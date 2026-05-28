Смертельный жир в почках: учёные обнаружили у кошек то, что делает их беззащитными перед старостью

Биологический механизм кошачьего организма скрывает смертельную ловушку. Ученые из Ноттингемского университета обнаружили в почках домашних кошек аномальные жировые отложения. Эти структуры — химический эксклюзив семейства кошачьих. У собак и большинства других млекопитающих такие липиды отсутствуют. Находка объясняет, почему кошки массово страдают от хронической патологии почек в зрелом возрасте.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Жировая ловушка: что нашли в клетках

Исследователи Школы ветеринарной медицины под руководством профессора Дэвида Гарднера применили сверхточный химический анализ. В почечных тканях кошек выявили модифицированные триглицериды с разветвленной структурой. Эти молекулы содержат редкие эфирные связи. В отличие от обычного жира, который организм сжигает для получения энергии, эти вещества просто копятся, создавая клеточный стресс. У диких собратьев — шотландских лесных кошек — такие изменения встречаются лишь эпизодически.

"Кошачий метаболизм настроен на строгую белковую диету, и любое отклонение в синтезе липидов бьет по почкам первыми. Накопление аномальных жиров в молодом возрасте — это тикающая бомба, которая превращается в деструктивный процесс к старости", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Процесс накопления начинается задолго до первых симптомов. Часто владельцы замечают болезнь только при потере 75% функции органа. Ветеринары призывают внимательно следить за гигиеной домашних животных и общим состоянием шерсти, так как это индикаторы внутренних сбоев. Ожирение и неправильный рацион лишь ускоряют замусоривание клеток уникальными жирами.

Вид животного Особенности липидного обмена в почках
Домашняя кошка Массовое накопление эфирных триглицеридов с раннего возраста.
Собака Аномальные жировые структуры в почечной ткани отсутствуют.

Диета как лекарство: есть ли шанс?

Авторы исследования полагают, что ключ к лечению лежит в плоскости биохимии. Если патологические связи формируются из-за специфики обмена веществ, их можно заблокировать. Сейчас команда Гарднера ищет доказательства того, что определенные добавки способны остановить "жировое перерождение" клеток. Это позволило бы создать лечебные корма нового поколения, работающие на молекулярном уровне.

"Мы видим прямую связь между типом питания и скоростью износа почечного фильтра. Добавки, способствующие расщеплению сложных эфирных связей, станут революцией в диетологии хищников", — отметила в беседе с Pravda.Ru ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.

Пока ученые проводят тесты, ответственность ложится на владельцев питомцев. Важно помнить, что даже ласковое поведение мелких домашних питомцев может измениться из-за скрытых болей. Кошки — мастера маскировки болезней. Регулярные анализы крови и мочи сегодня остаются единственным способом поймать болезнь до того, как почки откажут полностью.

"Обнаружение этих жиров подтверждает, что кошка — это не маленькая собака. Их биология уникальна и требует специфического подхода в терапии, особенно при лечении хронических интоксикаций", — констатировал в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Ответы на популярные вопросы о здоровье кошек

Почему именно кошки так часто страдают болезнями почек?

Это связано с их происхождением от пустынных предков. Кошки экономят воду, производя очень концентрированную мочу. Это создает колоссальную нагрузку на орган, а обнаруженные аномальные жиры дополнительно повреждают ткани изнутри.

Как питание влияет на накопление этих опасных жиров?

Избыток углеводов и дешевых растительных жиров в кормах эконом-класса провоцирует сбои в липидном обмене. Организм кошки не справляется с переработкой суррогатов, что ведет к химическому стрессу клеток.

Можно ли заметить проблему на ранней стадии по поведению?

К сожалению, ярких симптомов нет. Обратите внимание на повышенную жажду или изменение аппетита. Кошки начинают пить больше воды, когда почки уже перестают справляться с выводом токсинов.

Поможет ли обычное мытье или уход предотвратить болезнь?

Внешний уход не влияет на внутреннюю биохимию, однако стресс от водных процедур может усугубить состояние больного животного, поэтому важна умеренность и рекомендации врачей.

Экспертная проверка: ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин, ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина, специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов
Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
