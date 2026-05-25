Пора посмеяться над детскими страхами: почему вид уховертки пугает человека, а прикосновение — нет

Уховертки десятилетиями остаются героями жутких городских легенд, пугая своей внешностью и странным поведением. Несмотря на сформировавшееся мнение о некой опасности для человека, реальный образ жизни этих насекомых лежит в плоскости биологии, а не фильмов ужасов. Разберемся, зачем им на самом деле нужны пугающие отростки на брюшке и стоит ли паниковать при встрече с ними.
Внешность уховертки обманчива. То, что мы принимаем за угрожающее оружие, в науке называют форцепсами. Это видоизмененные церки — парные придатки брюшка. У большинства насекомых подобные органы выполняют сугубо сенсорную функцию, помогая ориентироваться в пространстве, но здесь природа создала многофункциональный инструмент.
Основная задача этих "клещей" — оборона. Почувствовав опасность, насекомое молниеносно выгибает брюшко, имитируя агрессивную стойку скорпиона. При уходе за потомством самки используют форцепсы для защиты кладки, отгоняя непрошеных гостей. В быту же, как язык тела у кошек помогает уловить настроение, так и изгиб брюшка уховертки транслирует её намерение дать отпор.
"Эти придатки — прежде всего адаптивный механизм для выживания. Они не являются ядовитым аппаратом, как у многих паукообразных, поэтому механическое воздействие остается единственным способом защиты", — прокомментировал ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.
Для самцов характерно использование форцепсов в качестве "орудия дуэли". Внутривидовые конфликты за территорию или право на спаривание решаются демонстрацией и силой захвата. Сложность поведения насекомых иногда сопоставима с тем, как меняется иерархия в курятнике при отсутствии доминирующей особи.
На территории России уховертки не вырастают более 2 сантиметров. Представление о том, что они могут нанести серьезную травму, — миф, родившийся из их внешнего сходства с тропическими видами. Даже если насекомое решит ущипнуть палец, силы его мышц недостаточно для прокола человеческой кожи.
"Владельцы домашних животных часто склонны драматизировать поведение мелких насекомых. Уховертка — это далеко не крупный хищник, способный причинить боль, и она физически не обладает средствами для эффективной атаки человека", — подчеркнул специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.
|Характеристика
|Биологический факт
|Ядовитость
|Отсутствует полностью
|Функция форцепсов
|Защита, охота, брачные ритуалы
История знала крупных представителей — уховертку острова Святой Елены, которая достигала 8 сантиметров. Этот вид действительно мог доставить неприятности, но он признан исчезнувшим в 2014 году. Наши домашние и садовые виды совершенно безопасны.
"Страх перед этим насекомым берет начало в детских суевериях. Современная entomology давно доказала: для человека уховертка не более опасна, чем обычная божья коровка", — резюмировал зоолог Дмитрий Мельников.
Нет, это миф. Уховертки предпочитают влажную среду, но намеренно не ищут ушные проходы людей для жизни или размножения.
Никакого яда у них нет. Механический щипок — это максимум, на что они способны.
Они любят сырость и темноту. Ванная комната — идеальный биотоп для них из-за конденсата и мелких органических частиц.
Они всеядны. Могут питаться как тлей (принося пользу), так и нежными побегами молодых цветов в горшках.
Масштабные климатические сдвиги веками перекраивали карты и ломали режимы, заставляя целые государства бороться за выживание в условиях глобального холода.