Звери осваивают новые земли: почему типично южные обитатели массово переезжают в Центральную Россию

Зоосфера

Климат в Центральном федеральном округе меняется — привычные границы обитания многих видов смещаются на север. Экосистемы перестраиваются вслед за ростом среднегодовой температуры, и новые обитатели — от насекомых до хищников — осваивают территории, где раньше не могли выжить, рассказал заведующий кафедрой зоологии и физиологии Тверского государственного университета, доктор биологических наук Андрей Зиновьев.

Самка богомола ест самца

Миграция видов: почему зверь идет на север

Средняя температура в регионе прибавляет по полградуса каждые десять лет. Зимы становятся короче, а весна приходит раньше срока — это меняет биологические циклы развития и условия зимовки. Богомол обыкновенный перестал быть редкостью и обживает Московскую, Тульской, Ивановскую и Тверскую области. Аргиопа Брюнниха с эффектным узором на брюшке также активно продвигается в северные пределы.

"Быстрее всего реагируют насекомые. Короткий жизненный цикл позволяет им осваивать новые зоны всего за 5-10 лет", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Золотистый шакал замечен уже во Владимирской, Ленинградской и даже Архангельской областях. Ученые просят не списывать всё на погоду: мягкие зимы сочетаются с обилием падали и доступностью проезжих дорог. Шакалы мастерски используют поведенческие адаптации для выживания в непривычном ландшафте.

Кого вытесняет глобальное потепление

Природные сообщества не разрушаются, а трансформируются. Млекопитающим для экспансии одного тепла мало — им нужны укромные ландшафты и отсутствие конкуренции. Узкоспециализированные виды страдают сильнее прочих.

Группа животных Основные риски перестройки среды
Холодноводные рыбы (хариус, налим) Утрата привычных температурных режимов водоемов
Лесные виды (глухарь, рябчик) Изменение структуры лесных массивов
Заяц-беляк, белая куропатка Рост уязвимости из-за отсутствия снежного покрова

"Животные, чья окраска зависит от маскировки в снегу, становятся легкой мишенью для хищников. Изменение климата буквально обнажает их перед угрозой", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Елена Воробьёва.

Южные птицы — золотистые щурки или удоды — пока лишь залетают в регион пролетом. Регулярное гнездование остается маркерной точкой постоянного расширения ареала, но этот порог еще не пройден.

"Наблюдение за сменой состава фауны требует долгого времени. Нельзя считать залет птицы доказательством изменения экологической ниши", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru орнитолог Алексей Пронин.

Ответы на популярные вопросы о фауне ЦФО

Почему насекомые расширяют ареал быстрее млекопитающих?

Короткая продолжительность жизни позволяет им быстрее размножаться и адаптироваться к смене температурных режимов.

Станет ли шакал массово жить в лесах Центральной России?

Ему требуются кормовая база и отсутствие давления со стороны крупных хищников. Смена климата лишь открывает для него окно возможности.

Почему изменение климата опасно для глухаря?

Этот вид крайне требователен к структуре старовозрастных лесов, которые меняются вместе с влажностью почвы и температурным профилем.

Увидим ли мы в Подмосковье новых ядовитых змей?

Процесс расселения зависит от многих факторов, включая способность рептилий к передвижению и наличию пищи.

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, зоопсихолог Елена Воробьёва, орнитолог Алексей Пронин
Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы климат природа биология экология
