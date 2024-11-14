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Ивлеева высмеяла Киркорова, который потребовал от неё извинений за голую вечеринку

Правда ТВ

Филипп Киркоров вновь поднял тему скандальной вечеринки Насти Ивлеевой, прошедшей в декабре прошлого года и обернувшейся серьёзными репутационными потерями для участников. На мероприятии с провокационным дресс-кодом многие звездные гости столкнулись с критикой и временными проблемами в карьере. По словам Киркорова, его особенно задело отсутствие поддержки и извинений от Ивлеевой в разгар негативной реакции публики, хотя он пришел на вечеринку из уважения к блогеру.

На съемках шоу "You Want A Scandal Now?" Киркоров отметил, что не участвовал в эпатажных моментах вечеринки и никак не планировал "перешагивать границы", тем не менее, получил сильный удар по репутации. Народный артист признался, что надеялся на участие Ивлеевой в его защите от критики, хотя бы через сочувственные слова. "Хотя бы извиниться можно было", — пожаловался певец.

Однако реакция Ивлеевой оказалась ироничной. В ответ на замечания Киркорова она опубликовала фото серёжек в виде крыс с подписью: "А кто-нибудь знает, у Киркоряна уши проколоты?", намекнув на двусмысленность ситуации.

Уточнения

Вечеринка Насти Ивлеевой с дресс-кодом «almost naked» прошла в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» и вызвала широкий общественный резонанс после публикации фотографий с мероприятия на ряде ресурсов Рунета.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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