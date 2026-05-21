95 лет забвения: в глухом заповеднике Чада случайно засняли птицу из списка вымерших

Возвращение птицы, которую считали призраком последние 95 лет, перевернуло представление о границах вымирания. Ржавый жаворонок не прятался в тайных пещерах — он спокойно жил на виду, пока его не заметил объектив современной камеры. Эта встреча в Чаде доказывает, что многие виды остаются невидимыми лишь из-за отсутствия наблюдателей в труднодоступных регионах Сахеля. Исчезновение из научных сводок не всегда означает гибель, иногда это просто вопрос политической изоляции территорий.
Февральская экспедиция в заповедник Абу-Тельфан не ставила целью сенсацию. Группа исследователей работала над проектом ООН по учету водно-болотных угодий. На открытом участке травы внимание привлек крошечный силуэт рыжеватого оттенка. Птица вела себя на удивление спокойно, позволяя вести съемку в течение нескольких часов. Спустя почти век после последнего упоминания ученые получили живые кадры ржавого жаворнка.
"Обнаружение вида после столетнего перерыва подтверждает, что наши знания о фактических границах обитания животных крайне фрагментарны", — отметил в беседе со специальным корреспондентом Pravda.Ru эксперт Дмитрий Мельников.
Ржавогрудый жаворонок достигает в длину всего 15 сантиметров. Его внешность обманчиво проста: серо-коричневые лапы, бледное брюшко и длинный для таких размеров хвост. Главное отличие — рыжеватый верх с чешуйчатым рисунком на спине. Эти детали позволяют отличить его от десятков похожих сородичей, населяющих засушливые районы Африки.
Фотографии отправили ведущим орнитологам мира для верификации. Сравнение проводили с образцами, собранными еще в 1920 году британцем Хьюбертом Лайнсом. Музейные тушки оставались единственным доказательством существования вида до этого дня. Современные данные помогли обновить глобальную базу eBird, где ржавый жаворонок получил официальный статус задокументированного вида.
|Характеристика
|Описание вида
|Размер тела
|От 13 до 15 сантиметров
|Окрас верха
|Ржаво-рыжий с чешуйками
|Рацион питания
|Семена трав и мелкие насекомые
Генетический анализ, проведенный ранее в 2020 году, выделил этих птиц в отдельную ветвь. Это сделало находку еще более значимой для мировой науки. Ученые получили шанс изучить не просто подвид, а уникальное звено африканской фауны.
"Многие виды считаются вымершими просто потому, что в их ареале годами не появлялся человек с биноклем и знаниями", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru орнитолог Алексей Пронин.
Сахель остается белым пятном на карте из-за политической нестабильности. Огромные территории площадью в миллионы акров десятилетиями не посещались специалистами. Птица не вымирала физически, она выпала из информационного поля.
Ученые до сих пор не знают, как выглядят яйца ржавого жаворнка. Его пение не зафиксировано на пленку, а повадки во время гнездования описаны лишь в заметках столетней давности. Известно лишь, что самцы эффектно пикируют с воздуха на ветки в период брачных игр. Это создает огромный простор для новых экспедиций вглубь Чада.
"Стабильность популяций в таких закрытых зонах часто выше, чем там, где человек активно меняет ландшафт под свои нужды", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт Константин Ершов.
Иногда природа преподносит уроки смирения. Законы жизни в Сахеле диктуют свои правила выживания. Даже возвращение хищников в парки не вызывает такого резонанса, как встреча с существом, чей род считался оборванным. Теперь ученым предстоит выяснить, насколько велика плотность населения этого вида в полупустынных кустарниках Сахеля.
Основная причина заключается в географической удаленности и политической нестабильности региона Сахель. Орнитологи физически не могли попасть в места обитания жаворонка, чтобы зафиксировать его существование.
Его выделяет специфический рыжеватый оттенок перьев и необычно длинный хвост. Также генетически этот вид был выделен в отдельную группу после анализа музейных экспонатов.
Находка позволяет исключить птицу из списка исчезнувших. Однако ученым только предстоит оценить численность популяции и понять, не угрожает ли виду деградация пастбищ или изменение климата в Африке.
