Почему РФ простила $1 млрд другим странам, а не своему народу

Россия в 2020 году выделила нуждающимся странам $962,9 млн в качестве помощи, при том что из-за рухнувших цен на нефть в нашей стране наблюдался дефицит бюджета.

Своим же гражданам поблажки государство давало менее щедро — субсидии, выплаты и мораторий на кредиты.

Даже с учётом того, что дело происходило в "пандемийно-кризисиный" год, сумма прощённых долгов вдвое больше аналогичной в 2010–2013 годах.

Как следует из подсчётов ИПЭИ РАНХиГС, российские деньги (и прощённые долги) в большом количестве достались:

Армении,

Венесуэле,

Кубе,

Киргизии,

КНДР,

Сирии,

Таджикистану.

Также Россия финансировала Ливан, Руанду, Кабо-Верде — эта помощь была предоставлена в связи с пандемией коронавируса.

Хотя нужно отметить, что помощь в половине случаев оказывалась в виде списания долгов — более $424,9 млн. Больше всего денег Россия списала Кубе.

Ранее финансовые эксперты и чиновники объясняли, почему Россия прощает долги другим странам, а не своим гражданам.

Прощаются только те долги, которые эти страны точно не вернут (со времён СССР). За прощение долгов Россия получает ресурсы или даже военные базы в этих странах. Прощение долгов своему населению (сейчас россияне должны около $300 млрд (!)) обвалило бы экономику.

Поэтому в отличие от ОАЭ, Казахстана, Грузии и других стран, простивших своим гражданам кредиты и даже ипотеки, Россия не может позволить себе такой популистской щедрости.

"Да и понятно, что даже после прощения долгов многие всё равно берут займы и кредиты для "понтов" — покупки техники, нового гаждета, дорогой одежды, украшений, нового автомобиля "чтобы не хуже других", — пишут в соцсетях.

Правда россиянам от этого не легче.

Стоит отметить, что в последние годы в финансово-хозяйственной сфере страны возникла парадоксальная ситуация. Несмотря на ежегодный рост ВВП, исключая "ковидный" 2020-й, и увеличение количества сверхбогатых людей, в России продолжается падение жизненного уровня населения.

Миллионеры зарабатывают на реализации нефти и газа, угля, металла, удобрений, древесины и прочего сырья. Разумеется, при таких обстоятельствах наличие высокой покупательной способности у отечественного потребителя для сырьевиков вовсе не обязательно. Все эти "экономические движения" прекрасно обходятся без денег потребителя.

По сути, весь олигархическо-монополистический бизнес функционирует фактически параллельно общей хозяйственной системе и не нуждается в обеспеченном потребителе.

Несмотря на то, что одним из условий успешного функционирования экономической макросистемы любого государства является некий условный паритет между количеством выпускаемых товаров и услуг и денежной массой, находящейся у потребителя, в России который год снижается покупательная способность массового потребителя.

Никто этим паритетом всерьёз не занимался и плотно заниматься не собирается. Понятно, что структурные преобразования в экономике (необходимость которых для стабилизации общества, казалось бы, очевидна) в ближайшее время не произойдут.

Так что переломить тенденцию не удастся ещё очень долго.

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