Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Нестеров

Этого не напишут на пачке: раскрыт природный стимулятор, который заставит кота прыгать до потолка

Зоосфера

Долгое время сушеная трава в игрушках считалась главным источником кошачьего экстаза. Хвостатые обитатели квартир терлись о набитые подушечки и впадали в пушистый транс. Новые данные ученых из Японии ломают привычный сценарий уютного быта. Оказалось, что при наличии реальной альтернативы хвостатые гурманы смотрят на классическую приманку с полным равнодушием. Истинным фаворитом стала серебряная лоза, оставившая популярное растение далеко в хвосте рейтинга.

Полосатый кот с зелеными глазами
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Полосатый кот с зелеными глазами

Провал классической забавы

Индустрия товаров для животных годами продвигала кошачью мяту как универсальный способ развеселить любимца. В лабораториях вещество непеталактон показывало блестящие результаты. Под его воздействием звери кувыркались и мурлыкали. Однако замкнутые стены мешали увидеть общую картину. В искусственной среде у подопытных просто не было возможности сравнить запахи или просто уйти по своим делам.

"Лабораторный тест часто вырывает животное из контекста реальной жизни. То, что кажется рабочим стимулом в пустой комнате, может полностью игнорироваться в саду", — отметил специально для Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Когда исследователи из Университета Иватэ вышли за пределы кабинетов, миф рухнул. Свободно гуляющим особям предложили два варианта в естественной среде. Итог оказался разгромным. Классический хит продаж зарос пылью, пока гости сада наслаждались другим ароматом. Это лишний раз доказывает, что воспитание кошки и понимание ее нужд строятся не на маркетинге, а на тонких нюансах восприятия.

Эксперимент с японским садом

Для чистоты опыта ученые установили камеры в ночном саду города Мориока. Они высадили живые кусты и разложили свежие ветки серебряной лозы. Ночные визитеры появлялись регулярно. В 21 случае из 22 кошки выбирали именно лозу. Они игнорировали даже свежесрезанные листья мяты, которые лежали прямо под носом. Складывалось впечатление, что старый фаворит просто перестал существовать для их чутких носов.

Вид растения Реакция кошек
Кошачья мята Равнодушие в естественной среде
Серебряная лоза Активное трение и удовольствие

Даже тест с кирпичами, пропитанными экстрактами, подтвердил закономерность. Животные подходили к обоим объектам, но задерживались только у одного. При этом безопасность собак дома или кошек в саду часто зависит от таких запахов. Исследователи проверили и домашних породистых животных в вольерах. Мейн-куны и бенгалы, никогда ранее не видевшие этих растений, в подавляющем большинстве выбрали лозу.

"Часто владельцы покупают растения, не задумываясь о составе. А ведь некоторые привычные ветки вызывают у зверей настоящий шторм эмоций", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Сложный состав против одиночки

Химический анализ подбросил новую загадку. Мята содержала в 170 раз больше активных веществ. По логике, она должна была действовать как мощный удар. Но кошки предпочли более тонкий состав. Секрет крылся в разнообразии компонентов. Если мята — это одна громкая нота, то лоза — это целый оркестр из различных соединений. Сочетание нескольких веществ дольше удерживает внимание и вызывает глубокое привыкание к процессу игры.

Для владельцев это важный сигнал. Если любимец холодно взирает на новую игрушку, проблема может быть не в характере. Уход за кошкой включает в себя поиск того самого "звучания", которое заставит зверя двигаться. Экзотические растения могут стать выходом для тех, кто кажется вечно скучающим или ленивым. Особенно это актуально, когда содержание рептилий или птиц в доме требует тишины, а кошке нужно выплеснуть энергию.

"Мы видим, что даже дикие хищники в зоопарках реагируют на эти стимулы. Это глубокий механизм поиска ощущений", — подчеркнул эксперт по содержанию диких животных Константин Ершов специально для Pravda.Ru.

Исследование напоминает: мы часто навязываем животным свои представления о радости. Правильный груминг самоеда или воспитание кота должны учитывать их собственный выбор. Мир запахов гораздо сложнее, чем полка в магазине. И иногда маленькая невзрачная ветка значит больше, чем тонна разрекламированной сушеной травы.

Ответы на популярные вопросы о привычках кошек

Почему кошка не реагирует на мяту совсем?

Около трети всех особей генетически невосприимчивы к этому запаху. Для них это просто сухая трава без всякого смысла.

Безопасно ли давать серебряную лозу часто?

Растение не вызывает привыкания в плохом смысле слова. Оно лишь временно стимулирует активность, после чего наступает фаза отдыха.

Может ли запах влиять на агрессию?

В большинстве случаев ароматы вызывают расслабление или игривость. Но в семьях с несколькими питомцами это может спровоцировать споры за ресурс.

Читайте также

Экспертная проверка: ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, эксперт по поведению животных Павел Смирнов, специалист по содержанию диких животных Константин Ершов
Автор Андрей Нестеров
Нестеров Андрей Владимирович — эксперт по правилам содержания животных с 19-летним стажем. Нормы, условия и ответственность владельцев.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы кошка поведение животных
Новости Все >
Капризы Зеленского за чужой счёт: как аппетиты Киева испортили настроение Европе
Эмоциональный момент: T-Killah и Мария Тарасова раскрыли пол второго ребёнка
Простой выход из рабства ЕГЭ: что способно раз и навсегда прекратить выпускной кошмар
От съёмок к чувствам: как развивались отношения Мирославы Михайловой и Петра Рыкова
План на послезавтра: какое будущее готовил для страны тайный кружок Солженицына
Думали, это Трамп? Кто на самом деле устроил громкие чистки киевской верхушки
Обман под видом индейки: производители бьют тревогу из-за отсутствия стандартов
Миллионы и ноты: почему смелое признание Риты Дакоты превратилось в повод для насмешек
У школьников от ЕГЭ трясутся поджилки: почему экзамен всё ещё не отменили
Смертельная ловушка в багаже: как туристы попадают в преступные схемы на курортах
Сейчас читают
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали
Военные новости
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали
Посыпьте это на грядки — и вредители исчезнут: дешевый способ удивил даже агрономов
Садоводство, цветоводство
Посыпьте это на грядки — и вредители исчезнут: дешевый способ удивил даже агрономов
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Наука и техника
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Популярное
Игра на грани: исключение России из Совбеза ООН может привести к большой войне

Дискуссии вокруг статуса России в главной международной организации выходят на новый уровень, поднимая вопросы о рисках фундаментальной глобальной перестройки.

Игра на грани: исключение России из Совбеза ООН может привести к большой войне
Саммит G20 теряет смысл для России: геополитическая игра выходит из-под контроля
Саммит G20 теряет смысл для России: геополитическая игра выходит из-под контроля
Набрал три тарелки и думал, что разорил отель — повара засмеялись: шведский стол сам объегорил гостя
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали
Тля на смородине не терпит этого состава: секрет, который заставит её бежать из сада
Шедевр инженеров: какой культовый двигатель пытались убить 75 лет, но он снова встал на конвейер
Шедевр инженеров: какой культовый двигатель пытались убить 75 лет, но он снова встал на конвейер
Последние материалы
От съёмок к чувствам: как развивались отношения Мирославы Михайловой и Петра Рыкова
Ученые Сиднейского университета Кейтлин Эндрюс снизили биовозраст людей за 4 недели
Спящие в небе и пожиратели костей: знакомьтесь с самыми странными птицами планеты
22 мая: Дом Пашкова, Герои Труда и Рембо
План на послезавтра: какое будущее готовил для страны тайный кружок Солженицына
Думали, это Трамп? Кто на самом деле устроил громкие чистки киевской верхушки
Обман под видом индейки: производители бьют тревогу из-за отсутствия стандартов
Квадратный метр на вес золота: "индекс миллиона" показал, что происходит с элитной недвижимостью в Москве
Золото в кухонном шкафу: секретное средство для блеска волос, о котором знали еще придворные дамы
Взрывоопасная смесь: какие утренние продукты превращают ваш кофе в яд для желудка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.