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Александр Приходько

Метро в Петербурге ждать не стоит: работники "Метростроя Северной столицы" не дождутся индексации зарплат и тарифов

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Компания "Метрострой Северной столицы", принадлежащая Смольному, не собирается индексировать зарплаты и тарифы работников. Несмотря на данные губернатором Бегловым обещания президенту России, средства на строительство метрополитена выделяются из бюджета крайне неохотно и явно не доходят до рабочих. В таких условиях прокладка петербургской подземки стоит под большим вопросом.

Метро в Петербурге ждать не стоит: работники "Метростроя Северной столицы" не дождутся индексации зарплат и тарифов

Компания, которая с недавних пор занимается строительством петербургского метро на днях проводила собрание руководителей подразделений и бригадиров, на которых должны были обсуждаться насущные для метростроителей вопросы. В частности, людей интересовали сроки индексации заработной платы, тарифы, предсменные медосмотры, премии и так далее. Отдельно стоял вопрос о том, какой фронт работ ждет "МССС" в дальнейшем. Практически все эти вопросы так и остались, что называется, "повисшими в воздухе". В том числе и о разработках на будущее.

Об этом метростроителям рассказал бригадир Ринат Галиев, который в свое время организовывал протесты метростроителей, не получавшим зарплаты. Тогда, осенью 2021 года отчаявшиеся ждать выплаты рабочие дошли аж до Смольного и только после этого чиновники, что называется "зашевелились" и нашли средства для погашения долгов. Так что появление на информационном горизонте именно этого сотрудника "Метростроя Северной столицы" не сулит чиновникам ничего хорошего.

Ринат поведал о том, что в скором времени на будущей станции метро "Туристская" начнется сборка частично разукомплектованного горнопроходческого щита "Надежда". По словам сотрудников "Метростроя Северной столицы" тоннель будут продолжать до "Планерной", однако вопрос о том, в каком состоянии сегодня находится "Надежда" все еще подвешен в воздухе.

Так, еще в декабре 2022 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подводя итоги года рассказал о том, что щит находится в нерабочем состоянии и как бы заранее тогда же переложил ответственность на руководство "Метростроя" — то есть предприятия, которое является банкротом с августа 2021 года. Это при том, что банкротство это было инициировано и прямо и косвенно самим Смольным. В свое время администрация Беглова расторгла с предприятием договор на строительство подземки в одностороннем порядке и лишила средств к существованию, причем те деньги, которые должны были заплатить "Метрострою", а именно 7 млрд рублей, тогда же вошли в уставной капитал "МССС", куда впоследствии и "перетащили" практически всех рабочих.

Несмотря на смену организации и собственников, индексации заработной платы и тарифов так и не произошло. Собственно, ее и не предвидится в обозримом будущем. Кроме того, сами работники говорят о том, что их уже успели обмануть в 2023 году:

 

Не решены и другие вопросы, такие, как обеспечение СИЗ, инструментом, выплата 13-ой (премиальной зарплаты) и медосмотром перед спуском в забой: "Вроде как должен быть регламент по работе медицинского кабинета. Но некоторые действия сотрудников можно расценивать как отсебятину", говорят бригадиры.

Также стали известны подробности о строительстве продолжения "коричневой" линии метрополитена до "Обводного канала-2" — его пока не предвидится, работникам объяснили, что на этом участке проблемы с согласованием и планированием. Тут нужно сказать, что сама коричневая ветка в том виде, в котором ее сдадут в 2024 году (если вообще сдадут) никому не нужна. Как писали ранее СМИ, Красносельско-Калининская линия в принципе спроектирована так, что открывать ее можно было бы только после соединения с "фиолетовой веткой" — только в этом случае произойдет перераспределение потоков пассажиров. Отдельно перегон "Казаковская" — "Путиловская" с переходом на "Кировский завод" не только не решает, но и усугубляет ситуацию с пассажиропотоком в этом направлении. Есть мнение, что в таком урезанном виде эту линию торопится представить именно Александр Беглов — ему необходимо хоть что-то торжественно открыть к 2024 году — то есть выборам губернатора Санкт-Петербурга.

К слову, именно губернатор Беглов неоднократно обещал президенту страны Владимиру Путину увеличивать расходы на строительство метрополитена ежегодно и достичь расходов петербургского бюджета в 50 млрд рублей к 2023 году. Этого так и не случилось, как и 7 станций метро, обещанных к 2024 и многого другого. Отсюда и зарплаты сотрудников, которые не индексируются уже почти 10 лет.

Как метко и едко отметил один из работников "Метростроя Северной столицы" в комментариях: "Получается они делают вид что платят, мы делаем вид что работаем. Будем надеяться к концу 27го года успеем сдать станции". Несмотря на то, что это сарказм, вероятность того, что ничего сделано не будет ни до 2027 ни до 2028 года очень велика — этого, кажется, не скрывает уже ни губернатор ни его подчиненные, которые ежедневно выдумывают все новых виноватых.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы санкт-петербург александр беглов
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