Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Русофобка Каллас отказалась уходить в отставку из-за бизнеса мужа в России
Путин высказался о катастрофе с самолетом Пригожина
Внучка легендарного лётчика Чкалова столкнулась с "отменой русских"
в Оренбурге детям-инвалидам вручили рюкзаки с жестокими картинками
Политолог Межевич: премьер Эстонии Каллас прекрасно знала про бизнес своего мужа в России
40-летняя Ксения Бородина упала в бассейн вместе с дочерью на отдыхе
Аналитик: Экономика России страдает от олигархата и чиновников
Кейт Миддлтон и принц Уильям злятся на Гарри из-за отрывка его мемуаров
Волонтеры обнаружили около 30 истощенных и больных кошек в доме пожилого человека

В Хакасии осудили мужчину, который в шутку сообщил ФСБ о теракте

1:29
Происшествия

В Хакасии 45-летний житель решил позвонить в ФСБ с дезинформацией о возможном террористическом акте. По информации от УФСБ, в октябре 2022 года сотрудник компании, занимающейся добычей золота, обратился в службу экстренных вызовов 112, чтобы донести о якобы прибытии террориста-смертника в Абакан с целью совершить теракт, об этом сообщает newkhakasiya.online.

В Хакасии осудили мужчину, который в шутку сообщил ФСБ о теракте
Фото: Пресс-служба ЯRUS

Сразу были активированы все службы безопасности: проведена проверка состава поезда, но ничего подозрительного не было выявлено. Злоумышленник также намекнул на то, что террорист-смертником является его родственником. Однако при детальной проверке не было обнаружено признаков подготовки к террористическому акту.

Вскоре житель Абакана был найден, и он признался, что всё это была всего лишь шутка. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о терроризме (часть 1 статьи 207 УК РФ).

Суд города Черногорска вынес приговор: мужчина из Абакана был приговорен к шести месяцам ограничения свободы. Он полностью признал свою вину.

Представители ФСБ подчеркнули, что жителю Абакана улыбнулась удача этому, поскольку за данное преступление максимальное наказание составляет до 10 лет лишения свободы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Росавиация опубликовала список погибших в самолёте с ЧВК "Вагнер"

Выполнение полёта самолёта EBM-135BJ осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства.

Росавиация опубликовала список погибших в самолёте с Пригожиным
Земфира* сильно разозлилась из-за уровня организации тура по Казахстану
Земфира* пришла в ярость из-за организации тура по Казахстану и оставила после себя убитую гримерку
Глава Совбеза Абхазии ответил на заявление Медведева о присоединении
Шарахала людей: Анатолий Васильев высказался о поведении Людмилы Артемьевой
Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов БРИКС обсудил ситуацию на Украине, поддержав Россию Любовь Степушова "39 секунд и всё": США уже рассчитали угрозу от "Цирконов" у границ Олег Володин
Ушел последний патриот России. В Сети скорбят по Евгению Пригожину
Диверсанты на лодках обстреляли кемпинг с людьми в Крыму
"39 секунд до Вашингтона": Куба и Никарагуа поставят русские "Цирконы"
"39 секунд до Вашингтона": Куба и Никарагуа поставят русские "Цирконы"
Последние материалы
Аналитик: Экономика России страдает от олигархата и чиновников
Кейт Миддлтон и принц Уильям злятся на Гарри из-за отрывка его мемуаров
В Хакасии осудили мужчину, который в шутку сообщил ФСБ о теракте
Состав БРИКС увеличился в два раза. Как на это ответит Запад?
Готовимся к учебному году: как сохранить зрение школьника
Волонтеры обнаружили около 30 истощенных и больных кошек в доме пожилого человека
Врач-онколог назвал признаки трансформации родинки в злокачественное образование
Экс-морпех США Хо: Зеленский продал свою страну американским банкам
Арестован подозреваемый в изнасиловании челнинки
Политолог: "Зеленский загнан в тупик, победа России в СВО не за горами"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников