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Константин Ершов

Рыбаки в Седово лишились дара речи: воды Приазовья заполонило существо с крыльями павлина

Зоосфера

Таганрогский залив: смена биологического режима

Таганрогский залив перестал быть опресненной заводью. Изменение солености воды открыло двери черноморским мигрантам. Впервые за полвека здесь поймали морского петуха, или желтую триглу. Экземпляр весом 3,2 килограмма и длиной 76 сантиметров попал в сети рыбаков у поселка Седово.

Ядовитая оранжевая рыба
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ядовитая оранжевая рыба

"Тригла — индикатор осолонения. Ее массовое присутствие в Азовском море фиксировали лишь в 1970-х годах. Сейчас барьер пресной воды разрушен, и морские виды осваивают новые территории", — отметил в беседе с Pravda. Ru Дмитрий Мельников.

Рыба избегает распресненных участков. Заход в залив — прямое следствие роста солености Азовского моря. Раньше этот процесс был невозможен. Теперь экосистема перестраивается под наплыв теплолюбивых видов.

Портрет морского петуха

Тригла — засадный охотник. Треугольная голова защищена костными пластинами с выраженными шипами. Роговые отростки над глазами придают рыбе грозный вид. Это не просто украшение, а инструмент выживания.

"Это не пассивный декор дна. С помощью костяных лучей тригла буквально перемещается по грунту, прощупывая добычу. Сложная механика движений делает ее эффективным хищником", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Антон Тарасов.

Характеристика Описание
Питание Крабы, креветки, мелкая рыба
Окрас плавников Ярко-синий с бирюзовой каймой

Расправленные грудные плавники напоминают крылья павлина. Тело окрашено в кирпично-красные тона с желтизной. В наших водах рыба находит кормовую базу в виде крабов-вселенцев и местных креветок.

"Вторжение черноморских видов меняет пищевые цепочки Азова. Мы наблюдаем экспансию бычков, зеленушек и теперь петухов. Система нестабильна", — добавил в беседе с Pravda. Ru Аркадий Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о морской фауне

Тригла опасна для человека?

Рыба обладает острыми шипами на голове и жабрах. Не берите ее голыми руками. Уколы болезненны, хотя яд не несет летальной угрозы.

Почему рыба вернулась в залив?

Рост солености Азовского моря стер биологические границы. Среда стала пригодной для черноморских обитателей.

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Экспертная проверка: Дмитрий Мельников, зоолог, Антон Тарасов, ветеринарный врач по экзотическим животным, Аркадий Кузнецов, биолог-эколог
Автор Константин Ершов
Ершов Константин Павлович — специалист по содержанию диких животных с 19-летним стажем. Условия, адаптация и уход в неволе.
Темы экология азовское море изменение климата
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