Бегемоты наркобарона вышли из-под контроля: к 2030 году Колумбию ждет нашествие гигантов

В середине 1980-х колумбийский наркобарон Пабло Эскобар импортировал из Калифорнии четырех гиппопотамов. После краха империи "кокаинового короля" животные сбежали из заброшенного поместья "Асьенда Наполес" в бассейн реки Магдалена.
Сегодня их популяция разрослась до неуправляемых масштабов, превратив экзотическую прихоть в экологическую катастрофу национального уровня. Эти гиганты — не просто туристская достопримечательность, а живая угроза сложившемуся природному балансу региона.
Для Колумбии бегемоты стали классическим примером инвазивного вида. Отсутствие естественных врагов — крокодилов или крупных львов — превратило местных обитателей в заложников ситуации. Экология региона меняется стремительно.
Тонны фекалий, сбрасываемые в реку Магдалена, радикально трансформируют химический состав воды. Инстинкты животных толкают их на захват новых территорий, вытесняя местных ламантинов и речных черепах.
"Гиппопотамы — это не декорации для селфи. Это агрессивные территориальные танки весом в полторы тонны. В Колумбии они встретили идеальный биотоп: теплая вода, обилие еды и отсутствие угроз. Это биологический взрыв, который уничтожает местную экосистему", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию диких животных Константин Ершов.
Местные жители в Пуэрто-Триунфо сталкиваются с "соседями" прямо на дорогах. Конфликты неизбежны. Рыбаки теряют доступ к угодьям, а дети рискуют жизнью, купаясь в тех же заводях, где отдыхают доминантные самцы. Бегемоты — одни из самых опасных млекопитающих в мире, и колумбийские сельчане абсолютно не готовы к такому соседству.
Правительство Колумбии одобрило план по эвтаназии 80 особей. Это вынужденная мера. Стерилизация одного бегемота — логистический кошмар стоимостью 30 000 долларов.
Нужно не просто поймать зверя, но и провести сложнейшую операцию. Ошибки в дозировке анестезии смертельны для врача, а поведение под стрессом у таких гигантов непредсказуемо.
"Процедура наркоза у бегемота — критический риск. Ветеринару приходится буквально засовывать руку в пасть по плечо. Любое движение животного может стоить жизни персоналу. Содержать их после операции тоже негде, это требует колоссальных вложений в инфраструктуру", — объяснил ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.
|Параметр
|Значение (взрослая особь)
|Вес доминантного самца
|до 1500 кг
|Длина тела
|до 5 метров
|Стоимость перевозки в Индию
|около $3.5 млн за особь
|Прогноз популяции к 2030 году
|более 500 особей
Индийский миллиардер Анант Амбани предложил выход: забрать часть животных в свой фонд. Однако гигиена дома для таких гигантов невозможна без специализированного вольера и многомиллионных трат на авиаперевозку.
Вывоз обратно в Африку также рассматривался, но риск занести южноамериканские бактерии на историческую родину остановил ученых.
Природа наделила бегемота уникальными механизмами защиты. Многие пугаются, видя на их коже красные капли, похожие на кровотечение. На самом деле — это "кровавый пот", особый секрет, работающий как антисептик и солнцезащитный крем. Кожа бегемота невероятно чувствительна к ультрафиолету, и эта слизь позволяет им часами находиться под палящим солнцем Колумбии.
"Бегемоты обладают мощной интуицией в выборе мест обитания. Любая попытка изменить их привычки без учета инстинктов обречена. Они чувствуют угрозу задолго до появления человека, что делает их отлов почти невыполнимой задачей в условиях диких джунглей", — отметил эксперт по поведению животных Павел Смирнов.
Эти животные способны определять качество воды и наличие конкурентов с феноменальной точностью. Если у кошки за обнаружение сигналов отвечает орган Якобсона, то у бегемота задействован весь комплекс сенсорных систем.
Даже запах, от которого пытаются избавиться владельцы домашних питомцев, у бегемотов служит важнейшим инструментом мечения гигантских территорий.
Они принадлежали Пабло Эскобару — лидеру Медельинского картеля. После его гибели животные остались без присмотра и начали бесконтрольно размножаться в дикой природе.
Животные из Колумбии могут быть переносчиками болезней, к которым африканские популяции не имеют иммунитета. Транспортировка стоит миллионы долларов, а риск биологического заражения слишком велик.
Их фекалии вызывают цветение воды и гибель рыбы из-за дефицита кислорода. Это разрушает традиционный промысел местных рыбаков и убивает флору реки.
