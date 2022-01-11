Деятельностью первого замглавы Минэка Андрея Иванова может заинтересоваться Следственный комитет

В прошлом году было возбуждено свыше двух тысяч уголовных дел по фактам коррупции, три тысячи исков на общую сумму более 50 млрд рублей направлены представителями Генпрокуратуры в суды. Такие цифры привёл глава надзорного ведомства Игорь Краснов в одном из недавних интервью.

По его словам, всего за девять месяцев 2021 года 58 тысяч чиновников привлечены за коррупцию к дисциплинарной ответственности, 447 уволены с государственных постов в связи с утратой доверия.

При этом генпрокурор отметил, что приведенная им статистика говорит не столько о росте нарушений антикоррупционного законодательства, сколько об эффективности их выявления. Эксперты также склонны видеть в этой динамике тенденцию к очищению власти от мздоимцев, судя по тому, что среди нарушителей закона всё чаще звучат имена высокопоставленных чиновников и политиков, в том числе федерального уровня.

Неотвратимость наказания

Так, в начале прошлого года из Росгвардии уволились около десятка генералов, что наблюдатели связали с уголовным делом о мошенничестве с недвижимостью, возбужденном в отношении экс-заместителя директора службы Сергея Милейко.

В Министерстве промышленности и торговли РФ за последние два года за взятки, превышение полномочий и хищения были задержаны восемь высокопоставленных чиновников. Из недавних громких случаев — арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере бывшего заместителя министра просвещения РФ, экс-вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Причём с последней должности она была уволена сразу после задержания.

Как объяснил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, преступления такого рода и такого уровня "достаточно непросто доказуемые".

"Только тогда, когда собрали достаточно доказательств, и они оказались очень убедительные, было возбуждено дело, и эта информация была предана огласке", — сказал он.

Также депутат считает, что случай с Раковой свидетельствует об эффективности работы "института неотвратимости наказания". Однако важно не только вовремя выявлять и наказывать провинившихся, но и предупреждать преступления, чтобы не допускать на ответственные должности чиновников, запятнавших себя сомнительными историями.

Как считает председатель Межрегиональной общественной организации содействия совершенствованию государственного управления и антикоррупционной политики Дмитрий Вербицкий, "государство должно не только наказывать коррупционеров, но, что важнее, изначально не давать чиновникам попадать в эту категорию, иначе это обрубание веток, а не корней".

Сигналом к подобной проверке может послужить деятельность нынешнего первого заместителя министра экономического развития Андрея Иванова. Громкий скандал с его участием развивается буквально на глазах: сегодня различные суды рассматривают массовые иски (изначально подано свыше 50 заявлений) бывших работников АНО "Агентство инвестиционного развития" (АИР) о невыплате зарплат и компенсаций на общую сумму около 43 млн рублей. Сообщалось, что сотрудники АИР не получали зарплату с февраля 2021 года, а в августе-сентябре все работники были уволены по сокращению штатов без всяких выплат.

Конфликт интересов

Андрей Иванов с октября 2020 года, фактически с момента создания агентства на базе существовавшего тогда АНО "Инвестиционно-технологическое развитие", и до июня 2021 года являлся генеральным директором организации. При этом разрешение на замещение должности от премьер-министра, как того требует законодательство, так и не получил и, кроме того, продолжал занимать пост замглавы Минэка. Тем самым не был урегулирован возникший конфликт интересов, так как Минэкономразвития с момента образования и до апреля 2021 года входило в состав учредителей АИР.

Весной 2020 года в целях привлечения частных инвестиций в различные сферы экономики был принят закон № 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации". Сообщалось, что подготовкой законопроекта занимался "главный идеолог закона о защите инвестиций" Иванов, в то время заместитель министра финансов РФ. Перейдя в Минэк, он продолжил курировать это направление.

Новым законом на Минэкономразвития были возложены полномочия по подписанию соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) от имени РФ, а главной функцией АИР было сопровождение процессов заключения соглашений, допсоглашений, внесение в документы изменений и т. д. Согласно первоначальной версии устава организации, сделки свыше 25 млн рублей должны были получать одобрение у наблюдательного совета агентства. Однако вскоре в устав были внесены изменения, которые исключали данный пункт, что привело к значительному расширению полномочий гендиректора.

Одним из первых решений Иванова в новой должности стало увеличение штата сотрудников в 4,2 раза — с 51 до 217 человек, что в свою очередь привело к почти пятикратному росту размера фонда оплаты труда — средняя зарплата по АИР составляла 280 тысяч рублей. Однако имевшихся в распоряжении агентства денежных средств — 5,3 млн рублей — на выплаты сотрудникам явно не хватало.

Очевидцы рассказывали, что Андрей Иванов не сомневался, что получит финансирование из бюджета, поэтому и не стеснял себя в расходах. Так, в 2020 году всего за несколько месяцев существования АИР потратило 328 млн рублей, из которых 270 млн рублей пришлось на содержание аппарата управления. Еще по 6 млн в месяц приходилось на аренду старинного особняка в Хохловском переулке.

Уже на 25 января 2021 года образовалась задолженность перед персоналом, которая была погашена только через месяц за счёт кредита в 84 млн рублей. На начало июня долги превысили 625,6 млн рублей, в том числе по зарплате — 177,4 млн рублей — и допрасходы на сокращение персонала — 110,1 млн рублей, а также по аренде, погашению и обслуживанию займов и т. д. Люди стали увольняться в массовом порядке. Покинул должность, так и не разрешив критическую ситуацию, и сам Иванов.

При этом, как выявил анализ деятельности АИР под руководством первого зама главы Минэка, необходимости раздувать штат не было. За период с октября 2020 года по апрель 2021-го АИР осуществило свои функции по заключению 36 СЗПК на общую сумму свыше 1,2 трлн рублей. Также агентство подготовило изменения в № 69-ФЗ и пять проектов подзаконных нормативных правовых актов, что не входит в круг его полномочий, а должно осуществляться непосредственно Минэком.

Более того, именно для этих целей в министерстве в 2020 году был сформирован Департамент производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений со штатом 55 человек, деятельность которого курирует тот же Андрей Иванов. Настораживает и тот факт, что большинство из СЗПК — 24 из 36 — были заключены еще в 2020 году, и все они могли быть подготовлены именно департаментом, без привлечения работников АИР. То есть не было необходимости раздувать штат агентства, которое, по сути, дублировало функции сотрудников Минэка, и тратить бюджетные деньги на зарплаты.

Министерские грёзы

На сегодня, помимо исков работников, в судах также рассматриваются жалобы арендодателя, Сбербанка, Росгвардии и других контрагентов АИР на десятки миллионов рублей.

Интерес к деятельности руководства организации проявил Следственный комитет РФ — проводится доследственная проверка на предмет наличия в действиях топ-менеджмента состава преступления в связи с невыплатой заработной платы, что может повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

Кроме того, в случае банкротства АИР, а накопившиеся долги ставят под вопрос целесообразность сохранения агентства, вероятен риск утраты технических наработок ГИС "Капиталовложения".

Разработкой системы, которая позволила бы заключать СЗПК в электронном виде, должно было заниматься АИР. Фактически из-за того, что сроки запуска ГИС переносились, соглашения в прошлом году практически не заключались. Первого замглавы Минэка впрямую обвиняли в срыве нацпрограммы "Цифровая экономика" и неэффективном расходовании 5,5 млрд рублей, выделенных на создание ГИС.

Похоже, развернутая Андреем Ивановым активность на ниве защиты инвестиций и лоббирование создания структуры, дублирующей функции министерского департамента, — не более чем фикция, желание нарастить свой аппаратный вес. Недаром он хвалился в узком кругу, что министерский портфель у него почти в кармане.

К тому же замминистра относят к так называемому "красноярскому клану". Утверждается, что его продвижению по служебной лестнице способствовал лично Александр Хлопонин, который после того, как оставил пост губернатора Красноярского края и перебрался Москву, устроил Иванова в Минфин.

Однако протеже ожиданий не оправдывает — несмотря на громкие заявления и обещания, за Андреем Ивановым как госслужащим не числится никаких успешных проектов. Наоборот, чиновник больше известен скандалами с использованием своего служебного положения, лоббированием бизнеса и владением имуществом, в разы превышающим его официальный доход.

Иванову давно следовало бы задуматься о своём будущем, которое не выглядит радужным после того, как история с АИР привлекла внимание правоохранительных органов, и в свете усилившейся борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, где главным условием для победы, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, должна стать неотвратимость наказания.