Энергетики Киева заявили о наихудшей ситуации с электричеством: "Вместо оборудования — ноль"

В Киеве не функционируют 60 процентов трансформаторов, изменения к лучшему в ситуации с электроэнергией отсутствуют, следует из заявления генерального директора энергопоставляющей компании YASNO Сергея Коваленко.

В своих социальных сетях он назвал обстановку в украинской столице "самой жёсткой в стране". По его словам, Киев не может брать ресурсы из энергетической системы государства. Кроме того, Коваленко считает, что проблемы лишь обострятся, если в дальнейшем будут повреждены оставшиеся 40 процентов трансформаторов.

"Невозможно поставлять электричество там, где вместо оборудования — ноль", — указал специалист.

Ранее экс-министр энергетики Украины Иван Плачков сообщил, что энергосистема страны находится в критическом положении после российских ракетных ударов по объектам инфраструктуры. Он также подчеркнул: Киев нуждается в высоковольтных трансформаторах, которые позволят удерживать предприятия "на плаву".