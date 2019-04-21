На всех заправках бензин недоливают: и ещё четыре любимых мифа водителей

Многие водители свято верят в некоторые мифы, которыми полнится интернет и рассказывают другие автомобилисты. Среди этих мифов есть истории о недоливе топлива на заправках или о том, что на одной заправке бензин лучше, чем на другой и еще множество подобных историй. Давайте попробуем разобраться, что к чему и где заканчивается вымысел, и начинается правда.

Очень интересно наблюдать за автомобилистами, которые пытаются спорить о том, на какой заправке следует заправляться. Причем иногда доходит до смешных противоречий. В статье мы попытаемся разобрать и проанализировать основные утверждения, которые постоянно появляются вокруг да около работы АЗС.

Одни бренды бензина лучше других

Самое частое утверждение, причем как от опытных автовладельцев, так и новичков, можно услышать, что вот на заправке одного бренда бензин намного лучше, чем другого. Причем все как один готовы поклясться, что машины на упомянутом бензине едут лучше, чем на бензине конкурента.

Для многих это станет новостью, но зачастую на заправках используется топливо, произведенное на одном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Во всяком случае это касается заправок, расположенных в одном регионе. То есть на заправки разных брендов привозят один и тот же бензин или солярку. А чтобы в этом убедится самому, можно просто посмотреть на сертификаты, которые висят на заправках. Там как раз и указывается завод, где производилось топливо.

Но иногда бывает, что на заправках может быть топливо с разных НПЗ. Такое происходит в том случае, если в силу расположения региона в одно и тоже место одинаково близко доставлять топливо с разных НПЗ.

Следует понимать, что некачественное топливо действительно может быть на той или иной заправке, но связано это не с брендом, а с контролем качества на самой заправке. Если контроль качества на АЗС плохой, то и топливо будет плохим, и это не будет зависеть от вывески или цены на бензин.

Заправки одного бренда принадлежат одной компании

Следующий миф звучит примерно так: заправки с одинаковой вывеской используют хоть и разное топливо, но принадлежат они одной компании, а это значит, что везде на этих заправках одинаковый контроль качества, одинаковые стандарты обслуживания и одинаковые условия скидок и бонусов.

АЗС Лукойл

На практике совсем не обязательно, что если на заправке установлена вывеска известного бренда, то она принадлежит одной компании. Нередко такие заправки работают по франшизе, и вывеска на ней говорит лишь о том, что заправка работает под этим брендом. Но не принадлежит ему.

Конечно, такие заправки стараются придерживаться определенного уровня качества топлива и предоставляемых услуг. Плохая работа такой заправки может нанести сильный удар по репутации бренда. Но вот системы скидок на них могут и не распространяться. Нередко человек удивляется, что уехав в другой регион, ему отказывают в скидке.

Чтобы точно знать, какие заправки действительно принадлежат компании, надо просто зайти на официальный сайт компании и посмотреть где расположены их заправки.

На всех заправках часто недоливают

Истории о том, что кто-то столкнулся с недоливом топлива на заправке, многочисленны. Почти у каждого автомобилиста были на то подозрения. Говорить, о том, что это миф, наверно не стоит. Нередко в прессе можно слышать, как на какой-то заправке, проверка обнаружила нарушения связанные с недоливом топлива. Но говорить о массовости этого явления, скорее не стоит. Дело в том, что за подобные вещи можно получить огромный штраф или даже тюремный срок. Реализовать массовый недолив невероятно сложно. Поэтому на заправках, принадлежащих известному бренду, такое явление почти не встречается. Более того, иногда сами люди путаются во время заправки, не зная, например, объем своего бака. Вот и появляются страшилки, когда человек думает, что у него бак на 40 литров, а ему залили 50.

На АЗС

Стоит ли ехать на заправку с более дешёвым топливом?

Нередко водители спорят, а стоит ли ехать на заправку, где топливо немного дешевле, чем на ближайшей заправке. Одни считают, что лучше привязываться к одной заправке, где, по мнению водителя, всегда хорошее или более дешевое топливо, другие считают, что лучше заправляться на заправке, которая находится ближе всего.

Тут вопрос спорный. Если ехать по незнакомой дороге с пустым баком, то, конечно, надо заправляться на ближайшей заправке, но при условии, что эта заправка принадлежит известному бренду. Вообще, в незнакомых местах лучше избегать неизвестных заправок. Если дорога знакома водителю, он сам знает, где и какая заправка расположена и может рассчитать до нее путь. В городе ещё проще, если водителю полюбилось топливо на заправке определенного бренда, то можно и проехать к ней, поскольку расположены они недалеко. Хотя, как показывает практика, нередко дорога к дешёвой АЗС выливается в большие затраты на поездку к ней. Также можно пользоваться специальными интернет-сервисами, которые мониторят цены на заправках и можно самому найти ближайшую АЗС с самым дешевым топливом.

Штраф за пустой бак

Иногда можно услышать, что ДПС может оштрафовать за пустой бак. Это полная ерунда, не существует закона, который обязывает водителя держать бак автомобиля наполненным. Но может произойти другой казус, когда в машине кончится топливо и она встанет. И если остановиться придется в неположенном месте, отсутствие бензина не поможет избежать штрафа.

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