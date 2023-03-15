Osprey Custom Cars Land Rover Defender: классическая крутизна

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Возрождение внедорожников в последнее время было заметным. Мы наблюдаем возвращение Ford Bronco и Land Rover Defender, а такие основные модели, как Toyota 4Runner и Jeep Wrangler, демонстрируют одни из лучших продаж за всю свою историю. Но эта популярность распространяется не только на новые автомобили, но и на классические внедорожники.

Старинные Broncos, Jeeps, Land Rover, Blazer и другие автомобили пользуются большой популярностью. В результате появилось множество фирм, предлагающих не только восстановленные, но и модифицированные грузовики, чтобы сделать их лучше, чем когда-либо. У нас была возможность попробовать обновленный Land Rover Defender от компании Osprey Custom Cars, расположенной в Северной Каролине, и мы остались под большим впечатлением.

Osprey берет у клиента старые модели Land Rover Series или Defender или другие существующие Land Rover Defender, в данном случае модель 1991 года, разбирает их до рамы и восстанавливает. Но дело может не ограничиваться этим. Osprey может выполнить все виды модернизации интерьера и экстерьера, а также поменять местами двигатели. Для создания вашего идеального Landie предлагаются как дизельные двигатели, так и LS V8.

Первые впечатления от тестового Osprey Defender 90 довольно хорошие. Краска очень гладкая и глянцевая. Все панели, кажется, хорошо подогнаны. Обновления, такие как решетка радиатора и фары, модернизируют его, не изменяя оригинальному дизайну, который заставил людей полюбить Defender в первую очередь. В частности, окна заподлицо с новым верхом действительно делают его более современным. Официальные колеса Land Rover — еще один продуманный современный, но аутентичный штрих.

Интерьер продолжает тему того, как сделать классический Defender действительно красивым и хорошо сделанным, но при этом сохранить ощущение того, что это Defender. И что очень важно, он не только высококачественный, но и позволяет использовать его как настоящий внедорожник.

В салоне много кожи с контрастной ромбовидной строчкой, начиная с сидений и заканчивая обшивкой крыши. Это толстая и прочная кожа, которая, как кажется, может выдержать грубое и грязное обращение. Коричневый оттенок прекрасно дополняет зеленый цвет экстерьера.

Этот конкретный экземпляр оснащен рулевым колесом из натурального дерева, которое также кажется стильным и прочным. Есть даже резиновые напольные коврики, что, опять же, идеально подходит для использования в качестве настоящего грузовика.

Osprey добавил в этот Defender несколько полезных современных функций. В основном, это послепродажное головное устройство Atoto, которое поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Оно немного маловато, но это потому, что помещается в стандартное гнездо головного устройства double-DIN. Кроме того, оно удивительно отзывчиво для послепродажного устройства.

Osprey также добавил современный консольный переключатель Chevrolet, обогрев лобового стекла и камеру заднего вида. Но остальная часть приборной панели очень похожа на классический Land Rover.

Колонки и климат-контроль оригинальные, панель приборов не оригинальная, но это прибор Land Rover. В нем по-прежнему используется оригинальный ключ и зажигание.

Конечно, даже если бы Osprey пошел дальше в изменении интерьера, водительское место выдавало бы олдскульный характер Defender. Ничто не сидит так, как это. Посадка чрезвычайно высока, настолько, что мой Suburban 1997 года внезапно почувствовал себя спортивным автомобилем по сравнению с ним.

Передние пассажиры прижаты к абсолютным краям салона, а плечи трутся о двери (которые сами по себе немного маловаты и затрудняют вход и выход). Расположение педалей тоже странное: педали находятся как бы посередине ног. Но сами сиденья с толстой обивкой и удобные, и в них много места. В частности, пространство для головы просто потрясает. Так много места для головных уборов! И, что удивительно, задние прыжковые сиденья подходят для взрослых.

Кроме того, до них легче добраться, чем до передних сидений, поскольку они открываются через заднюю грузовую дверь. Очевидно, что все это не является особенностью Osprey. Просто таков старый Defender.

Однако общее впечатление от вождения определенно отличается от типичного Defender. Под капотом стоит не Rover V8, который был бы у этого грузовика в 1991 году. Вместо него установлен малообслуживаемый двигатель Chevy LS3 V8 мощностью около 435 лошадиных сил и 445 фунт-фут крутящего момента (на нем даже написано Corvette). Он также соединен с шестиступенчатой автоматической коробкой передач GM 6L80E.

Интересно, что раздаточная коробка полного привода все еще от Land Rover. Это более тяжелая версия, чем та, что была у Defender изначально, но все равно британская. Это также означает, что у него полный привод с пониженной передачей и блокировкой центрального дифференциала. Это особенно удобно для районов с плохой погодой, поскольку не нужно включать и выключать полный привод по мере необходимости.

Двигатель звучит весьма свирепо благодаря изготовленному на заказ выхлопу. В сочетании с тем, что при запуске он на мгновение наклоняет весь грузовик, он одновременно вызывает хихиканье и немного пугает. Это веселое урчание, но оно довольно громкое. А на скорости по шоссе вы можете услышать только рев V8. Конечно, это, как и многие другие аспекты Defenders от Osprey, может быть изменено в зависимости от предпочтений покупателя.

Мы бы настоятельно рекомендовали выбрать более тихий выхлоп или, возможно, выхлоп с вырезами, чтобы получить лучшее из двух миров. Мы также советуем выбрать другую настройку трансмиссии. Этот грузовик был настроен на довольно жесткое переключение передач, и ему не нравилось переключать передачи при более интенсивном дросселировании. В Osprey подтвердили, что трансмиссия была настроена таким образом по желанию клиента. Мы бы предпочли и предложили что-то более спокойное и плавное для такого автомобиля. И, конечно, это опция.

Мощность, безусловно, хорошая. Это разумное количество для такого грузовика. Он комфортно быстрый, но не настолько мощный, чтобы доставить вам неприятности. Потому что, хотя подвеска немного жестче, чем изначально, и тормоза Brembo, это все еще Land Rover Defender с твердыми передним и задним мостами, очень медленным рулевым управлением (хотя с удивительно большей обратной связью, чем вы ожидаете) и не очень большим сцеплением с дорогой.

При этом крен кузова не является запредельным для такого высокого внедорожника, и, что самое впечатляющее, он едет довольно хорошо. На крупных неровностях его немного потряхивает, но в основном он удивительно собран и управляем. Он не плывет и не валится. И он тихий. Подвеска не громыхает, а кузов прочный. Нет никаких скрипов, дребезжаний или содроганий.

Даже шум ветра и дороги в пределах разумного. Трудно судить об этом по шуму выхлопных газов, но если бы он был потише, то Osprey показался бы вам впечатляюще утонченным на дороге. Это свидетельствует о качестве сборки компании.

Есть еще один аспект опыта вождения, который не имеет ничего общего с тем, каково это — сидеть за рулем Osprey. Речь идет о людях вокруг вас. В своей приглушенной зеленой окраске и простых черных акцентах Osprey не показался мне особенно броским. И все же, я не получал столько внимания в пресс-мобиле с тех пор, как у меня в последний раз был McLaren.

Это было даже не тогда, когда я садился в него с громким выхлопом. Часто это было просто когда я сидел в пробке или парковался где-нибудь. Люди постоянно спрашивали, что это такое, и делали мне комплименты. Этот грузовик действительно находил отклик у людей, определенно больший, чем нынешний Defender от Land Rover".

Эти факторы, которые не обязательно входят в список запчастей, являются частью того, что делает нечто подобное разумным, особенно при цене от $150 000 до $200 000 в зависимости от модели и характеристик (цена тестового автомобиля составляла $179 950). Вы можете купить новый Land Rover Defender всего за треть стоимости одного из этих Ospreys, и он будет более эргономичным, практичным и изысканным.

Но причина, по которой вы приобретаете что-то вроде Osprey, заключается в том, что вы хотите что-то с характером классики, но сделанное красивее (и, предположительно, надежнее). Вы хотите его, потому что он восхищает не только вас, но и окружающих вас людей. Osprey делает это, и делает это с впечатляющим мастерством.