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Автор Ирина Гусакова

Дорогие авто из клипов Эминема

Авто

Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III) прославился тем, что его музыка одновременно была провоцирующей и в то же время привлекательной, и в меру навязчивой. Клипы на его композиции отличались оригинальностью на фоне однотипных хип-хоп-видео того времени.

Дорогие авто из клипов Эминема

В них не было полуголых красоток и огромного количества золота. Вместо этого они завлекали зрителя сюжетом, сатирой, необычной манерой подачи. Эминем все же не смог избежать того, чтобы став суперзвездой, не продемонстрировать в своих клипах кое-что из своей новой жизни и трудностей, с которыми он в ней столкнулся. В клипах Эминема появлялось достаточно много самых разнообразных автомобилей, в том числе и таких, какие не по карману кому-либо, кроме звезд шоу-бизнеса, спорта или кинематографа.

Dodge Charger

Появлявшийся в видеоклипе Эминема We Made You, этот автомобиль является классической американской машиной. В клипе эта машина мелькает множество раз, Эминем танцует возле нее вместе с девушкой, играющей роль некоей неназываемой знаменитости. Купе Dodge стоит наравне с современными роскошными машинами. Авто обойдется желающему обладать им в сумму от 60 до 150 тысяч долларов. За эти деньги можно получить восьмицилиндровый двигатель мощностью в 375 лошадиных сил и машину, на которую обычно оборачиваются на улице.

Lamborghini Murcielago

Эта машина сняли в клипе Without Me на песню с четвертого студийного альбома Эминема. В видео он сам и Dr. Dre участвуют в уличных гонках. Стоимость такого автомобиля всегда составляла шестизначную сумму в долларах. Модель 2002 года, которая присутствует в видео, имела двигатель с двенадцатью цилиндрами и 572 лошадиными силами.

Dodge Charger SRT Hellcat

Видео на песню Эминема и Сии Guts Over Fear показывает нам эту машину, за рулем которой сидит девушка с витилиго. Имеющий стоимость в 62 тысячи долларов, автомобиль занимает первое место по цене в линейке Charger, предлагая всю роскошь и мощь, какие только имеются у компании Dodge. Знаменитый двигатель Hemi, установленный на машину, имеет мощность в 707 лошадиных сил и позволяет ей быть истинным воплощением скорости и силы.

GMC Yukon Denali XL

Автомобиль GMC Yukon Denali был выбран для того, чтобы покрасоваться в видео на композицию Lose Yourself. Певца можно увидеть в этом роскошном внедорожнике, когда он подъезжает к дому, где его ждет девочка, играющая его дочь. Модель Denali XL стоит 80 тысяч долларов и является самой дорогой из всех в линейке Yukon. В ней таится 320 лошадиных сил и невероятное ощущение роскоши и мощи.

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Машины Эминема: на чём ездит Маршалл Брюс Мэтерс III?
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы машина эминем автомобиль
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