Разрушают стереотипы: 5 пород собак, которые чаще других нападают на хозяев

На собачьих площадках часто кивают в сторону ротвейлеров или питбулей как на самых опасных созданий. Мало кто ждет угрозы от таксы или чихуахуа. Однако статистика укусов и нападений на владельцев готовит сюрпризы.
Ключевой нюанс заключается в том, что размер зубов редко коррелирует с уровнем агрессии внутри домашней стаи.
По данным американских исследователей, такса удерживает лидерство по проявлениям злобы. Каждая пятая собака этой породы нападала на прохожих, а каждая двенадцатая — на собственного хозяина. Это не каприз, а тяжелое наследие. Предков такс веками учили забираться в тесные норы к барсукам — существам свирепым и сильным. Чтобы выжить в такой схватке, требовались стальные нервы и готовность атаковать без предупреждения. В домашних условиях инстинкт никуда не исчезает. Если хозяин пренебрегает дисциплиной, считая питомца забавной игрушкой, такса быстро берет власть в свои руки. Любое прикосновение к лапе или попытка согнать с дивана может закончиться резким выпадом.
"Такса — это серьезная рабочая собака. Проблема в том, что владельцы часто игнорируют правила воспитания, позволяя маленькому охотнику доминировать в квартире", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.
Чихуахуа часто обходят бойцовских псов по частоте покусов. Для этого крошечного существа мир полон опасностей: огромные люди, шумная техника и нависающие сверху сородичи. Превентивная атака становится единственным способом защиты. Особенно остро это проявляется, когда люди нарушают личные границы собаки через навязчивые объятия. Тот самый секрет кроется в чрезмерной опеке: когда собаку постоянно носят на руках, она не учится правильно реагировать на внешние раздражители. В итоге любой жест в сторону хозяина воспринимается как угроза, на которую нужно ответить зубами.
|Порода
|Причина агрессии к владельцу
|Такса
|Охотничий азарт и борьба за лидерство
|Чихуахуа
|Страх перед миром и охрана владельца
|Джек-рассел
|Недостаток нагрузок и своеволие
Джек-рассел-терьер — это сгусток энергии. Если пес не получает достаточного выгула и интеллектуальных задач, его темперамент находит выход в конфликтах. Терьеры склонны проверять границы дозволенного. Если хозяин проявляет слабость, собака начинает диктовать свои условия: рычать у миски или охранять игрушки от членов семьи.
"Терьеры невероятно своенравны. Это не декоративная порода, а атлет, которому нужна жесткая структура и ежедневная работа", — отметил эксперт по поведению животных Павел Смирнов.
С ротвейлерами ситуация иная. Это мощные животные с развитым охранным инстинктом. В статистику нападений они попадают из-за неправильного воспитания или жестокого обращения. Сила собаки в сочетании с расшатанной психикой превращает ее в угрозу. Однако при грамотной дрессировке собаки и понимании команд они становятся самыми преданными спутниками. Питбули остаются самой обсуждаемой породой. Статистика укусов здесь высока из-за их популярности и того факта, что их часто заводят люди, не готовые к ответственности. Агрессия питбуля к человеку — это почти всегда результат травмы, боли или осознанного натаскивания. В нормальных условиях эти псы демонстрируют феноменальную привязанность к семье.
"Агрессия — это не генетический приговор, а следствие ошибок в социализации. Даже самый спокойный пес может сорваться, если чувствует хронический стресс", — подчеркнул ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.
Хозяева часто прощают мелким породам рычание и оскал, не считая это опасным. В результате у собаки закрепляется деспотичное поведение. Кроме того, маленькие размеры делают их более уязвимыми и пугливыми.
Важно соблюдать правила иерархии, обеспечивать физические нагрузки и изучать язык тела. Обращайте внимание на эмпатию у собак и их реакцию на ваше состояние.
Рычание — это предупредительный сигнал. Если его подавлять, собака может начать кусать без предупреждения. Нужно устранять причину недовольства, будь то страх или защита ресурса.
