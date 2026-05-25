Денис Соколов

Пора посмеяться над детскими страхами: почему вид уховертки пугает человека, а прикосновение — нет

Зоосфера

Уховертки десятилетиями остаются героями жутких городских легенд, пугая своей внешностью и странным поведением. Несмотря на сформировавшееся мнение о некой опасности для человека, реальный образ жизни этих насекомых лежит в плоскости биологии, а не фильмов ужасов. Разберемся, зачем им на самом деле нужны пугающие отростки на брюшке и стоит ли паниковать при встрече с ними.

Фото: commons.wikimedia.org by Syrio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анатомия страха: зачем уховертке клешни

Внешность уховертки обманчива. То, что мы принимаем за угрожающее оружие, в науке называют форцепсами. Это видоизмененные церки — парные придатки брюшка. У большинства насекомых подобные органы выполняют сугубо сенсорную функцию, помогая ориентироваться в пространстве, но здесь природа создала многофункциональный инструмент.

Основная задача этих "клещей" — оборона. Почувствовав опасность, насекомое молниеносно выгибает брюшко, имитируя агрессивную стойку скорпиона. При уходе за потомством самки используют форцепсы для защиты кладки, отгоняя непрошеных гостей. В быту же, как язык тела у кошек помогает уловить настроение, так и изгиб брюшка уховертки транслирует её намерение дать отпор.

"Эти придатки — прежде всего адаптивный механизм для выживания. Они не являются ядовитым аппаратом, как у многих паукообразных, поэтому механическое воздействие остается единственным способом защиты", — прокомментировал ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Для самцов характерно использование форцепсов в качестве "орудия дуэли". Внутривидовые конфликты за территорию или право на спаривание решаются демонстрацией и силой захвата. Сложность поведения насекомых иногда сопоставима с тем, как меняется иерархия в курятнике при отсутствии доминирующей особи.

Реальна ли угроза для пальцев человека

На территории России уховертки не вырастают более 2 сантиметров. Представление о том, что они могут нанести серьезную травму, — миф, родившийся из их внешнего сходства с тропическими видами. Даже если насекомое решит ущипнуть палец, силы его мышц недостаточно для прокола человеческой кожи.

"Владельцы домашних животных часто склонны драматизировать поведение мелких насекомых. Уховертка — это далеко не крупный хищник, способный причинить боль, и она физически не обладает средствами для эффективной атаки человека", — подчеркнул специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Характеристика Биологический факт
Ядовитость Отсутствует полностью
Функция форцепсов Защита, охота, брачные ритуалы

История знала крупных представителей — уховертку острова Святой Елены, которая достигала 8 сантиметров. Этот вид действительно мог доставить неприятности, но он признан исчезнувшим в 2014 году. Наши домашние и садовые виды совершенно безопасны.

"Страх перед этим насекомым берет начало в детских суевериях. Современная entomology давно доказала: для человека уховертка не более опасна, чем обычная божья коровка", — резюмировал зоолог Дмитрий Мельников.

Ответы на популярные вопросы об уховертках

Может ли уховертка залезть в ухо человеку?

Нет, это миф. Уховертки предпочитают влажную среду, но намеренно не ищут ушные проходы людей для жизни или размножения.

Есть ли яд в клешнях уховертки?

Никакого яда у них нет. Механический щипок — это максимум, на что они способны.

Почему они встречаются в ванных комнатах?

Они любят сырость и темноту. Ванная комната — идеальный биотоп для них из-за конденсата и мелких органических частиц.

Опасны ли уховертки для домашних растений?

Они всеядны. Могут питаться как тлей (принося пользу), так и нежными побегами молодых цветов в горшках.

Экспертная проверка: ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин, специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов, зоолог Дмитрий Мельников
Автор Денис Соколов
Соколов Денис Викторович — энтомолог с 17-летним стажем. Специалист по насекомым, их популяциям и влиянию на экосистемы.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
