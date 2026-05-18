Наполеон весом в два килограмма: 5 причин, почему чихуа-хуа разрушит ваше представление о покое

Чихуахуа — это не просто крошечная собака в стразах. Это концентрированный характер ацтекских вождей, запертый в двухкилограммовом теле. 14 мая мир отмечал день этой породы, но за умилительными фото в соцсетях скрывается суровая реальность. Если вы не готовы к жизни с маленьким диктатором, этот выбор обернется катастрофой.

Наполеон в собачьем теле: синдром маленькой собаки

Чихуахуа искренне верит, что она — ротвейлер. Эта порода славится бесстрашием, переходящим в безрассудство. Крошечный пес будет облаивать догов, бросаться на незнакомцев и охранять квартиру как военный объект. Питомец не понимает иронии своего размера. Он требует уважения, подобающего грозному хищнику. Без жесткого контроля вы получите не друга, а тирана, который будет диктовать правила всей семье.

"Многие владельцы совершают ошибку, поощряя агрессию чихуахуа как нечто забавное. Но это не смешно — это девиантное поведение. Из-за отсутствия воспитания такие собаки живут в постоянном стрессе, считая, что должны защищать хозяина от всего мира", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по домашним животным Лазарев Максим.

Голос, который слышит весь район

У чихуахуа феноменальный слух и очень низкий порог срабатывания "сигнализации". Шорох за дверью, упавшие ключи или пролетевшая птица — повод для затяжного, пронзительного лая. Эксперты ставят породе 4 из 5 баллов по шкале шумности. Жизнь с таким питомцем часто превращается в конфликт с соседями. Выключить этот "звонок" невозможно, его можно только на время нейтрализовать воспитанием.

Упрямство королевских кровей и сложности дрессировки

Они умны, но это ум во имя независимости. Чихуахуа были спутниками ацтекской знати и прекрасно помнят свой статус. Обучаемость породы оценивается всего на 2 балла из 5. Они понимают команды, но выполняют их только под настроение. Если вы планируете завести чихуахуа, будьте готовы к тому, что выбор собаки потребует от вас стального терпения. Дисциплина должна начинаться с трех месяцев, иначе иерархия в доме будет перевернута.

Особенность Реальность для владельца Темперамент Высокая возбудимость, склонность к доминированию. Здоровье Риск травм при прыжках, проблемы с зубами и коленями.

"Чихуахуа — это долгожители, они могут радовать вас до 20 лет. Но плата за это — ежедневная гигиена. Их зубы крайне подвержены пародонтиту, поэтому чистка должна стать ритуалом, иначе к пяти годам собака останется без зубов", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Хрупкость: жизнь под девизом "не наступи"

Тонкие кости и малый вес делают чихуахуа крайне уязвимыми. Обычный прыжок с дивана может обернуться переломом или вывихом коленной чашечки. Шея — самое слабое место, поэтому забудьте об ошейниках. Только анатомическая шлейка. С появлением такой собаки ваш дом превращается в минное поле: нужно постоянно смотреть под ноги, чтобы случайно не травмировать питомца.

Особое внимание стоит уделить лапам. Городская среда агрессивна, и мелкие царапины быстро воспаляются. Важно знать, как обеспечить гигиену собаки после каждой прогулки, чтобы избежать дерматита. Ошибки в уходе здесь стоят дорого — и в прямом смысле, и в плане здоровья животного.

Вечно мёрзнущий комочек без личного пространства

У чихуахуа нет подшерстка. При температуре ниже +10 градусов им жизненно необходима одежда. Зимой прогулки сокращаются до минимума. Дома пес будет искать источник тепла: ваши колени, место под одеялом или радиатор. О личном пространстве можно забыть. Эта собака будет следовать за вами тенью, требуя тактильного контакта 24/7.

"Из-за миксоматозного строения и малых размеров у чихуахуа высокий метаболизм. Они постоянно тратят энергию на обогрев, поэтому крайне важно соблюдать баланс нутриентов. Никакого кормления только мясом — это путь к почечной недостаточности", — констатировала в беседе с Pravda.Ru ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.

Ответы на популярные вопросы о чихуахуа

Правда ли, что чихуахуа злые?

Нет, они не злые, а территориальные и неуверенные в себе без воспитания. Агрессия — это способ защиты маленького существа в большом мире.

Можно ли приучить чихуахуа к лотку?

Да, это возможно, но не отменяет необходимости прогулок для социализации и ментального здоровья собаки.

Подходят ли они для семей с детьми?

Только если дети старше 7-10 лет. Малыш может нечаянно сжать или уронить собаку, что приведет к фатальной травме питомца.

Сильно ли они линяют?

Короткошерстные чихуахуа линяют умеренно, но их шерсть-иголочки трудно удалять с мебели и одежды.

