Биологическое загрязнение или золото: как советский краб захватил Баренцево море

В 1966 году советские ученые провели уникальный эксперимент по интродукции камчатского краба в Баренцево море. Несмотря на отсутствие оборудования и бюрократические преграды, первую партию из 500 особей удалось успешно доставить в Мурманск в живорыбном вагоне, прицепленном к пассажирскому поезду.

Из Тихого океана в Арктику

Камчатский краб Paralithodes camtschaticus считается одним из крупнейших представителей ракообразных. В естественной среде размах его ног достигает полутора метров. Вес взрослой особи превышает восемь килограммов. Привычный ареал охватывает Охотское и Берингово моря. Переселение в Баренцево море преследовало сугубо практические цели — расширение продовольственной базы страны. Первые попытки транспортировки в тридцатые годы закончились провалом. Животные гибли от нехватки кислорода и перегрева. Для жизни краба критически важная соленость воды и стабильно низкая температура. Ученые понимали, что даже при успешном выживании первых особей популяция сформируется лишь через тридцать лет.

В шестидесятые годы биологи нашли решение. Использование специальных баллонов для аэрации позволило перевозить крабов самолетами. Однако авиация не давала нужного масштаба. Для создания устойчивого стада требовались сотни особей. Экспериментаторы обратили внимание на железную дорогу.

Логистика живого груза

Осенью 1966 года в Приморье начался беспрецедентный рейс. Краб подошел к берегу, когда температура воды упала до необходимых отметок. Животных вылавливали сейнерами и выдерживали в бассейнах без еды. Голодание — обязательное условие. Оно исключает продукты жизнедеятельности, которые отравляют воду в замкнутой системе вагона. Транспортировка на расстояние в девять тысяч километров требовала чистой морской воды. Ученые использовали армейские помпы, чтобы закачать ресурс в резервуары состава. Вагон прицепили к пассажирскому поезду. Путешествие едва не сорвалось из-за слухов о пустом составе. Железнодорожники пытались отцепить вагон, считая его порожним. Только вмешательство союзного министерства позволило продолжить путь через Вологду в Мурманск.

Параметр системы Требование перевозки Температура воды Не выше 5-7 градусов Количество за раз Около 500 взрослых особей Метод дыхания Принудительная аэрация Длительность пути Около 10 суток

Поездка завершилась успешно. К началу ноября пятьсот крабов выпустили в прибрежную зону Мурманской области. Позже были другие рейсы, но именно поход 1966 года доказал возможность массовой перевозки крупных ракообразных сушей.

Биологический баланс и промысел

Сегодня популяция краба в Баренцевом море стабильна. Ежегодный вылов достигает двенадцати тысяч тонн. Однако его присутствие вызывает споры. Краб активно поедает донную фауну. Под угрозой оказались поселения моллюсков и кормовая база трески. Этот вид называют инвазивным, подчеркивая его чужеродность для местной среды обитания.

"Мы имеем дело с биологическим доминированием. Краб эффективно вытесняет конкурентов, забирая пищевые ресурсы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Регулирование численности через промысел — единственный способ контроля. Недостаточный вылов ведет к чрезмерному размножению и деградации бентоса. Избыточный вылов подрывает экономическую ценность ресурса. Арктический краб стал важной частью рыбного рынка наряду со скумбрией.

"Содержание крабов требует особого внимания к качеству воды, так как аммиачное загрязнение убивает их мгновенно", — отметил эксперт Pravda.Ru специалист по охране животного мира Беляев Роман.

Советский эксперимент завершился успехом: вид прижился. Теперь перед наукой стоит иная задача — вписать гиганта в хрупкую северную природу без ущерба для коренных обитателей дна. Баланс между экологией и экономикой остается подвижным.

Ответы на популярные вопросы о крабах

Почему крабов возили именно осенью?

Холодная вода лучше удерживает кислород. В теплой воде уровень метаболизма крабов растет, они быстро расходуют запасы и гибнут от перегрева и токсинов.

Вреден ли камчатский краб для Баренцева моря?

Он меняет видовой состав донных сообществ. Важно удерживать его численность через контролируемый вылов, чтобы сохранить кормовую базу для других видов рыб.

Зачем крабов перевозили голодными?

Это предотвращает загрязнение воды в транспортных баках. Без работающей фильтрации отходы жизнедеятельности быстро делают среду смертельной.

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, специалист по охране животного мира Беляев Роман