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Разведка США предостерегла от разрешения для ВСУ бить вглубь России. Вашингтон опасается жесткого ответа Москвы

1:15
Правда ТВ

Москва даст силовой ответ на разрешение Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Об этом со ссылкой на источники в разведке сообщает The New Your Times.

В материале журналистов отмечается, что президент России Владимир Путин дал понять, что расценит такое решение как нападение со стороны НАТО. Издание не исключает возможные удары по американской территории, которые могут принести жертвы.

В качестве одного из возможного сценария также рассматривается активизация диверсантов в Европе, которые устроят поджоги и налёты на американские и европейские военные базы.

По данным источников газеты, разрешение не изменит ход конфликта, поскольку новых поставок Киеву нет, а текущие запасы крайне ограничены. Киеву были предоставлены три типа ракетных систем большой дальности — американские ATACMS, британские Storm Shadow и французские SCALP.

Кроме того, как отмечается, даже если президент США Джо Байден одобрит просьбу Владимира Зеленского, Вашингтон не смогут поставить новые вооружения, поскольку у самих американских военных ограниченный запас ракет.

 

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

ATACMS (англ  Army TACtical Missile System, дословно — «Армейский тактический ракетный комплекс») — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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