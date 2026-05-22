Андрей Нестеров

Пищевые привычки: как понять, что ваш питомец просит лакомство, а не еду

Зоосфера

Мифы о "почечной недостаточности из-за белка" и "вредном сушняке" — главные страшилки владельцев кошек. Пока одни хозяева боятся лишнего грамма мяса в миске, другие не замечают, как их питомцы превращаются в "пустынных жителей" с критическим дефицитом влаги в организме. Мочекаменная болезнь и патологии почек часто становятся результатом не состава корма, а нарушения базовой биохимии хищника, чей организм эволюционно заточен под охоту, а не под миску с сухариками. Разбираемся, как превратить домашнее кормление в безопасный биотоп.

Корм для кошки

Белковый миф: мясо против камней

Кошка — облигатный хищник. Ее метаболизм настроен на расщепление животного белка, а не углеводов. Теория о том, что обилие мяса бьет по почкам, несостоятельна. Проблемы начинаются там, где нарушен баланс микроэлементов. Избыток фосфора без должного количества кальция — вот настоящий триггер кристаллизации мочи.

"Мясо — естественная база рациона. Важно не урезать белок, а следить за соотношением кальция и фосфора. Если кормите "натуралкой", обязательно добавляйте субпродукты и мягкие кости, иначе система даст сбой", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.

Стратегия гидратации: почему миска — это скучно

В природе жертва хищника на 80% состоит из воды. В сухом корме влаги меньше 10%. Если кот не компенсирует это питьем, его моча становится концентрированным рассолом. Кошки консервативны: застойная вода в миске рядом с едой кажется им подозрительной. Это инстинкт — не пить там, где лежит "добыча", чтобы избежать инфекций.

Тип рациона Главный риск для мочевыделительной системы
Сухой корм (эконом-класс) Избыток солей, фосфора и критический дефицит воды.
Несбалансированное "мясо" Дефицит таурина и кальция, перекос в сторону фосфора.

Сухой корм: зона риска или удобство?

Сублимированные гранулы не убивают почки сами по себе. Убивает состав. Дешевые корма перегружены растительным белком и злаками, которые защелачивают мочу. Это идеальная среда для струвитов. Выбирайте холистики, где доля мясных ингредиентов превышает 70%, а содержание углеводов сведено к минимуму.

Важно помнить, что даже самый качественный корм требует постоянного доступа к свежей воде. Без нее почки работают на износ, фильтруя чрезмерно густую кровь. Регулярно проверяйте плотность мочи у ветеринара — это самый дешевый способ поймать болезнь на взлете.

Пищевой шантаж и здоровье зубов

Кошка выпрашивает влажный корм не только из-за капризов. Ароматическая привлекательность консервов выше. Однако постоянная жалоба на "сухарики" может скрывать гингивит или зубной камень. Если питомцу больно жевать, он будет требовать только мягкую пищу. Это повод посетить стоматолога, а не менять бренд корма.

"Часто отказ от жесткой пищи — это крик о помощи при болезнях десен. Если же зубы здоровы, не поддавайтесь на шантаж. Смешивание разных типов питания без четкого графика ведет к ожирению и метаболическому хаосу", — отметил специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Для поддержания активности можно использовать специальные добавки, но помните, что лучшие стимуляторы спрятаны в природе. Некоторые хозяева используют серебряную лозу для бодрости кота, но основа здоровья всегда лежит в миске и питьевом режиме. Гигиена рта также критична: правильная микрофлора полости рта защищает от системных воспалений, которые могут ударить по почкам.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли мешать сухой и влажный корм?

Да, если оба корма полнорационные и вы соблюдаете общую калорийность. Нельзя давать их в одно кормление: это может вызвать расстройство пищеварения из-за разного времени переваривания.

Кот мало пьёт, что делать?

Переходите на паучи или влажные консервы. Попробуйте керамические или стеклянные миски — пластик быстро накапливает бактерии и меняет вкус воды, что отпугивает чувствительных хищников.

Вредна ли рыба при МКБ?

Морская рыба богата фосфором и магнием. При предрасположенности к камням её количество нужно строго ограничивать. Кастрированным котам рыбу лучше давать не чаще одного раза в неделю как лакомство.

Правда ли, что лечебные корма нужно есть пожизненно?

Не всегда. Диета назначается ветеринаром по результатам анализов. Самовольный перевод на "лечебку" может спровоцировать дефицит необходимых веществ у здорового животного.

Экспертная проверка: ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина, специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.
Автор Андрей Нестеров
Нестеров Андрей Владимирович — эксперт по правилам содержания животных с 19-летним стажем. Нормы, условия и ответственность владельцев.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
