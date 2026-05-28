Андрей Нестеров

Съедает четверть своего веса за день: какой морской левиафан живет на бешеных оборотах

Зоосфера

Морская выдра носит на себе самый плотный меховой покров на планете. На теле одной взрослой особи умещается более миллиарда волосков, что заменяет животному толстый слой жира. Такая шуба требует фанатичного ухода, иначе ледяная вода мгновенно доберется до кожи. В прошлом столетии уникальный мех едва не стал причиной полного исчезновения вида, превратив каланов в желанную добычу охотников. Теперь эксперты и экологи борются за восстановление популяции в северных водах Тихого океана.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Живая экосистема в меховой шубе

Мех калана — это сложный механизм. На один квадратный сантиметр кожи приходится от 100 до 160 тысяч ворсинок. Это в сотни раз гуще, чем у самых пушистых кошек или собак. Каждая ворсинка участвует в удержании пузырьков воздуха, создавая непроницаемую прослойку. Если мех испачкается, воздух уйдет, и выдра замерзнет в считанные минуты.

"Каланы тратят до десяти процентов дня на чистку меха. Это не кошачье самолюбование, а жесткая необходимость. Любое пятно жира или грязи для них смертельно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по содержанию диких животных Константин Ершов.

Такая специфика делает их уязвимыми к разливам нефти и загрязнению океана. В отличие от тюленей, каланы не умеют греться за счет веса. Их обмен веществ работает на высоких оборотах, требуя постоянного притока калорий из свежих морепродуктов.

Цена роскоши и выживание вида

К началу прошлого века в мире осталось всего пара тысяч выдр. Охотники практически уничтожили популяцию ради ценных шкурок. Сегодня вид защищен международными законами, но угрозы остаются. Глобальное потепление меняет привычные маршруты миграции и кормовую базу. Это сказывается на всех животных, от насекомых до крупных млекопитающих. Например, даже пингвины Огненной Земли вынуждены менять свои привычки из-за климатических сдвигов.

Параметр Показатель калана
Максимальный вес До 29 килограмм
Срок жизни До 23 лет
Плотность меха 160 000 ворсинок на см2
Рацион Ежи, крабы, моллюски

"Восстановление численности каланов идет медленно. Это территориальные звери с очень деликатным подходом к воспитанию потомства", — подчеркнул зоолог Дмитрий Мельников специально для Pravda.Ru.

Повадки морских интеллектуалов

Каланы — одни из немногих зверей, использующих орудия труда. Они кладут на живот плоский камень и разбивают о него панцири крабов или морских ежей. Наблюдать за ними — сплошное удовольствие. Когда выдры спят, они держатся за лапы, чтобы течение не разбросало их в разные стороны. Такая социальная близость важна для защиты. При этом содержание диких обитателей в неволе требует колоссальных ресурсов. О том, как живут звери в контролируемой среде, можно узнать, изучив новости о медвежонке Умке в Сибири.

Иногда кажется, что дикая природа сама ищет спасения у человека. Сейчас наблюдается массовая миграция южных видов в центральные регионы. Это ставит новые задачи перед ветеринарами. Сегодня даже появилась практика оформлять страховой полис для экзотических питомцев, чтобы гарантировать им качественное лечение.

"Каланы обладают невероятно быстрым метаболизмом. Им нужно съедать за день объем пищи, равный четверти их веса", — отметил ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Ответы на популярные вопросы о каланах

Зачем выдре столько меха?

У них нет жирового слоя, как у китов. Мех работает как сухой гидрокостюм. Миллиард волосков удерживают тепло тела даже в воде температурой около нуля градусов.

Едят ли каланы рыбу?

Да, но предпочитают морских ежей и крабов. Они помогают контролировать популяцию ежей, которые иначе уничтожили бы все подводные леса из ламинарии.

Могут ли они жить в преснотй воде?

Нет, каланы — сугубо морские жители. Их организм настроен на экосистему соленой воды и конкретный рацион из прибрежных зон океана.

Экспертная проверка: ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, зоолог Дмитрий Мельников, специалист по содержанию диких животных Константин Ершов
Автор Андрей Нестеров
Нестеров Андрей Владимирович — эксперт по правилам содержания животных с 19-летним стажем. Нормы, условия и ответственность владельцев.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
