Сныть, полевик, борщевик - эффективные способы борьбы с самыми неприятными сорняками

8:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Борьба с многолетними сорными травами является одним из неприятных аспектов садоводческой деятельности. Некоторые сорняки можно сдерживать регулярной прополкой, но с другими бороться гораздо сложнее. Особенно проблематично избавиться от сорняков, которые проникают в места, где растут многолетние цветы.

Фото: архив Правды.Ру

Существуют сорняки, которые являются настоящей угрозой не только для дачников, но и для окружающей природы. Если не вмешаться вовремя, они могут быстро распространиться и стать практически неуничтожимыми.

Для борьбы с сорняками на грядках эффективно использовать органическую мульчу, наносимую на почву толстым слоем. Чем толще слой мульчи, тем сложнее сорнякам прорости сквозь него. Отказ от перекопки почвы также способствует снижению числа сорняков. Покрытие почвы слоем мульчи или засев ее сидератами или газоном помогает избежать обнаженной почвы и давит на рост сорных растений.

Чтобы полностью избавиться от сорняков, можно воспользоваться черной пленкой. В теплое время года ее укладывают в нужном месте и прижимают по краям тяжелыми предметами. Пленку оставляют в таком состоянии на 3-4 недели. Под воздействием жаркой погоды сорные растения выгорают, и после этого пленку удаляют, извлекая ослабленные корешки сорных трав.

Самым коварным сорняком считается борщевик Сосновского. Если реагировать своевременно, борьба с ним не так сложна. Основное правило — не допустить цветения сорняка, так как даже одно соцветие может дать сотни семян, которые распространяются ветром и птицами на большие расстояния. Область корневой шейки содержит множество почек, поэтому стебель нужно обрезать на глубину 10-20 см ниже уровня почвы, не обязательно полностью извлекая корни.

Семена борщевика могут сохранять свою способность всхожести в почве в течение 8-10 лет. Это означает, что борьба с ним может потребовать многолетних усилий, особенно если на участке было много цветущих борщевиков.

Борщевик может вызывать ожоги на коже, поэтому при работе с ним следует использовать индивидуальные средства защиты, такие как длинные рукава, штаны и перчатки. Собранную зелень борщевика можно безопасно отправить на компост, предварительно удостоверившись, что на ней нет цветущих соцветий (лучше сжечь их).

После срубки кустов борщевика можно применить гербициды, такие как Раундап, Торнадо, Агрокиллер, вводя их в полый стебель. Эта процедура полностью уничтожит сорняк.

Повилик, подобно борщевику, проявляет себя как хитрый и разрушительный сорняк. В то время как большинство садоводов знакомы с борщевиком, близким родственником укропа, повилика остается малознакомой для многих садоводов. Но, столкнувшись с ней, дачники оказываются в затруднительном положении, задаваясь вопросами о внезапном ухудшении состояния их цветов и овощей на грядках.

Некоторые виды повилики даже лишены листьев. Они выделяются ярко-оранжевыми или желтыми стеблями, которые запутываются вокруг растений, лишая их жизненно важных ресурсов. На первый взгляд, наблюдая эту картину, садоводы могли бы предположить, что их культурные растения болеют, но на самом деле причиной всему является этот сорняк.

Внешне повилик мало похож на обычное растение, скорее она напоминает запутанные нити или леску. Длинные спирально закрученные стебли сорняка густо обвивают растения-жертвы. Отделить их от растения бывает крайне сложно, порой даже невозможно. Важно понимать, что повилик — это классический паразит, который высасывает питательные вещества из своих хозяев-растений, что в итоге приводит к их увяданию и гибели.

Зачастую южный сорняк появляется на участках вместе с семенами и саженцами культурных растений. Семена повилика обладают интересной особенностью: они не всходят, пока хозяин-растение не достигнет определенного уровня развития. Повилик не произрастает на неглубокой почве, где отсутствует источник питания.

Сорняк развивается очень быстро и в течение недели может полностью обвить небольшое растение. Попытки снять повилику часто приводят только к ее размножению, так как стебли сорняка легко ломаются. Каждый оторванный сегмент, попавший в почву, способен вырасти в новое растение.

Наиболее эффективным способом борьбы с таким "монстром" является полная очистка почвы от растительности. С грядок следует удалить все растения и уничтожить их. Ни в коем случае нельзя включать повилику в компост или оставлять ее стебли на земле. Предпочтительнее сжечь сорняк полностью.

У повилика нет листьев или корней, но она производит огромное количество семян. Одно растение может выделять значительное количество семян за сезон. Если повилика появится на сельхозугодьях, то они чаще всего обрабатываются методом запахивания и держатся под черным паром, чтобы не дать другим сорнякам прорасти.

Белый клевер может служить отличным сидератом, но на газонах и садовых грядках он становится проблемным сорняком. Для контроля над ним, вы можете использовать следующие методы: Скашивание газонокосилкой: Регулярное скашивание растений клевера с помощью газонокосилки может снизить их распространение на газонах. Однако это не полностью избавит от клевера. Укрытие участка: Если клевер слишком активно распространяется, можно закрыть участок материалом, который не пропускает солнечный свет, например, пленкой или нетканым агроволокном. Это поможет задавить клевер сверху. В следующем сезоне, перед посевом, почву под укрытием следует прорыхлить, удалив корневища клевера, а затем произвести посев новой травы или газона. Одуванчик — это многолетний сорняк. Для его контроля можно применить следующие методы: Обрезка побегов: Обрезание побегов одуванчика ниже их точки роста с помощью плоскореза приведет к истощению корней и, со временем, полной гибели растений. Химическая обработка: Другой метод борьбы — использование гербицидов, таких как "Глифосат". Гербицид следует наносить на активно растущие листья одуванчика, которые имеют насыщенную зеленую окраску. Действие гербицида начнется через неделю, и растение начнет увядать. Важно соблюдать указания на упаковке гербицида и осторожно обрабатывать растения. Для борьбы с пыреем: Удаление вилами: Вы можете удалить пырей, используя вилы. После удаления растений, укрыть почву картоном. Это лишит оставшиеся сорняки доступа к солнечному свету, что помешает им продолжать расти. Химическая обработка: Еще одним способом является применение гербицидов, но они должны быть применены с осторожностью, чтобы не повредить соседние культурные растения. В жаркую погоду сорные травы, включая сныть, активно растут. Сныть представляет собой хорошо развивающийся сорняк, который может быть трудно убрать. Чтобы бороться с ней: Укрытие материалом: Закройте почву плотным материалом, который не пропускает солнечный свет, например, линолеумом, старыми коврами или нетканым агроволокном. Это лишит сныть доступа к свету и поможет предотвратить ее рост. Удаление вручную: Выбирайте сорные растения вручную, особенно если сныть находится в цветнике или рядом с овощными культурами. Удаление хрупких зеленых листьев поможет ослабить корень сныти. Черный пар: Если участок сильно заражен снытью, вы можете подвергнуть его обработке черным паром. Однако это может занять не менее года, так как этот метод требует регулярных перекопок и переворота пласта почвы в течение всего лета, когда сорные травы начинают прорастать. Помните, что борьба с сорняками может быть трудоемкой задачей, но важно поддерживать контроль и предотвращать их распространение на участке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.