Что делать с перезревшими бананами: приготовьте этот простой хлеб — очень вкусно

Рецепт бананового хлеба

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете хороший рецепт бананового хлеба, попробуйте воспользоваться этим. Он очень прост в приготовлении и идеально подходит для использования перезрелых фруктов, пишет ilovecooking.ie.

Фото: flickr.com by Ginny is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

200 г белого сахарного песка,

115 г размягченного несолёного сливочного масла,

2 больших яйца,

4-5 крупных, очень спелых бананов, размятых в пюре,

250 г обычной муки,

¾ ч. л. пищевой соды,

½ ч. л. разрыхлителя,

щепотка соли,

125 мл молока комнатной температуры,

1 ч. л. ванильного экстракта.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 ° C. Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой. В большой миске взбейте вместе сахар и сливочное масло до получения однородной массы. Взбейте яйца, соскребая по стенкам миски по мере необходимости. Добавьте банановое пюре. Добавьте муку, пищевую соду, разрыхлитель и соль, взбейте до однородной массы. Добавьте молоко и ваниль и взбивайте до получения однородной массы. Вылейте тесто в подготовленную форму. Только что созревший банан разрежьте вдоль пополам и выложите поверх теста срезом вверх. Нет необходимости вдавливать половинки бананов в тесто, просто положите их поверх теста, чтобы они полностью не утонули в рулете во время выпечки. Выпекайте, пока шпажка, воткнутая в серединку, не выйдет чистой, примерно от 1 часа 15 минут до 1 часа 30 минут. Поскольку хлеб выпекается долго, примерно в середине выпечки неплотно накройте верхнюю часть формы куском фольги, чтобы корочка не потемнела и не подгорела. Оставьте остывать в форме для выпечки на решётке примерно на 20-30 минут. После остывания выньте из формы.