Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Американские СМИ заявили, что США начали оправдываться за провал антироссийских санкций

0:48
Правда ТВ

Соединённые Штаты Америки начали оправдываться за провал антироссийских санкции. Как пишет Politico, они якобы никогда не были направлены на обвал российской экономики.

По словам высокопоставленного чиновника из американской администрации, на которого ссылается издание, цель американских санкций заключалась в предотвращении приобретения Россией оружия и средств, которые могут быть задействованы в ходе конфликта на Украине.

В РФ не раз заявляли, что российская экономика растет, несмотря на санкции, хотя еще в апреле 2022 года президент США Джо Байден заявлял, что один год американских санкций против РФ способен свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
Мария Погребняк отчитала рэпера Натана словами из песни Бузовой: ты не мужчина
Ученые открыли уникальную стойкость восточных шершней к алкоголю
Дилер рассказал, что будет с ценами на автомобили после повышения ключевой ставки
Создатель купюры БРИКС объяснил, почему она не понравилась Набиуллиной
Обнаружена связь между склерозом и древней ДНК вирусов
Почему кошки любят пакеты, объясняет зоопсихолог
Подкормка хвойных: все, что нужно знать для красивого сада
Учёные обнаружили затерянный колониальный город, скрытый в лесах Амазонки
УЕФА открыл дело против футболиста, который желал смерти соперникам
Популярное
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака

Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.

Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи
Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Пиратов на рею! Эксперт прокомментировал включение книжной индустрии в антипиратский меморандум Дмитрий Плотников Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же
Рейтинг самых надежных авто двигателей
Назван средний размер страховой пенсии на следующий год
Назван средний размер страховой пенсии на следующий год
Последние материалы
Ученые открыли уникальную стойкость восточных шершней к алкоголю
Дилер рассказал, что будет с ценами на автомобили после повышения ключевой ставки
Создатель купюры БРИКС объяснил, почему она не понравилась Набиуллиной
Обнаружена связь между склерозом и древней ДНК вирусов
Американские СМИ заявили, что США начали оправдываться за провал антироссийских санкций
Почему кошки любят пакеты, объясняет зоопсихолог
Подкормка хвойных: все, что нужно знать для красивого сада
Учёные обнаружили затерянный колониальный город, скрытый в лесах Амазонки
УЕФА открыл дело против футболиста, который желал смерти соперникам
Советы по борьбе с кошачьей бессонницей: что делать, если питомец не даёт спать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.