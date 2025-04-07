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Сбер уменьшил ставку до 10,3% — выгоднее ли теперь брать ипотеку

Правда ТВ

Сегодня, 7 апреля, Сбербанк снизил ставки по программе "Семейная ипотека" с увеличенной суммой кредита. Теперь ставка на платформе "Домклик" составляет от 10,3% до 17,2%. Раньше она доходила до 22,6%. Об этом сообщает "Интерфакс".

Максимальная сумма кредита — 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти. Для других регионов — 6 миллионов. Первый взнос остался прежним — 20%.

Семейная ипотека предусматривает льготную ставку 6% годовых. И даже те, кто уже получил одобрение по ипотеке, могут пересчитать условия по новой ставке.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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