Максим Лазарев

Секрет идеального педикюра для питомца: как подстричь когти и не вызвать стресс

Когти кошки — это филигранный биологический инструмент, а не просто роговые пластины. Это сложный механизм из кератина, сухожилий и острых окончаний, предназначенный для выживания. Для хищника они служат альпенштоками, рыболовными крючками и средствами коммуникации. Но в условиях городской квартиры природный ритм износа часто дает сбой, превращая функциональное приспособление в проблему. Рассказываем, как устроен этот механизм, почему диван проигрывает улице и как безопасно укоротить когти домашнему хищнику.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Механика биотопа: как растет коготь

В отличие от собачьих кошачьи когти втягиваются. Они защищены кожаными "ножнами" и не касаются земли при ходьбе, поэтому практически не стачиваются о паркет. Коготь растет слоями, как луковица. Старый ороговевший чехол должен сбрасываться, обнажая молодую острую иглу. Кошка делает это инстинктивно, раздирая кору деревьев или обивку вашего дивана. Если среда обитания слишком стерильна, старый слой нарастает на новый, превращая лапу в перегруженную систему.

"Многие владельцы путают заточку когтей с их укорачиванием. Когда кошка дерет мебель, она не убирает длину, а снимает старые чехлы кератина. Если питомцу не хватает активности, коготь продолжает расти по спирали, что приводит к травмам", — констатировал в беседе с Pravda.Ru зоотехник Сергей Пахомов.

Улица против дивана: битва поверхностей

Условия жизни кошек сильно различаются. Уличные коты постоянно активны: они прыгают по кирпичным стенам, лазают по деревьям и бегают по земле. Из-за этого их когти стачиваются сами собой естественным путем. Домашние же кошки живут в "тепличных" условиях. Мягкие ковры и диваны не могут обеспечить нужную нагрузку, поэтому когти у них практически не стираются. Даже современная когтеточка не всегда спасает ситуацию, если темперамент питомца не предполагает гиперактивности.

Тип содержания Необходимость стрижки
Свободный выгул Минимальная, когти нужны для самообороны
Квартирное содержание Регулярная (раз в 2-4 недели)
Пожилые кошки Обязательная, из-за риска врастания

Критическая длина: когда пора вмешаться

Если вы слышите цоканье "каблучков" по ламинату — вы опоздали. Когти не должны касаться пола в расслабленном состоянии. Избыточная длина меняет угол постановки лапы, что бьет по суставам и позвоночнику. Самое опасное — врастание. Коготь загибается и вонзается в мягкую подушечку, вызывая гнойное воспаление. Особенно часто это встречается у пожилых животных, уход за которыми требует повышенного внимания из-за замедленного метаболизма.

"Врастание когтя — это не косметический дефект, а входные ворота для инфекции. Мы часто оперируем кошек с абсцессами только потому, что владельцы боялись "обидеть" кота процедурой стрижки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач Сергей Рябинин.

Технология безопасного груминга

Внутри когтя живет "пульпа" — живая ткань с кровеносными сосудами и нервами. Смертельная ошибка новичка — резать под корень. Нужно убирать только прозрачный "крючок", не доходя 2-3 миллиметра до розовой зоны. Используйте только специальные когтерезы-гильотины. Обычные ножницы крошат структуру кератина, создавая трещины. Если процедура вызывает хронический стресс у кошки, приучайте её постепенно, по одному пальцу в день.

"Когнитивная система кошки остро реагирует на принуждение. Если вы один раз задели пульпу, животное запомнит боль на всю жизнь. Всегда держите под рукой кровоостанавливающую пудру или обычную кукурузную муку", — предупредила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать обычные маникюрные ножницы?

Нет. Они сдавливают коготь с боков, вызывая его расслоение и болезненные трещины. Только профессиональный инструмент дает чистый срез.

Нужно ли стричь когти котятам?

Да, начинать стоит с 2-3 месяцев. В этом возрасте когти тонкие и острые как иглы, а привычка к манипуляциям закладывается на всю жизнь.

Что делать, если пошла кровь при стрижке?

Не паниковать. Прижмите к срезу ватный диск с хлоргексидином или окуните коготь в сухую марганцовку. Кровь остановится в течение пары минут.

Заменяет ли когтеточка стрижку?

Для домашней кошки — нет. Когтеточка помогает обновить роговой слой, но редко справляется с укорачиванием длины на задних лапах.

Экспертная проверка: зоотехник Сергей Пахомов, ветеринарный врач Сергей Рябинин, зоопсихолог Елена Воробьёва
Автор Максим Лазарев
Лазарев Максим Олегович — ветеринарный врач по домашним животным с 15-летним стажем. Диагностика, терапия и профилактика.
Редактор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
