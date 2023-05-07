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Даниил Полоников

BMW 3 Series 2021 года: впечатляюще утончённая, комфортная и эффективная модель

6:09
Авто

BMW 3 Series когда-то была жемчужиной автомобильного производства. Она заслужила столько похвал и выиграла столько сравнительных тестов, что таких автожурналистов, как мы, ошибочно обвиняли в подкупе. Извините, просто автомобили были настолько хороши.

BMW 3 Series 2021 года: впечатляюще утончённая, комфортная и эффективная модель
Фото: www.carscoops.com

Однако в последние годы 3 Series потеряла свой блеск, и это не связано с фиктивными пачками немаркированных купюр, которые больше не появляются на испачканных чернилами порогах.

Просто последняя 3 Series была менее увлекательной и интересной в управлении, а ее хорошо сделанный, но скудный интерьер не приводил в восторг покупателей роскоши. Еще сложнее то, что она столкнулась с более сильной конкуренцией, чем когда-либо прежде, конкурентами, которые начали преодолевать высокую планку, установленную прошлыми 3 Series.

Таков урок истории. BMW 3 Series 2021 года выпуска находится на третьем году редизайна, в ходе которого он вернулся в основном к динамичной форме, хотя и в более актуальном для 2020-х годов виде, где гораздо важнее технологии, утонченность и эффективность.

Каковы интерьер и автомобильные технологии 3 Series?

Интерьер последней модели 3 Series жертвует некоторой эргономической функциональностью в пользу более привлекательного дизайна с более богатыми материалами. Это было правильное решение, поскольку 3 Series теперь выглядит и ощущается более роскошной, особенно по сравнению с такими лидерами сегмента, как Mercedes C-Class, Audi A4 и Volvo S60.

В то же время функциональность не была списана со счетов — органы управления по-прежнему легко доступны, а места для хранения достаточно. Мы подробно рассказываем об интерьере 3 Series в видеоролике выше и в нашем тест-драйве интерьера 3 Series.

Третья серия может быть оснащена новейшим техническим интерфейсом BMW iDrive 7.0, который мы рассматриваем здесь. В целом он нам нравится, особенно бесчисленное множество способов выполнения одних и тех же задач — ручки, кнопки, сенсорный экран, голосовое управление. 

Насколько велика третья серия?

Это самая большая третья серия в истории, она выросла до размеров, которые 20 лет назад могли бы соперничать с пятой серией. Хотя это не очень хорошо для роли спортивного седана, это улучшает его роскошные характеристики, обеспечивая впечатляющее пространство для ног на заднем сиденье.

Четверо взрослых могут с удовольствием разместиться на борту, даже если впереди сидят высокие пассажиры. Вы по-прежнему найдете гораздо больше места в седанах не класса люкс, таких как Honda Accord или Mazda6, но жертва роскоши определенно уменьшилась.

То же самое можно сказать и о пространстве багажника, хотя в ходе нашего теста багажа 3 Series мы обнаружили, что объем багажника BMW в кубических футах завышает реальное пространство автомобиля по сравнению с конкурентами. 

Каковы характеристики экономии топлива и производительности 3 Series?

Каждая модель BMW привязана к своему двигателю. Слово "xDrive" в конце указывает на наличие полного привода, в отличие от стандартного заднего привода. Буква "i" означает бензиновый двигатель, а "e" — подключаемый гибрид.

330i оснащается 2,0-литровой рядной четверкой с турбонаддувом, которая производит 255 лошадиных сил и 294 фунт-фут крутящего момента. Как и все модели 3 Series, восьмиступенчатая автоматическая коробка передач является обязательной; механическая коробка передач не предлагается.

BMW утверждает, что разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,6 секунды с RWD или 5,3 с xDrive. Это область скорости, которую когда-то занимал M3, так что для базового двигателя это не так уж и плохо. Тем не менее, экономия топлива является исключительной: 26 миль в час по городу, 36 миль по шоссе и 30 миль в час в сочетании с RWD. Вычтите 2 mpg с xDrive.

M340i оснащается 3,0-литровой рядной шестеркой с турбонаддувом, которая в 2021 году получила 48-вольтовую гибридную систему mild-hybrid, повышающую эффективность и делающую работу системы автоматической остановки/старта более плавной. 

Какова третья серия в управлении?

Предыдущее поколение 3 Series по праву получило нарекания за то, что потеряло ориентированность на водителя, которая сделала его предшественников знаменитыми. Она просто была не так хороша в управлении. Последняя версия в определенной степени исправляет ситуацию. В частности, улучшилось рулевое управление, передающее больше информации в руки водителя и получающее большее, но не вызывающее недовольства, усилие. Однако все еще присутствует некое оцепенение, искусственное ощущение, и в целом рулевое управление все еще не является эталоном, каким оно было раньше.

А вот управляемость может стать таковой, особенно в M340i. Она ощущается как инструмент настоящего водителя с безупречно сбалансированной подвеской, которая позволяет поддерживать быструю скорость без усилий. Она не кажется особенно легкой или игривой — как и другие BMW, она идет на скорость уверенно и компетентно — и не обязательно порадует своими реакциями. Если для вас это важно, посетите магазин Alfa Romeo.

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Почему это лучший седан? Обзор BMW M340i 2021
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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