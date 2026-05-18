Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Рябинин

Шуба домашнего любимца превращает дом в ковёр — три породы, от которых не спасут даже топовые пылесосы

Зоосфера » Кошки

Шуба домашнего любимца — это не только предмет гордости на выставках, но и суровое испытание для климатических систем дома. Владельцы пушистых эстетов знают: в период линьки пространство превращается в сплошной ковер из ворса. Даже топовые модели роботов-пылесосов пасуют перед мощным подшерстком, забивающим щетки за считанные минуты. Разберемся, какие кошки генерируют шерсть в промышленных масштабах.

Мейн-кун отдыхает кресле
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мейн-кун отдыхает кресле

Персидская кошка: фабрика бесконечного пуха

Персидская кошка — эталон аристократизма и объект обожания любителей длинношерстных пород. Однако за роскошным экстерьером скрывается сложнейшая инженерная система ворса. Волос перса тонкий, шелковистый, склонный к моментальному образованию колтунов. Это не просто шерсть, а тончайшее волокно, которое способно проникать в закрытые шкафы и оседать на посуде.

"Владельцы персов часто недооценивают трудозатраты. Без ежедневного прочесывания пуходеркой шерсть превращается в войлок. Кожа под ним перестает дышать, что провоцирует дерматиты", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоотехник Сергей Пахомов.

Биология перса настроена на постоянное обновление покрова. Если обычные кошки сбрасывают шерсть сезонно, то квартирные "аристократы" часто линяют круглогодично из-за отсутствия температурных перепадов и центрального отопления. Уход за котом летом осложняется еще и риском перегрева, так как густая шуба мешает естественной терморегуляции.

Мейн-кун: когда объем имеет значение

Мейн-кун — тяжеловес среди кошек. Размер животного напрямую коррелирует с количеством оставляемого биоматериала. У этих гигантов шерсть имеет водоотталкивающие свойства и очень плотный остевой волос. Когда такой кот начинает линять, дом заполняется не просто пухом, а тяжелыми прядями шерсти.

Причина линьки Последствия для дома
Густой подшерсток Забитые фильтры пылесосов и кондиционеров
Большая площадь тела Шерсть на мебели, одежде и кухонных полках

Интеллект мейн-куна позволяет ему превращать процесс вычесывания в игру, но хозяевам не до смеха. Если вовремя не убирать отмерший остевой волос, он начинает работать как абразив, собирая на себя пыль и грязь. Гигиена здесь — вопрос здоровья дыхательных путей всей семьи.

"Для крупных пород критически важно сбалансированное питание. Избыток шерсти в доме часто указывает на дефицит жирных кислот в рационе, что делает волос ломким", — отметила в беседе с Pravda.Ru ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.

Британская короткошерстная: скрытая угроза подшерстка

Британцы — обманщики кошачьего мира. Короткая шерсть создает иллюзию простого ухода. На деле плотность их "плюша" такова, что на одном квадратном сантиметре кожи волосков больше, чем у многих длинношерстных пород. Весенний "шерстепад" у британцев способен довести до отчаяния любого перфекциониста.

Мелкие иголочки короткой шерсти впиваются в обивку диванов, как ворс ковролина. Удалить их пылесосом практически невозможно — требуется липкий ролик или влажная резиновая перчатка. Особенности гигиены домашних животных включают обязательное использование фурминатора, который вытягивает отмерший пух из глубины шубы.

"Линька британцев часто связана со стрессом. Эта порода консервативна. Любое изменение в доме может спровоцировать резкую потерю шерсти", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru фелинолог Наталья Гаврилова.

Ответы на популярные вопросы о линьке

Помогает ли робот-пылесос при обильной линьке?

Робот справляется с легким фоновым загрязнением, но длинная шерсть персов и мейн-кунов мгновенно наматывается на центральный вал, вызывая блокировку двигателя.

Как часто нужно вычесывать кошку в период линьки?

Для длинношерстных пород — ежедневно. Для короткошерстных с густым подшерстком — 2-3 раза в неделю специальной щеткой-фурминатором.

Может ли диета остановить линьку?

Нет, линька — естественный биологический процесс. Однако правильное питание с Омега-3 и Омега-6 делает шерсть эластичнее, уменьшая количество "летучего" пуха в воздухе.

Почему кошка линяет круглый год без остановки?

Основная причина — стабильно высокая температура в квартире. Световой день под лампами сбивает биологические часы, и организм не понимает, когда пора менять сезонный наряд.

Читайте также

Экспертная проверка: зоотехник Сергей Пахомов, ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина, фелинолог Наталья Гаврилова
Автор Сергей Рябинин
Рябинин Сергей Алексеевич — ветеринарный врач общей практики с 16-летним стажем. Диагностика, лечение и профилактика болезней животных.
Редактор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Темы мейн-кун персидская кошка
Новости Все >
Предел жестокости: почему инцидент с ослицей в Дагестане вызвал волну требований наказания
Названы полезные продукты, сочетание которых может спровоцировать проблемы с ЖКТ
Пока Маск мечтает о Марсе, Европа создала ракету, которая эффективнее в два раза — и уже тестирует её
Не ешьте клубнику натощак: терапевт раскрыла опасность популярной летней ягоды
Риск ради впечатлений: Юлия Барановская получила серьёзный ожог в водах Мексики
Зрителя тонко обманули: Шэрон Стоун раскрыла секрет легендарного "Основного инстинкта"
Пожар на лунной базе станет смертельной ловушкой — NASA наконец проверит эту деталь
Астраханское солнце ещё не палит, а счета за коммуналку уже палящие — тарифы взлетят, и это не предел
Очереди на монтаж уже выросли: что нужно знать перед покупкой кондиционера этим летом
Наркологи бьют тревогу: даже малые дозы алкоголя могут привести к тяжелой зависимости
Сейчас читают
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Наука и техника
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Секретный биохакинг для рассады: как китайский метод помогает вырастить мощные корни у томатов
Овощи
Секретный биохакинг для рассады: как китайский метод помогает вырастить мощные корни у томатов
Популярное
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди

Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.

Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Белый халат — не броня: простой способ осадить врача, который перешёл границы
Революция в лечении гипертензии: генетика против проб и ошибок
Революция в лечении гипертензии: генетика против проб и ошибок
Последние материалы
Предел жестокости: почему инцидент с ослицей в Дагестане вызвал волну требований наказания
Названы полезные продукты, сочетание которых может спровоцировать проблемы с ЖКТ
Шуба домашнего любимца превращает дом в ковёр — три породы, от которых не спасут даже топовые пылесосы
Яростный крик сорвался с петровских мачт: тайный смысл "Полундра" шокирует даже матросов
Побег из мегаполиса: лучшие бюджетные маршруты для летнего отдыха, которые выбирают новосибирцы
Пока Маск мечтает о Марсе, Европа создала ракету, которая эффективнее в два раза — и уже тестирует её
Экономическое эхо СССР докатилось до наших дней: советские рубли умножат и выплатят
Они перестают расти после определенной длины: роковая ошибка в уходе, которая ломает кончики
Не ешьте клубнику натощак: терапевт раскрыла опасность популярной летней ягоды
Риск ради впечатлений: Юлия Барановская получила серьёзный ожог в водах Мексики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.