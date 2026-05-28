Забота стоит дорого: почему владельцы животных стали тратить на них рекордные суммы

Домашние животные в России начали обходиться владельцам на треть дороже, чем год назад. Почти половина хозяев — 49% — фиксируют резкий рост трат на содержание своих любимцев. Финансовый маркетплейс "Выберу.ру" провел опрос среди 3 тысяч владельцев кошек и собак. Выяснилось: средний месячный чек на одного питомца подскочил с 5,2 до 6,8 тысячи рублей. При этом кошельки владельцев опустошают не только корма, но и специфические услуги по коррекции поведения.

Фото: Pravda.Ru by Елена Воробьёва, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Корги

Биотоп затрат: лидеры по расходам

Содержание животного — это не покупка мебели, а сложная экосистема, требующая постоянных вливаний. В собачьем мире самыми накладными оказались беспородные псы. На них тратят в среднем 6,7 тысячи рублей ежемесячно. Следом идут корги и хаски. У кошек пальму первенства держат бенгалы, абиссинцы и ориенталы. Высокая стоимость их жизни продиктована не только любовью хозяина, но и хрупким здоровьем или специфическим темпераментом этих "маленьких ягуаров".

"Рост расходов связан не только с инфляцией на корма. Люди стали чаще обращаться к узким специалистам, чтобы нивелировать агрессию собак, которая проявляется в городских квартирах из-за стресса", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Интересный факт: 27% россиян тратят на питомца более 8 тысяч рублей ежемесячно. Это сопоставимо с арендой комнаты в некоторых регионах или полноценным продуктовым набором на человека. Статья расходов на "красоту" — груминг и выставки — по-прежнему актуальна для владельцев породистых особей, в то время как владельцы "дворян" инвестируют в адаптацию.

Психология вместо миски: за что платят владельцы

Структура трат мутировала. Если раньше деньги уходили в основном на ветеринара и базовый корм, то сегодня в топе — услуги кинологов и зоопсихологов. Почти половина владельцев бывших приютских собак вынуждена вкладываться в коррекцию поведения. Это не каприз, а необходимость: без работы специалиста жизнь с "диким" сердцем под одной крышей может превратиться в кошмар. Животное — это интеллект, требующий развития.

Порода / Категория Средний чек в месяц (руб.) Беспородные собаки 6 700 Бенгальские кошки 6 300 Абиссинские кошки 6 100 Вельш-корги 5 600

Многие забывают, что даже лучшие собаки для квартиры требуют не только прогулок, но и обучения командам. Без четкого понимания иерархии в человеческой "стае" собака начинает доминировать или проявлять трусость, что ведет к порче имущества и дополнительным тратам на ремонт.

Опасности и риски для бюджета

Рынок товаров для животных перенасыщен маркетинговыми ловушками. Часто владельцы переплачивают за бренд или избыточные процедуры. Например, чрезмерное увлечение гигиеной может навредить: мытье кошки без медицинских показаний разрушает защитный слой кожи. Это приводит к дерматитам и новым визитам к врачу, замыкая круг лишних расходов.

"Владельцы часто путают заботу с излишеством. Чрезмерное питание и частая смена кормов провоцируют ожирение, которое потом приходится лечить годами", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.

Важно следить не за ценником, а за биологическими потребностями. Хаски нужны нагрузки, а не золотой ошейник. Ориенталам — внимание и тепло, а не дизайнерская лежанка. Правильно настроенный биотоп дома позволяет сократить непредвиденные расходы на лечение и ремонт, вызванный девиантным поведением заскучавшего питомца.

Ответы на популярные вопросы о содержании животных

Почему беспородные собаки стали самыми дорогими в содержании?

Владельцы таких животных часто берут их из приютов. Это влечет расходы на ветеринарную проверку скрытых патологий и услуги зоопсихологов для коррекции поведения после пережитого стресса.

Как сэкономить на содержании породистой кошки?

Основная статья экономии — профилактика. Правильно подобранный рацион и отсутствие лишних гигиенических процедур (например, купания) сохранят здоровье и деньги на визиты к врачу.

На что чаще всего уходят "поведенческие" бюджеты?

На услуги кинологов и дрессировщиков, которые учат собаку социализации в городе, исправляют привычку лаять на прохожих или портить мебель в отсутствие хозяев.

Выгоднее ли содержать кошку, чем собаку?

В среднем — да. Однако содержание активных бенгальских или абиссинских кошек по стоимости вплотную приблизилось к расходам на собак средних пород за счет требований к диете и активности.

