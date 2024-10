Американские СМИ заявили, что США начали оправдываться за провал антироссийских санкций

Соединённые Штаты Америки начали оправдываться за провал антироссийских санкции. Как пишет Politico, они якобы никогда не были направлены на обвал российской экономики.

По словам высокопоставленного чиновника из американской администрации, на которого ссылается издание, цель американских санкций заключалась в предотвращении приобретения Россией оружия и средств, которые могут быть задействованы в ходе конфликта на Украине.

В РФ не раз заявляли, что российская экономика растет, несмотря на санкции, хотя еще в апреле 2022 года президент США Джо Байден заявлял, что один год американских санкций против РФ способен свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет.

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).





