости, с которой представители знака Близнецов пишут картины, романы музыку, стихи или просто решают сложнейшие задачи, возникают регулярно. Но это, конечно же, больше вопрос не к людям, а к быстрой и четкой планете Меркурий, которая управляет Близнецами, покровительствует им и позволяет им творить чуть быстрее остальных знаков Зодиака.

Рожденные 24 мая, кажется, имеют собственную точку зрения по любому вопросу.

Однако их главный интерес лежит в сфере общественного устройства, и в своих высказываниях на эту тему они могут предстать как мягкими критиками, так и откровенными бунтарями. Обладающие живым умом и острым языком, рожденные 24 мая редко оставляют окружающих в неведении относительно личных воззрений по тому или иному предмету обсуждения.

Иосиф Бродский

Иосиф Бродский

"Философия государства, его этика, не говоря уже о его эстетике, — всегда "вчера"; язык, литература — всегда "сегодня" и часто — особенно в случае ортодоксальности той или иной системы — даже и "завтра", — так говорил поэт Иосиф Бродский в своей знаменитой речи в 1987 году, получая Нобелевскую премию по литературе.

Рожденный 24 мая поэт, возможно, стал первым из мастеров русской поэзии, кто после своего односозвездника-Близнеца Александра Пушкина сумел расширить возможности русского поэтического языка. Художественный мир Бродского универсален. В его стилистике усматривают влияние барокко, неоклассицизма, акмеизма, английской метафизической поэзии, андеграунда, постмодернизма.

Само существование личности поэта стало воплощением интеллектуального и нравственного противостояния лжи и культурной деградации. Бродский стал некой нарицательной фигурой независимого художника, сопротивляющегося общепринятому лицемерию и насилию — и на родине, и вне ее.

Близнецам, рожденным 24 мая, всегда есть что сказать по поводу общественных устоев.

Тем более, что зачастую они оказываются в центре общественного внимания, но при этом Близнецы предпочитают разумную сдержанность.

Боб Дилан

Боб Дилан

"Ты умрешь. Ты будешь лежать мертвым. Может, через 20 лет, может, прямо завтра, может, когда угодно. И я тоже умру. Я хочу сказать, все мы уйдем. А мир продолжит вращаться без нас. И с осознанием этого ты делаешь свою работу. А насколько воспринимать себя всерьез — решать тебе самому", — вот так сдержанно и спокойно размышляет американский автор-исполнитель песен Боб Дилан.

Дилан — абсолютно культовая фигура в рок-музыке на протяжении пяти десятилетий. Многие его песни стали гимнами движения за гражданские права и антивоенного движения в США.

Рожденные 24 мая Близнецы буквально коллекционируют Нобелевские премии. "За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции", — так звучала формулировка, с которой уже Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе. Дилан стал первым рок-музыкантом в истории, получившим Нобелевскую премию, и третьим обладателем этой премии среди рожденных 24 мая.

Кстати, на вручение премии Дилан не поехал и причины отказа приехать не озвучил. Личная жизнь Близнецов — всегда тайна за семью печатями.

Попытки кого бы то ни было проникнуть в тайны их личной жизни люди, чей день рождения — 24 мая, обычно встречают с негодованием.

Суть состоит в том, что рожденные сегодня говорят только тогда, когда хотят этого, и только то, что хотят сказать. Как правило, они производят впечатление открытых и доступных людей, но это предположение может оказаться ошибочным. Для некоторых из них общение — это не диалог. Они рассматривают его как способ донести миру собственные мысли и идеи. Друзья и близкие порой обречены выслушивать не только громогласные заявления, но и безжалостную критику и даже сарказм — излюбленные средства самовыражения тех, кто родился в этот день.

Королева Виктория

Сколько критики и сарказма выслушало в свой адрес за 63 года семь месяцев и два дня ближнее и дальнее окружение королевы Виктории, думаю, никому подсчитать не удавалось, но до 64-летия правления Елизаветы Второй рожденная сегодня Виктория была самым долгоправящим монархом в истории.

Викторианская эпоха стала периодом промышленного, культурного, политического, научного и военного развития Великобритании и временем наибольшего расцвета Британской империи. Для народа королева Виктория стала национальной иконой и считалась человеком строгой морали. О своей ответственности за людей она говорила со свойственной ей одной мудростью: "Важно не то, что люди думают обо мне, а то, что я думаю о них".

Гораздо чаще люди, чей день рождения — 24 мая, солидаризируются с простыми людьми, а не с привилегированным классом.

Борцы по природе своей, они чувствуют себя в схватке, как рыбы в воде. К сожалению, им иногда недостает объективности. Поэтому они выбирают себе союзников в среде достойных поддержки политических деятелей.

Они блестяще владеют техникой речи и умеют завоевать симпатии аудитории. Их вдумчивое, философское отношение к происходящему неизменно привлекает окружающих. Они живут в мире идей и чаще всего идей глобального масштаба, однако, если это необходимо, сконцентрироваться на самой злободневной проблеме не составит для них особого труда.

Даниель Фаренгейт

Злободневную проблему для человечества: измерить температуру и давление, — поставил перед собой однажды рожденный 24 мая немецкий физик Даниель Фаренгейт. Близнец решил — Близнец сделал. Он изобрел термометр и барометр. Для термометра вначале ученый использовал спирт, но затем заменил спирт на ртуть, чем достиг гораздо большей точности измерений.

Единица измерения температуры градус Фаренгейта была названа в его честь. Так как все эти открытия ученый-Близнец сделал уже в начале XVIII века, за два века до первой Нобелевской премии, премию ему не вручили. Но, думаю, за такого уровня открытие ее смело можно вручать, а Фаренгейта считать еще одним символическим Нобелевским лауреатом дня сегодняшнего.

"Ставишь себе невозможную цель и развлекаешься этим, если можешь. Ведь такое занятие интересно само по себе, поскольку изначально перед тобой заведомо невыполнимая задача, а что может быть увлекательней, чем невозможное", — в этой фразе был личный императив великого поэта Иосифа Бродского.

И в этом же Формула небес многих рожденных сегодня Близнецов.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 24 мая

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 1, 3, 7, 12, 26

Февраль: 2, 3, 24, 27

Март: 3, 6, 9, 16, 26

Апрель: 4, 9, 20, 25, 28

Май: 13, 17, 19, 30

Июнь: 7, 12, 14, 17, 28

Июль: 5, 13, 14, 22, 30

Август: 15, 21, 24

Сентябрь: 6, 7, 11, 14, 18, 20

Октябрь: 6, 7, 15, 16, 27

Ноябрь: 3, 8, 17, 25

Декабрь: 4, 14, 25, 31

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