В Хакасии осудили мужчину, который в шутку сообщил ФСБ о теракте

1:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Хакасии 45-летний житель решил позвонить в ФСБ с дезинформацией о возможном террористическом акте. По информации от УФСБ, в октябре 2022 года сотрудник компании, занимающейся добычей золота, обратился в службу экстренных вызовов 112, чтобы донести о якобы прибытии террориста-смертника в Абакан с целью совершить теракт, об этом сообщает newkhakasiya.online.

Фото: Пресс-служба ЯRUS

Сразу были активированы все службы безопасности: проведена проверка состава поезда, но ничего подозрительного не было выявлено. Злоумышленник также намекнул на то, что террорист-смертником является его родственником. Однако при детальной проверке не было обнаружено признаков подготовки к террористическому акту.

Вскоре житель Абакана был найден, и он признался, что всё это была всего лишь шутка. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о терроризме (часть 1 статьи 207 УК РФ).

Суд города Черногорска вынес приговор: мужчина из Абакана был приговорен к шести месяцам ограничения свободы. Он полностью признал свою вину.

Представители ФСБ подчеркнули, что жителю Абакана улыбнулась удача этому, поскольку за данное преступление максимальное наказание составляет до 10 лет лишения свободы.

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