Андрей Нестеров

Жизнь без темноты: у какого существа на Земле два лета в году и вечный солнечный свет

Зоосфера

Арктическая крачка удерживает титул абсолютного чемпиона планеты по миграциям среди птиц. Этот хрупкий обитатель побережий ежегодно совершает бросок через весь земной шар, чтобы застать лето сразу в двух полушариях. Путешественникам приходится преодолевать десятки тысяч километров над открытым океаном, ориентируясь по солнцу и звездам. В этой статье мы разберем устройство птичьего маршрута и выясним, почему крачки проводят на свету больше времени, чем любые другие существа на Земле.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Маршрут длиною в жизнь

Полярная крачка превращает перемещение между полюсами в сложнейшую логистическую операцию. Птица весом чуть более ста граммов не летит по прямой, а выбирает извилистую траекторию над Атлантикой. Это позволяет ей использовать попутные ветры и кормовые базы в океане. Ученые зафиксировали рекордные показатели: одна особь за год преодолела около 97 000 километров. Это сравнимо с двумя кругосветными путешествиями, совершенными исключительно за счет взмахов крыльев.

"Навигационные способности крачки поражают воображение. Птица безошибочно находит дорогу через океан без ориентиров, используя тончайшие сигналы окружающей среды", — объяснил специально для Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Гнездовья этих птиц можно встретить на севере Великобритании, включая Оркнейские и Шетландские острова. Там они выращивают потомство в короткий период северного тепла, после чего немедленно стартуют в сторону Антарктиды. Если лабрадор ретривер дома адаптируется к дивану, то крачка признает только динамику вечного движения. Их жизнь — это бесконечное преследование солнечного света, который кормит и согревает.

Световой день без границ

Благодаря своей тактике "двойного лета" крачка видит солнце чаще любого другого животного. Когда в Арктике заканчивается полярный день, птица улетает на юг, где как раз начинается антарктическое лето. Это обеспечивает ей круглосуточный доступ к пище в богатых планктоном и рыбой холодных водах. Такая стратегия требует колоссальных энергозатрат, которые окупаются изобилием ресурсов на обоих концах планеты.

"Для крачки миграция не выбор, а способ избежать темноты и голода. Они живут в ритме планеты, синхронизируясь с фазами освещенности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru сотрудник научного зоопарка Сергей Ильин.

Длительные перелеты формируют у пернатых специфические привычки. Они способны спать и есть прямо в процессе движения, не теряя курса. В отличие от домашних питомцев, где понимание слов собакой помогает в дрессировке, крачки полагаются на коллективный разум стаи. Вместе они эффективнее противостоят хищникам и точнее выбирают воздушные потоки над бескрайней водой.

Параметр миграции Показатель
Средняя дистанция за год 70 000 — 90 000 км
Количество летних сезонов 2 в году
Время нахождения на свету Более 80% времени жизни

Такой кочевой образ жизни делает крачек уязвимыми перед климатическими сдвигами. Любое изменение температуры воды или схем ветров сбивает их точный график. Точно так же, как нашествие комаров причины имеет экологические, так и благополучие крачек напрямую зависит от чистоты океана и стабильности воздушных коридоров.

"Каждая потерянная колония — это разрыв в глобальной сети миграций. Крачки показывают нам состояние всей планеты через свои маршруты", — отметил специально для Pravda.Ru орнитолог Алексей Пронин.

Наблюдение за этими птицами требует терпения. Их колонии шумны и агрессивны — на прибрежных скалах они яростно защищают свои гнезда от любых угроз. Даже если опасные нарывники предупреждают цветом, то крачка бьет клювом без предупреждения. Это жесткий, но честный мир, где за право видеть солнце вечно приходится платить тысячами километров лишений.

Ответы на популярные вопросы о крачках

Где именно гнездятся эти птицы в Европе?

Основные колонии сосредоточены в прибрежных зонах Арктики и северной Атлантики. В Британии это Шетландские и Оркнейские острова, а также участки побережья Уэльса и остров Мэн.

Как крачка выдерживает такой огромный перелет?

Птица использует динамическое парение, ловя восходящие потоки воздуха над волнами. Она постоянно пополняет запасы энергии, охотясь на мелкую рыбу и криль прямо в пути.

Почему они не остаются в одном полушарии?

Арктическая крачка нуждается в специфических условиях для питания, которые доступны только во время полярного лета. Зимовка на севере лишила бы ее основного источника пищи из-за льда и темноты.

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, сотрудник научного зоопарка Сергей Ильин, орнитолог Алексей Пронин
Автор Андрей Нестеров
Нестеров Андрей Владимирович — эксперт по правилам содержания животных с 19-летним стажем. Нормы, условия и ответственность владельцев.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы животные
Ночная атака на учебный городок в Старобельске вызвала острую реакцию экспертов, пока службы города разбирают завалы в жилом секторе после мощных прилетов.

