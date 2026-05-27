Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Нестеров

Круче Тираннозавра, но в воде: в Техасе нашли останки 13-метрового морского убийцы

Зоосфера

Палеонтологи обнаружили в Техасе останки нового вида гигантского мозазавра, который терроризировал океаны 80 миллионов лет назад. Хищник достигал длины более 13 метров и отличался крайне агрессивным нравом даже среди своих свирепых сородичей. Находка позволила исправить ошибку 150-летней давности, когда кости монстра ошибочно приписали другому виду. Исследование проливает свет на суровые реалии жизни в древних экосистемах, где выживание зависело от физической мощи и готовности к драке.

Морской хищник и морские черепахи
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Морской хищник и морские черепахи

Исправление ошибки полуторавековой давности

Кости гиганта десятилетиями пылились в коллекциях Американского музея естественной истории под неверной маркировкой. Ученые считали их останками Tylosaurus proriger, обитавшего на территории современного Канзаса. Однако детальный осмотр выявил, что техасский экземпляр моложе на четыре миллиона лет и обладает уникальными чертами строения.

"Старые коллекции часто таят сюрпризы, которые меняют наше представление о прошлом планеты", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по содержанию диких животных Константин Ершов.

Новый вид получил официальное название Tylosaurus rex. Теперь он служит эталоном для идентификации подобных находок. Исследователи подчеркивают, что многие экспонаты в мировых музеях требуют повторной проверки, так как методы анализа стали гораздо точнее за последние годы.

Анатомия идеального морского убийцы

Тилозавр обладал зазубренными зубами, что крайне редко встречается у этой группы рептилий. Такая конструкция позволяла легко разрывать плоть крупной добычи. Массивное телосложение делало его настоящим танком мезозойских морей, способным таранить противников огромным костяным рылом.

Параметр сравнения Tylosaurus rex
Длина тела Более 13 метров
Особенность челюсти Зазубренные зубы для охоты
Регион обитания Современный Техас

Животное доминировало в мелководных морях, которые в тот период покрывали значительную часть Северной Америки. В отличие от медлительных существ, этот хищник развивал внушительную скорость при атаке. Сегодня мы видим отголоски подобной мощи, когда изучаем поведение животных с выраженной агрессией.

Характер техасского тилозавра

Скелет самого известного экземпляра, прозванного "Черным рыцарем", несет на себе следы жестоких столкновений. У рептилии отсутствует кончик морды, а нижняя челюсть была сломана еще при жизни. Ученые уверены, что эти травмы — результат драк с сородичами за территорию или право на охоту.

"Уровень прижизненных травм говорит о постоянных конфликтах внутри популяции этих гигантов", — объяснил специально для Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Такой образ жизни требовал невероятной выносливости. Несмотря на тяжелые ранения, монстр продолжал охотиться, что указывает на высокую скорость восстановления организма. Это идет вразрез с мифами о хрупкости древних существ и показывает их как крайне живучих хищников.

Тайны музейных хранилищ

Идентификация T. rex заставляет переосмыслить темпы восстановления жизни после глобальных катастроф. Динамика изменений в те времена была поразительной. Мы наблюдаем аналогичные процессы и сегодня, когда звери осваивают новые территории из-за климатических сдвигов.

"Каждая подобная находка заставляет нас пересматривать старые палеонтологические теории", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru сотрудник научного зоопарка Сергей Ильин.

Морской мир прошлого был полон опасностей, где даже крошечные предки современных видов боролись за каждый шанс. Техасский гигант — лишь верхушка айсберга скрытых знаний, хранящихся под слоями пыли и камня. Современные исследователи продолжают вскрывать эти пласты, используя компьютерное моделирование и высокоточное сканирование.

Ответы на популярные вопросы о древних хищниках

Был ли Tylosaurus rex опаснее тираннозавра?

В своей стихии — безусловно. В воде он обладал колоссальным преимуществом в маневренности и силе укуса. Тираннозавр правил на суше, а тилозавр не оставлял шансов никому в океане.

Мог ли человек спастись от такого существа?

Шансы минимальны. При длине в 13 метров хищник заглатывал добычу размером с лодку. Учитывая его агрессию, он атаковал бы любое движение в воде.

Почему его нашли именно в Техасе?

80 миллионов лет назад там находились теплые мелководные заливы. Это была идеальная среда для выращивания потомства и охоты на крупных рыб и морских черепах.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по содержанию диких животных Константин Ершов, зоолог Дмитрий Мельников, сотрудник научного зоопарка Сергей Ильин
Автор Андрей Нестеров
Нестеров Андрей Владимирович — эксперт по правилам содержания животных с 19-летним стажем. Нормы, условия и ответственность владельцев.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Новости Все >
Мозг буквально закипает: почему сухая кожа при высокой температуре крайне опасна
Рискованный сервис на частных участках: массовое аннулирование деятельности затронуло весь регион
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Летние прогулки превратились в пытку: новые условия выживания заставляют людей менять привычки
Магнитогорск остался в прошлом: решение суперзвезды хоккея лишило КХЛ надежды
Гаечный ключ с мозгами: ИИ ускоряет ремонт авто, но ошибку всё равно ловит человек
Уязвимости пустующего жилья: советы по недвижимости на период летних отпусков
Опасная ловушка банковских вкладов: как бережливость населения приводит к массовой блокировке наличности
Прощайте, мучительные диеты: как знакомые запахи обманывают мозг и заставляют лишние килограммы уйти
Мозг стареет медленнее, если есть это каждый день: врач назвала главных защитников памяти
Сейчас читают
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Красота и стиль
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Садоводство, цветоводство
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Садоводство, цветоводство
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Популярное
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет

Вспоминая эстетику советских полей, эксперты разбирают инженерную логику использования подручных средств для сохранения эластичности резины на солнце.

В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
Тайга хранила секрет 20 лет: советский солдат, 9 японок и их 73 ребенка
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Курс нового правительства Болгарии оказался проамериканским Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
После удара по Старобельску Россия связалась с окружением Трампа — и это был не разговор о мире
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Последние материалы
Круче Тираннозавра, но в воде: в Техасе нашли останки 13-метрового морского убийцы
Европа пошла ва-банк: Вашингтон начали затягивать в ловушку с последствиями для всего мира
Мозг буквально закипает: почему сухая кожа при высокой температуре крайне опасна
Сказки из Киева: пока фронт трещит по швам, там придумали план логистического локдауна России
Виноград для беседки без хлопот: сорта, которые не боятся снега, ветра и морозов
Живая угроза в ручной клади: к чему привела попытка туриста ввезти в Барнаул цветок из Вьетнама
Возраст больше не прячут под балахонами: стиль после 50 строится совсем по другим правилам
Творожная магия: шикарные блюда из одной пачки, которые сберегут ваш бюджет
Арктика превращается в кисель: спутники зафиксировали пугающие изменения в Ледовитом океане
Смена маршрута: почему российские туристы меняют Черное море на Алтай и Азию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.