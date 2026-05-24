Враг — не только солнце: 10 пород собак, которые под угрозой в летнюю жару

Летнее солнце превращает город в раскаленную сковороду. Для собак этот период становится настоящим марафоном на выживание. Их система охлаждения примитивна. Потовые железы на лапах практически бесполезны. Основной инструмент — высунутый язык и частое дыхание. Но когда воздух становится горячее крови, этот механизм ломается.
Природа создала брахицефалов эффектными, но уязвимыми. Мопсы, французские бульдоги и боксеры — заложники своей анатомии. Укороченная морда означает деформированные дыхательные пути. Охладить организм через крошечный нос в +30 невозможно. Воздух просто не успевает остыть до попадания в легкие.
Шуба тоже играет против владельца. Хаски, чау-чау и золотистые ретриверы носят на себе "термос". Двойной подшерсток отлично держит тепло, но если собака уже нагрелась, остыть сама она не сможет. Темная шерсть доберманов и кане-корсо работает как солнечная панель, поглощая каждый квант энергии.
Тепловой удар подкрадывается тихо. Собака начинает дышать так, будто пробежала кросс. Слюна становится вязкой, тягучей. Десны приобретают пугающий кирпично-красный или синюшный оттенок. Это сигнал — кровь густеет, сердце работает на износ. Походка становится "пьяной", взгляд — остекленевшим.
|Стадия перегрева
|Признаки поведения
|Начальная
|Лихорадочное дыхание, поиск тени, отказ от команд.
|Критическая
|Темные десны, рвота, дезориентация в пространстве.
Лед в миску — спорное решение. Резкий контраст температур вызывает спазм сосудов. Кровь перестает поступать к поверхности кожи, тепло консервируется внутри. Лучше использовать воду комнатной температуры. Намочите подмышки, пах и живот. Но не заливайте животное целиком — это создаст эффект парника.
"Многие путают усталость с тепловым ударом. Если хвост поник и собака уходит в другую комнату подальше от всех, она пытается найти холодный угол. Это уже повод для тревоги", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.
Асфальт в полдень нагревается до 60 градусов. Нежные подушечки лап получают ожоги за секунды. Простой тест: приложите тыльную сторону ладони к дороге на пять секунд. Больно? Значит, собаке нельзя туда ступать. Выбирайте траву или грунт. Перенесите прогулки на рассвет и глубокий вечер.
Меняйте рацион. В жару аппетит падает, и это нормально. Питомец не хочет тратить энергию на переваривание тяжелого белка. Увеличьте количество влажной пищи. Свежая вода должна быть в доступе круглосуточно. Помните, что купальный сезон в открытых водоемах тоже требует контроля — стоячая вода в зной быстро превращается в бульон из бактерий.
"Не стригите питомцев налысо. Шерсть — это не только утеплитель, но и воздушная прослойка, защищающая от солнца. Без неё кожа сгорает до волдырей", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.
Категорически нет. Остевой волос защищает от ультрафиолета, а подшерсток создает воздушный буфер. Голая собака перегреется гораздо быстрее.
Лед может вызвать шок и спазм. Используйте прохладную воду. Важно часто её менять, чтобы она не застаивалась и не грелась.
Немедленно перенесите в тень. Оберните влажным полотенцем. Предложите воду, но не вливайте насильно. Срочно везите в клинику.
Струя ледяного воздуха прямо на питомца может вызвать пневмонию. Охлаждайте помещение постепенно, избегая сквозняков на уровне пола.
