Андрей Нестеров

В бездне океана эти существа видят то, что человеческий мозг даже не способен представить

Жизнь на глубине в два километра лишена солнечного света, но этот мир не погружен в полную слепоту. Обитатели бездны создали визуальные системы невероятной точности, которые улавливают малейшие искры во тьме. Вместо привычного нам зрения они используют детекторы, настроенные на спектр живого свечения и тепла. Мы разберем, как устроены живые радары океанских глубин и почему обычный глаз там бесполезен.

Зрительные системы темной зоны

На дне Атлантики живут креветки Rimicaris exoculata, у которых нет привычных глаз на стебельках. Вместо них на спине расположены две пластины в форме латинской буквы V. Это сверхчувствительные панели, заполненные клетками, которые ловят тепловое излучение гидротермальных источников. Пока другие существа ориентируются на ощупь, эти ракообразные видят тепло камней как далекий маяк.

"Глаза глубоководных рыб — это не деградировавшие органы, а высокоточные приборы. Например, серебряный диретт способен различать такие тонкие оттенки синего, которые недоступны человеческому пониманию", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Рыбы глубин ставят рекорды по количеству зрительных пигментов. У человека работает один тип родопсина для сумерек, а у некоторых рыб их почти сорок. Каждый настроен на свой микрон спектра. Рачок Gigantocypris muelleri и вовсе отрастил глаза, похожие на фары автомобиля с параболическими зеркалами. Он видит тени жертв издалека, хотя картинка остается размытой.

Живой свет океанского дна

После отметки в тысячу метров единственной искрой во тьме остается биолюминесценция. Это не постоянное горение, а серия резких вспышек синего или зеленого цвета. Исследования у берегов Калифорнии подтвердили, что три четверти всех обитателей толщи воды умеют светиться самостоятельно. Для них это способ общения, охоты и защиты в мире, где спрятаться можно только в тени.

"В бездне свет — это расходный материал. Излучать его постоянно слишком затратно, поэтому животные экономят энергию и выдают импульсы только в критических ситуациях", — отметил эксперт Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Частота вспышек в океане может достигать почти сотни в минуту. Это создает эффект динамичного города под водой, где каждый сигнал имеет смысл. Чтобы не стать добычей, некоторые виды используют свет для маскировки. Они освещают собственный живот, чтобы их силуэт сливался со слабым сиянием, идущим от поверхности воды. Так хищник снизу видит лишь ровное светлое пятно.

Параметр зрения Характеристика в бездне
Светочувствительность В сотни раз выше человеческой
Цветовой диапазон Узкий спектр синего и зеленого
Тип датчиков Параболические зеркала и термопанели
Дальность реакции До 100 метров в чистой воде

Тактика выживания через вспышки

Зрение в бездне подчинено сухой логике выживания. Рыбы чувствуют вспышку за сотню метров, но крайне редко плывут к ней. Чаще всего они реагируют только на те события, что происходят в паре шагов. Лишнее движение стоит слишком дорого в плане калорий, которых на глубине всегда не хватает. Свет здесь работает как приманка, капкан или способ найти пару.

"Мы часто забываем, что океан — это трехмерная система, где опасность может прийти с любого направления. Зрение здесь адаптировано под панорамный захват движения, а не под детализацию предметов", — подчеркнул специально для Pravda.Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Встреча с обитателем глубин может быть опасна не только для других рыб. Даже привычные нам водные существа требуют осторожности. Иногда опасная змея атакует на глубине, напоминая, что водная стихия не терпит беспечности. Исследование бездны продолжается, и каждый новый батискаф открывает устройства чувств, которые кажутся нам техникой из будущего.

Ответы на популярные вопросы о зрении в бездне

Откуда берется свет на такой глубине?

Его создают сами существа в ходе химических реакций в клетках. Это холодное свечение. Также свет исходит от горячих источников из недр земли.

Почему глаза глубоководных рыб часто огромные?

Чтобы собрать максимум фотонов в условиях их жесткого дефицита. Чем больше линза, тем больше шансов заметить движение врага во тьме.

Видят ли эти животные цвета?

Они видят тончайшие градации синего и желто-зеленого. Красный цвет для большинства из них невидим, так как его лучи полностью поглощаются водой еще на поверхности.

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, биолог-эколог Аркадий Кузнецов, ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов
Автор Андрей Нестеров
Нестеров Андрей Владимирович — эксперт по правилам содержания животных с 19-летним стажем. Нормы, условия и ответственность владельцев.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы биология
