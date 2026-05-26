Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Нестеров

Хвостатый ОМОН: эти породы кошек превратят детскую комнату в зону боевых действий

Зоосфера

Ребёнок пытается примерить на кота кукольное платье и, кажется, царапин уже не избежать ? Жизнь с питомцем не должна превращаться в бесконечную войну. Рассказываем, как превратить ваш семейный хаос в мирный оазис и какие породы точно "сломаются" от детских объятий.

Сиамская кошка
Фото: Pravda.Ru by Андрей Нестеров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сиамская кошка

Почему инстинкты важнее внешности

Кошка — это не мягкая игрушка, а живой хищник с когтями и зубами. Малыши часто не понимают, когда животному неприятно. Если кошка прижала уши, сердито машет хвостом или у неё расширились зрачки — ей уже плохо. Когда деваться некуда, она просто начнет защищаться и пустит в ход когти. Некоторые породы вообще не выносят шума. В постоянном хаосе и криках детской комнаты у них просто сдают нервы.

"Многие владельцы путают терпение с безразличием. Если кошка не кусает ребенка сразу — это не значит, что ей нравится. Часто питомец копит стресс, что выливается в серьезные психосоматические заболевания или внезапную агрессию", — отметила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Часто попытка взять кошку на руки заканчивается травмами просто потому, что человек не учел анатомические особенности породы. Например, британцы ненавидят отсутствие опоры под лапами.

Опасные красавцы: породы со сложным характером

Сиамские кошки — это интеллект и ревность в одном флаконе. Они выбирают одного вожака. Остальные члены семьи для них — конкуренты. Громкий крик и готовность пустить в ход зубы при нарушении личного пространства делают их сложными сожителями для тоддлеров.

Абиссинцы — энергия в чистом виде. Их жизнь — это бесконечная охота. Ребенок для такой кошки может стать объектом преследования или просто препятствием на пути. В пылу игры абиссинец не контролирует силу удара лапой. Это не злость, а гипертрофированный инстинкт.

Порода Главный риск для семьи
Сиамская Ревность и склонность к мести при доминировании
Абиссинская Гиперактивность, риск случайных травм в игре
Британская Низкий порог тактильного терпения
Русская голубая Страх перед шумом и резкими звуками

Правила сожительства: как избежать конфликтов

Мейн-куны — добрые гиганты весом в 10-12 килограммов. Прыжок такого "котенка" на годовалого ребенка может закончиться визитом к врачу. Даже при полной лояльности к детям габариты имеют значение. Помните, что ночной сон с кошкой иногда приводит к травмам даже у взрослых владельцев.

Русская голубая — аристократка подземелья. Она прячется при виде посторонних. Шумные детские праздники для неё — катастрофа. Хронический стресс быстро превращает ласковое животное в перепуганного агрессора. Ей нужен покой, а не вечные "догонялки".

"Важно понимать иерархию. Кошка — одиночный охотник. Она не обязана терпеть насилие. Если ребенок тянет за хвост, кошка защищает жизнь. Владелец обязан обучить не питомца, а ребенка правилам контакта", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Правильный уход тоже снижает риск. Своевременный груминг животных помогает избежать колтунов, которые делают прикосновения к коже болезненными. Боль — первая причина внезапных укусов. Относитесь к кошке как к равноправному члену вашей семьи.

Ответы на популярные вопросы о выборе кошки

Какая порода самая терпеливая к детям?

Рэгдоллы. При взятии на руки их мышцы полностью расслабляются. Они лишены агрессии на генетическом уровне, но это делает их уязвимыми перед жестокостью.

Можно ли брать котенка, если ребенку меньше 3 лет?

Только при условии постоянного контроля взрослых. Маленькие дети не контролируют силу сжатия, что может покалечить хрупкого котенка.

Почему кошка начала шипеть на ребенка спустя год мира?

Скорее всего, накопился негативный опыт. Либо у животного что-то болит. Обязательно покажите питомца ветеринару для исключения скрытых патологий.

Помогают ли успокоительные феромоны снизить агрессию?

Да, они имитируют сигналы безопасности. Это помогает снизить общий уровень тревожности в шумном доме, но не заменяет правильное воспитание.

Читайте также

Экспертная проверка: зоопсихолог Елена Воробьёва, специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов
Автор Андрей Нестеров
Нестеров Андрей Владимирович — эксперт по правилам содержания животных с 19-летним стажем. Нормы, условия и ответственность владельцев.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы кот дети кошка питомец питомцы животные домашние животные
Новости Все >
Больше детей — больше денег: как изменятся налоговые вычеты на жилье в России
Материнский корабль в реальности: "Калашников" показал базу для роя дронов
Страх перед будущим: почему россияне боятся клонирования
Банк России перекрыл кислород мошенникам: число юных дропперов рухнуло втрое
Космический прорыв: крошечные спутники получили собственный ход
Вода наступает быстрее прогнозов: учёные наконец закрыли главный климатический парадокс
Прощай, беспредел на дорогах: Абхазия меняет правила для автотуристов
Осколки стекла во льдах Гренландии переписали карту угроз: вулкан ударил через 5000 километров
Беременный живот жены бойца Шлеменко взбесил сеть: психолог ответила сторонникам сказок про аиста
Опасная игра Минтранса: разрешат ли мотоциклам летать по выделенкам?
Сейчас читают
Одни пьют пиво, а другие «спасают» сосуды вином? Исследование вскрыло обман статистики
Здоровье и профилактика
Одни пьют пиво, а другие «спасают» сосуды вином? Исследование вскрыло обман статистики
Рассада огурцов замирает в лунке? Поможет овсянка с мёдом: верный способ запустить развитие корней
Овощи
Рассада огурцов замирает в лунке? Поможет овсянка с мёдом: верный способ запустить развитие корней
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Садоводство, цветоводство
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Популярное
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки

Масштабная ночная атака на объекты оборонки Украины вызвала волну дискуссий о поражённых целях, их достаточности и перспективах ядерного удара.

Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Кремль обратил внимание на странную деталь после отказа западных СМИ посетить Старобельск
Кремль обратил внимание на странную деталь после отказа западных СМИ посетить Старобельск
Последние материалы
Материнский корабль в реальности: "Калашников" показал базу для роя дронов
Страх перед будущим: почему россияне боятся клонирования
Банк России перекрыл кислород мошенникам: число юных дропперов рухнуло втрое
Хвостатый ОМОН: эти породы кошек превратят детскую комнату в зону боевых действий
Космический прорыв: крошечные спутники получили собственный ход
Мода снова повернула в сторону нулевых: этот аксессуар делает образ дерзким и дорогим
Изнанка "страны улыбок": 10 локаций, которые заставят вас влюбиться в Таиланд заново
Грядки превратились в фитнес-клуб: какие дела на даче сжигают калории лучше беговой дорожки
Весна пахнет не шашлыком: зелёный борщ с молодой зеленью снова стал хитом сезона
Забудьте про шопинг: одна косынка, которая превратит старые вещи в модный хит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.