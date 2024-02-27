Что делать с перезревшими бананами: приготовьте этот простой хлеб — очень вкусно

Если вы ищете хороший рецепт бананового хлеба, попробуйте воспользоваться этим. Он очень прост в приготовлении и идеально подходит для использования перезрелых фруктов, пишет ilovecooking.ie.
Фото: flickr.com by Ginny is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты:
200 г белого сахарного песка,
115 г размягченного несолёного сливочного масла,
2 больших яйца,
4-5 крупных, очень спелых бананов, размятых в пюре,
250 г обычной муки,
¾ ч. л. пищевой соды,
½ ч. л. разрыхлителя,
щепотка соли,
125 мл молока комнатной температуры,
1 ч. л. ванильного экстракта.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180 ° C. Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой.
В большой миске взбейте вместе сахар и сливочное масло до получения однородной массы.
Взбейте яйца, соскребая по стенкам миски по мере необходимости.
Добавьте банановое пюре.
Добавьте муку, пищевую соду, разрыхлитель и соль, взбейте до однородной массы.
Добавьте молоко и ваниль и взбивайте до получения однородной массы.
Вылейте тесто в подготовленную форму. Только что созревший банан разрежьте вдоль пополам и выложите поверх теста срезом вверх. Нет необходимости вдавливать половинки бананов в тесто, просто положите их поверх теста, чтобы они полностью не утонули в рулете во время выпечки.
Выпекайте, пока шпажка, воткнутая в серединку, не выйдет чистой, примерно от 1 часа 15 минут до 1 часа 30 минут.
Поскольку хлеб выпекается долго, примерно в середине выпечки неплотно накройте верхнюю часть формы куском фольги, чтобы корочка не потемнела и не подгорела.
Оставьте остывать в форме для выпечки на решётке примерно на 20-30 минут. После остывания выньте из формы.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Банановый ХЛЕБ к чаю за 5 минут + время на выпечку!
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ