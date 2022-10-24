Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали идею канцлера Германии Олафа Шольца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен разработать "плана Маршалла" по восстановлению Украины.
По словам комментаторов, Германия скоро сама будет нуждаться в плане по восстановлению немецкой инфраструктуры.
Пользователь с ником Thomas P. предложил Шольцу разработать план Маршалла для Германии вместо того, чтобы накачивать Украину оружием и ждать её разрушения для последующего восстановления.
Если власти ФРГ будут придерживаться той же политики, что и сейчас, то "план Маршалла понадобится для нас самих", отметил Rainer T.
"У меня сложилось впечатление, что этот конфликт в конечном счете погубит Германию", — подчеркнул Günter S.
Ранее глава ЕК и канцлер Германии призвали создать "план Маршалла", который позволит восстановить Украину.
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