В Израиле заявили, что стратегический успех Украины и выход к Крыму сегодня невозможны

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Самолёты США не будут решающим фактором для объявленной Киевом цели выхода к полуострову Крым.

Фото: "Ялта / Yalta, Crimea" by sovraskin is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщил израильский военный обозреватель Давид Шарп.

"Наступление в сторону Крыма — это целый комплекс сложнейших войсковых операций сухопутного характера. Одним из инструментов вспомогательных могут и должны стать истребители F-16, но они не являются решающим фактором. Нужен высокий уровень планирования, высокий уровень исполнения, тщательная подготовка", — в эфире украинского интернет-канала "Сейчас" сказал Шарп.

По его словам, чтобы армии Украины выйти к полуострову, "необходимо нанести ряд существенных поражений русским, которые насытили боевые порядки количественно и подготовились к обороне".

Он призвал к "более реалистичным целям краткосрочного характера", к примеру, о выходе к Токмаку, что стало бы серьёзным успехом украинских войск. Остальные задачи безперспективны, и неудачное контрнаступление это показало, подытожил Шарп.