В РФ гироскутеры невзлюбили, россиянам больше нравятся сигвеи: дороги плохие

Гироскутеры — весьма распространенное средство передвижения в наше время, как в больших, так и в маленьких городах. Годом выпуска гироскутеров считается 2013-й. Поначалу они были популярны лишь в США и Европе, а до РФ дошли с неким опозданием из-за довольно высокой цены.

Однако теперь цена на гироскутеры выровнялась, их могут позволить себе многие. Какие же есть плюсы и минусы у этого необычного вида транспорта?

Сигвей. Плюсы гироскутера

В настоящее время у гироскутера есть "потомок" — не менее известный всем сигвей (Segway), или сегвей. В Америке гироскутеры весьма популярны, однако в России их отчего-то невзлюбили. Сигвей вызывает у наших соотечественников более теплые чувства, однако гироскутер имеет ряд неоспоримых преимуществ. Прежде всего он весит в шесть, а то и в семь раз меньше сигвея. А масса последнего может достигать шестидесяти килограммов — вес взрослого человека. Страшно задуматься о том, сколько неудобств может возникнуть из-за этой особенности.

Сигвей, безусловно, сделан очень качественно, в него напичкано несметное количество всевозможных технологий. Именно поэтому цена на сигвей иногда превышает цену автомобиля. А расстояние, которое он способен преодолеть без дополнительной зарядки — не более сорока километров. Не слишком-то выгодное вложение. В то же время гироскутеры стоят на порядок дешевле. Из-за отсутствия у них ручки их легко можно носить с собой в школу, университет, даже на работу.

Гироскутер не требует дополнительных расходов на бензин, он не способствует загрязнению окружающей среды. На одном заряде гироскутер может проехать около тридцати километров, что вполне достаточно для крупных городов. Гироскутеры часто используют курьеры, поскольку с его помощью легко и быстро довезти что-либо и при этом не угодить в пробку из машин. Скорость, которую могут развивать гироскутеры — до тридцати километров в час. Наконец, гироскутеры, вопреки распространенному мнению, помогают держать в тонусе мышцы ног и спины. Так что данное средство передвижения очень даже не "ленивое".

Сигвей

Минусы гироскутера

В первую очередь на гироскутере невозможно прокатиться по плохим дорогам. Существуют модели гаджета, обладающие большими колесами, но даже они не смогут полностью справиться с ухабистыми дорогами. А малоколесные гироскутеры не поедут по ним в принципе.

Второй печальный минус — это недобросовестность производителей. В настоящее время из-за популярности на рынке гироскутеров появилось очень много подделок. Избежать их поможет использование услуг только проверенных специализированных магазинов.

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