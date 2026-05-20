Этого не напишут на пачке: раскрыт природный стимулятор, который заставит кота прыгать до потолка

Долгое время сушеная трава в игрушках считалась главным источником кошачьего экстаза. Хвостатые обитатели квартир терлись о набитые подушечки и впадали в пушистый транс. Новые данные ученых из Японии ломают привычный сценарий уютного быта. Оказалось, что при наличии реальной альтернативы хвостатые гурманы смотрят на классическую приманку с полным равнодушием. Истинным фаворитом стала серебряная лоза, оставившая популярное растение далеко в хвосте рейтинга.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Полосатый кот с зелеными глазами

Провал классической забавы

Индустрия товаров для животных годами продвигала кошачью мяту как универсальный способ развеселить любимца. В лабораториях вещество непеталактон показывало блестящие результаты. Под его воздействием звери кувыркались и мурлыкали. Однако замкнутые стены мешали увидеть общую картину. В искусственной среде у подопытных просто не было возможности сравнить запахи или просто уйти по своим делам.

"Лабораторный тест часто вырывает животное из контекста реальной жизни. То, что кажется рабочим стимулом в пустой комнате, может полностью игнорироваться в саду", — отметил специально для Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Когда исследователи из Университета Иватэ вышли за пределы кабинетов, миф рухнул. Свободно гуляющим особям предложили два варианта в естественной среде. Итог оказался разгромным. Классический хит продаж зарос пылью, пока гости сада наслаждались другим ароматом. Это лишний раз доказывает, что воспитание кошки и понимание ее нужд строятся не на маркетинге, а на тонких нюансах восприятия.

Эксперимент с японским садом

Для чистоты опыта ученые установили камеры в ночном саду города Мориока. Они высадили живые кусты и разложили свежие ветки серебряной лозы. Ночные визитеры появлялись регулярно. В 21 случае из 22 кошки выбирали именно лозу. Они игнорировали даже свежесрезанные листья мяты, которые лежали прямо под носом. Складывалось впечатление, что старый фаворит просто перестал существовать для их чутких носов.

Вид растения Реакция кошек Кошачья мята Равнодушие в естественной среде Серебряная лоза Активное трение и удовольствие

Даже тест с кирпичами, пропитанными экстрактами, подтвердил закономерность. Животные подходили к обоим объектам, но задерживались только у одного. При этом безопасность собак дома или кошек в саду часто зависит от таких запахов. Исследователи проверили и домашних породистых животных в вольерах. Мейн-куны и бенгалы, никогда ранее не видевшие этих растений, в подавляющем большинстве выбрали лозу.

"Часто владельцы покупают растения, не задумываясь о составе. А ведь некоторые привычные ветки вызывают у зверей настоящий шторм эмоций", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Сложный состав против одиночки

Химический анализ подбросил новую загадку. Мята содержала в 170 раз больше активных веществ. По логике, она должна была действовать как мощный удар. Но кошки предпочли более тонкий состав. Секрет крылся в разнообразии компонентов. Если мята — это одна громкая нота, то лоза — это целый оркестр из различных соединений. Сочетание нескольких веществ дольше удерживает внимание и вызывает глубокое привыкание к процессу игры.

Для владельцев это важный сигнал. Если любимец холодно взирает на новую игрушку, проблема может быть не в характере. Уход за кошкой включает в себя поиск того самого "звучания", которое заставит зверя двигаться. Экзотические растения могут стать выходом для тех, кто кажется вечно скучающим или ленивым. Особенно это актуально, когда содержание рептилий или птиц в доме требует тишины, а кошке нужно выплеснуть энергию.

"Мы видим, что даже дикие хищники в зоопарках реагируют на эти стимулы. Это глубокий механизм поиска ощущений", — подчеркнул эксперт по содержанию диких животных Константин Ершов специально для Pravda.Ru.

Исследование напоминает: мы часто навязываем животным свои представления о радости. Правильный груминг самоеда или воспитание кота должны учитывать их собственный выбор. Мир запахов гораздо сложнее, чем полка в магазине. И иногда маленькая невзрачная ветка значит больше, чем тонна разрекламированной сушеной травы.

Ответы на популярные вопросы о привычках кошек

Почему кошка не реагирует на мяту совсем?

Около трети всех особей генетически невосприимчивы к этому запаху. Для них это просто сухая трава без всякого смысла.

Безопасно ли давать серебряную лозу часто?

Растение не вызывает привыкания в плохом смысле слова. Оно лишь временно стимулирует активность, после чего наступает фаза отдыха.

Может ли запах влиять на агрессию?

В большинстве случаев ароматы вызывают расслабление или игривость. Но в семьях с несколькими питомцами это может спровоцировать споры за ресурс.

