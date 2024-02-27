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Что делать с перезревшими бананами: приготовьте этот простой хлеб — очень вкусно

Рецепт бананового хлеба

1:58
Еда

Если вы ищете хороший рецепт бананового хлеба, попробуйте воспользоваться этим. Он очень прост в приготовлении и идеально подходит для использования перезрелых фруктов, пишет ilovecooking.ie.

Рецепт бананового хлеба
Фото: flickr.com by Ginny is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 200 г белого сахарного песка,
  • 115 г размягченного несолёного сливочного масла,
  • 2 больших яйца,
  • 4-5 крупных, очень спелых бананов, размятых в пюре,
  • 250 г обычной муки,
  • ¾ ч. л. пищевой соды,
  • ½ ч. л. разрыхлителя,
  • щепотка соли,
  • 125 мл молока комнатной температуры,
  • 1 ч. л. ванильного экстракта.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 ° C. Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой.
  2. В большой миске взбейте вместе сахар и сливочное масло до получения однородной массы.
  3. Взбейте яйца, соскребая по стенкам миски по мере необходимости.
  4. Добавьте банановое пюре.
  5. Добавьте муку, пищевую соду, разрыхлитель и соль, взбейте до однородной массы.
  6. Добавьте молоко и ваниль и взбивайте до получения однородной массы.
  7. Вылейте тесто в подготовленную форму. Только что созревший банан разрежьте вдоль пополам и выложите поверх теста срезом вверх. Нет необходимости вдавливать половинки бананов в тесто, просто положите их поверх теста, чтобы они полностью не утонули в рулете во время выпечки.
  8. Выпекайте, пока шпажка, воткнутая в серединку, не выйдет чистой, примерно от 1 часа 15 минут до 1 часа 30 минут.
  9. Поскольку хлеб выпекается долго, примерно в середине выпечки неплотно накройте верхнюю часть формы куском фольги, чтобы корочка не потемнела и не подгорела.
  10. Оставьте остывать в форме для выпечки на решётке примерно на 20-30 минут. После остывания выньте из формы.
Банановый ХЛЕБ к чаю за 5 минут + время на выпечку!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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