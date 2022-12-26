Многие жители Киева стараются покинуть украинскую столицу, в котором из-за сложностей с электро-, тепло- и водоснабжением становится всё труднее жить. У спешащих покинуть Киев жителей нет другого жилья, но это их не останавливает. Они уезжают, а Киев мало-помалу становится городом-призраком, рассказал экономист, экс-советник президента Украины Олег Соскин.
"Аренда упала и уже не пользуется спросом. Это означает, что переселенцы из Киева начинают, а их было 400 тысяч, уезжать. Киев превращается постепенно, благодаря Кличко и всем остальным Зеленским, Ермакам, Шмыгалям, в город-призрак", — сказал Соскин в своём YouTube-канале.
По мнению эксперта, жителям Украины не стоит сейчас оставаться в больших городах, в которых нет ни тепла, ни света, ни воды, где "падает переработка и экономика, а банки еле держатся".
"Не задерживайтесь в городах-призраках", — посоветовал Соскин украинцам.
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