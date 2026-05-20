Этого не напишут на пачке: раскрыт природный стимулятор, который заставит кота прыгать до потолка

Долгое время сушеная трава в игрушках считалась главным источником кошачьего экстаза. Хвостатые обитатели квартир терлись о набитые подушечки и впадали в пушистый транс. Новые данные ученых из Японии ломают привычный сценарий уютного быта. Оказалось, что при наличии реальной альтернативы хвостатые гурманы смотрят на классическую приманку с полным равнодушием. Истинным фаворитом стала серебряная лоза, оставившая популярное растение далеко в хвосте рейтинга.
Индустрия товаров для животных годами продвигала кошачью мяту как универсальный способ развеселить любимца. В лабораториях вещество непеталактон показывало блестящие результаты. Под его воздействием звери кувыркались и мурлыкали. Однако замкнутые стены мешали увидеть общую картину. В искусственной среде у подопытных просто не было возможности сравнить запахи или просто уйти по своим делам.
"Лабораторный тест часто вырывает животное из контекста реальной жизни. То, что кажется рабочим стимулом в пустой комнате, может полностью игнорироваться в саду", — отметил специально для Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.
Когда исследователи из Университета Иватэ вышли за пределы кабинетов, миф рухнул. Свободно гуляющим особям предложили два варианта в естественной среде. Итог оказался разгромным. Классический хит продаж зарос пылью, пока гости сада наслаждались другим ароматом. Это лишний раз доказывает, что воспитание кошки и понимание ее нужд строятся не на маркетинге, а на тонких нюансах восприятия.
Для чистоты опыта ученые установили камеры в ночном саду города Мориока. Они высадили живые кусты и разложили свежие ветки серебряной лозы. Ночные визитеры появлялись регулярно. В 21 случае из 22 кошки выбирали именно лозу. Они игнорировали даже свежесрезанные листья мяты, которые лежали прямо под носом. Складывалось впечатление, что старый фаворит просто перестал существовать для их чутких носов.
|Вид растения
|Реакция кошек
|Кошачья мята
|Равнодушие в естественной среде
|Серебряная лоза
|Активное трение и удовольствие
Даже тест с кирпичами, пропитанными экстрактами, подтвердил закономерность. Животные подходили к обоим объектам, но задерживались только у одного. При этом безопасность собак дома или кошек в саду часто зависит от таких запахов. Исследователи проверили и домашних породистых животных в вольерах. Мейн-куны и бенгалы, никогда ранее не видевшие этих растений, в подавляющем большинстве выбрали лозу.
"Часто владельцы покупают растения, не задумываясь о составе. А ведь некоторые привычные ветки вызывают у зверей настоящий шторм эмоций", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.
Химический анализ подбросил новую загадку. Мята содержала в 170 раз больше активных веществ. По логике, она должна была действовать как мощный удар. Но кошки предпочли более тонкий состав. Секрет крылся в разнообразии компонентов. Если мята — это одна громкая нота, то лоза — это целый оркестр из различных соединений. Сочетание нескольких веществ дольше удерживает внимание и вызывает глубокое привыкание к процессу игры.
Для владельцев это важный сигнал. Если любимец холодно взирает на новую игрушку, проблема может быть не в характере. Уход за кошкой включает в себя поиск того самого "звучания", которое заставит зверя двигаться. Экзотические растения могут стать выходом для тех, кто кажется вечно скучающим или ленивым. Особенно это актуально, когда содержание рептилий или птиц в доме требует тишины, а кошке нужно выплеснуть энергию.
"Мы видим, что даже дикие хищники в зоопарках реагируют на эти стимулы. Это глубокий механизм поиска ощущений", — подчеркнул эксперт по содержанию диких животных Константин Ершов специально для Pravda.Ru.
Исследование напоминает: мы часто навязываем животным свои представления о радости. Правильный груминг самоеда или воспитание кота должны учитывать их собственный выбор. Мир запахов гораздо сложнее, чем полка в магазине. И иногда маленькая невзрачная ветка значит больше, чем тонна разрекламированной сушеной травы.
Около трети всех особей генетически невосприимчивы к этому запаху. Для них это просто сухая трава без всякого смысла.
Растение не вызывает привыкания в плохом смысле слова. Оно лишь временно стимулирует активность, после чего наступает фаза отдыха.
В большинстве случаев ароматы вызывают расслабление или игривость. Но в семьях с несколькими питомцами это может спровоцировать споры за ресурс.
