Вода для змей не преграда: какие рептилии в России способны атаковать даже на глубине

Встреча с рептилией в воде часто вызывает больше тревоги, чем контакт на суше. Страх перед скрытой под поверхностью угрозой заставляет людей верить в мифы о невозможности укуса в водной среде. Физиология большинства видов позволяет им эффективно атаковать даже во время заплыва.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Рябинин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Змея в водоёме

Водная среда как охотничье угодье

Большинство рептилий чувствуют себя в воде увереннее, чем на твердой почве. Жидкость поддерживает тело, позволяя совершать рывки в трех измерениях. Укус под водой физически ничем не ограничен. Змее не требуется точка опоры для атаки, так как инерция броска гасится сопротивлением воды, а мышцы работают на скручивание. Даже древесные обитатели при необходимости пересекают реки и озера.

"Змеи не теряют способности кусаться в воде, это опасное заблуждение. Напротив, для многих видов это привычный способ добычи пищи, где они используют фактор неожиданности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по экзотическим животным Антон Тарасов.

Многие задаются вопросом, как яд змеи влияет на её поведение при погружении. Принципиальных изменений нет. Токсины вырабатываются железами и впрыскиваются через каналы в зубах. Попадание воды в пасть не разбавляет яд мгновенно, так как контакт зуба с тканями жертвы происходит в доли секунды.

Российские акватории и их обитатели

На территории России главными любителями плавания являются ужи и гадюки. Водяной уж практически всю жизнь проводит у береговой линии. Он отлично ныряет и ловит рыбу. Для человека он безопасен, хотя при захвате может нанести мелкие царапины. Его челюсти не предназначены для крупной добычи, а агрессия проявляется только в безвыходной ситуации.

Признак Характеристика поведения в воде Плавучесть Высокая за счет легких и строения мышц Причина атаки Защита или случайное сдавливание человеком Приоритет Бегство при первых признаках опасности

Обыкновенная гадюка плавает вынужденно, пересекая преграды в поисках новых мест. В глубокой воде она уязвима и старается быстрее достичь берега. Вероятность укуса в такой момент минимальна. Рептилия предпочтет уплыть, если только человек не схватит её рукой. Даже в этом случае риск минимален по сравнению с контактом на суше.

"В отечественных водоемах змея в 99 процентах случаев выберет бегство. Укус под водой — это экстремальный случай самообороны, а не намеренная охота на пловца", — отметил специально для Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Тропические экстремалы и морские виды

В тропиках ситуация иная. Существуют целые семейства, чья физиология полностью адаптирована к океану. Морские змеи имеют веслообразные хвосты и клапаны на ноздрях. Их токсичность в разы выше наземных сородичей. Например, самая ядовитая змея суши может уступать некоторым морским видам по силе воздействия на нервную систему жертвы.

В Южной Америке господствует зеленая анаконда, которая охотится непосредственно из засады под водой. Её атака стремительна. Она не кусает ради впрыскивания яда, а использует зубы как крючья для фиксации тела жертвы перед удушением. В мутной воде рек заметить её практически невозможно из-за пугающей маскировки кожного покрова.

"Морские виды крайне ядовиты, но часто миролюбивы. Проблема в том, что рыбаки часто наступают на них при разборе сетей, что провоцирует защитную реакцию", — подчеркнул специалист по содержанию диких животных Константин Ершов.

Исключения из правил и челюстные аномалии

Природа создала виды, которые физически не способны нанести полноценный укус. К ним относятся яичные змеи. Их рацион состоит исключительно из птичьих яиц. В процессе эволюции их зубы деградировали, став практически незаметными. Кости челюсти сохраняют невероятную подвижность для заглатывания объектов, превышающих голову змеи в несколько раз, но укусить человека они не могут.

Такая змея остается безвредной в любой стихии. Однако отличить её от опасных сородичей в естественной среде крайне сложно. Поэтому при наблюдении за рептилией в воде лучше сохранять дистанцию. Уважение к личному пространству животного — лучший способ избежать неприятностей в любом биотопе.

Ответы на популярные вопросы о поведении змей в воде

Может ли змея открыть рот под водой и не захлебнуться?

Да, змеи плотно закрывают гортань во время охоты и заглатывания добычи. Вода не попадает в легкие благодаря специальному клапану.

Нападают ли змеи на людей в море первыми?

Нет, несчастные случаи обычно связаны с тем, что человек случайно тревожит рептилию. Большинство морских змей довольно медлительны и не воспринимают людей как объект охоты.

Правда ли, что яд в воде становится слабее?

Это миф. Концентрация яда в железах неизменна. При укусе он вводится непосредственно в ткани, минуя контакт с окружающей водой.

