Смертельно для собак, токсично для людей: по России поползли опасные нарывники

Яркий жук на цветке в саду часто кажется безобидной находкой. Дети тянутся за ним руками, а собаки пытаются поймать пастью в высокой траве. Но эта встреча может обернуться серьезными ожогами или даже трагедией для домашнего питомца. Нюанс заключается в том, что обычное прикосновение к нарывнику запускает химическую атаку, к которой кожа человека совершенно не готова.

Биотоп опасности: где прячутся нарывники

Нарывники — это целое семейство насекомых, которые обожают солнце и обилие цветов. Их легко узнать по удлиненному телу и очень ярким, предупреждающим цветам: от иссиня-черного до огненно-красного. В отличие от майского жука, нарывник не кажется тяжелым броненосцем. Это изящное, но крайне ядовитое существо. Они заселили почти всю страну — от жарких кубанских степей до суровой Сибири. Жуки выбирают бобовые и сложноцветные растения. В жаркий полдень они лениво ползают по венчикам, собирая нектар. Именно в этот момент на них натыкаются любопытные животные или люди во время прополки клумб.

Химическая защита: как работает яд

Тот самый секрет неуязвимости нарывника скрыт в его суставах. Как только жук чувствует давление или угрозу, из сочленений лапок выступают капельки желтоватой жидкости. Это кантаридин. При попадании на кожу он не вызывает мгновенной боли, как укус осы. Реакция наступает позже. Через пару часов на месте контакта вздувается крупный водянистый пузырь. Кожа горит, зудит, а при повреждении волдыря яд может распространиться дальше. Если вы привыкли, что личинки майского жука вредят только корням растений, то нарывники бьют напрямую по здоровью тех, кто их потревожил.

Признак Жук-нарывник Внешний вид Вытянутое тело, яркая окраска, мягкие надкрылья Тип угрозы Выделение кантаридина через поры суставов Последствия Химический ожог у людей, отравление у скота и собак

"Если собака съела такого жука, счет идет на минуты. Кантаридин вызывает язвы в желудке и мгновенную интоксикацию. При подозрении на контакт с нарывником нужно срочно давать сорбенты и везти животное в клинику", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Правила соседства и первая помощь

Главное — не трогать насекомое голыми руками. Если нужно убрать жука с одежды, лучше стряхнуть его веткой или листом. Плотная ткань защитит от капель яда. Обычные перчатки для сада при работе в сухой траве тоже станут хорошим барьером. Мы привыкли бороться с вредителями, чтобы спасти урожай, но в случае с нарывником защита нужна прежде всего самому человеку. После любого контакта с насекомым руки следует вымыть с мылом несколько раз. Если жидкость попала в глаза, их нужно промывать проточной водой не менее 15 минут. Нарывник не нападает первым, он лишь защищает свой биотоп, в котором живет и размножается.

"Кантаридин не теряет токсичности даже после гибели насекомого. Высушенный жук в сене остается таким же опасным для лошадей, как и живой. Внимательно осматривайте корм, если животные находятся на пастбищном содержании", — объяснил в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о жуках-нарывниках

Как быстро появляется ожог после контакта с жуком?

Обычно реакция проявляется через 2 — 8 часов. Сначала возникает покраснение и жжение, затем формируется пузырь с прозрачным содержимым.

Можно ли лопать волдыри от кантаридина?

Нет, это приведет к попаданию инфекции в рану и может спровоцировать еще более сильное воспаление кожи вокруг места ожога.

Где чаще всего встречаются эти насекомые?

Они предпочитают открытые солнечные места, луга, опушки лесов и дачные участки, засаженные бобовыми культурами или яркими цветами.

